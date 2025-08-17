5G ihalesi için kritik adım: Toplam 400 mhz frekans mobil şebeke işletmecilerin kullanımına açılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesi için hazırlıkların tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, frekans bandına ilişkin asgari değerlerin belirlendiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, “700 MHz ve 3.5 GHz bantlarında toplam 400 MHz frekans mobil şebeke işletmecilerimizin kullanımına açılacak” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G hizmetlerinin ülke genelinde hayata geçirilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, 16 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile mobil haberleşme alanında 5G ihalesinin resmî sürecinin başladığını duyurdu.
Bakan Uraloğlu, Türkiye'de 2G ile başlayan, 3G ve 4.5G ile gelişen mobil haberleşme teknolojilerini artık 5G'ye taşıdıklarını belirterek, 5G'nin 4.5G şebekelerine göre 10 ila 100 kata kadar daha hızlı internet sağlayacağını kaydetti.
"700 MHZ VE 3.5 GHZ BANTLARINDA TOPLAM 400 MHZ FREKANS MOBİL ŞEBEKE İŞLETMECİLERİMİZİN KULLANIMINA AÇILACAK"
Bakan Uraloğlu, "700 MHz bandı ve 3.5GHz bandında toplam 400 MHz frekans bandının mobil şebeke işletmecilerimizin kullanımına açılacak. Bu kapsamda yayımlanan karar ile birlikte yapılacak ihalenin asgari değeri tespit edilmiş olup her frekans bandı için ayrı ayrı asgari değerler belirlendi." ifadelerini kullandı.
"ÇOK KISA SÜRE İÇERİSİNDE İHALENİN TARİHİ VE TEMEL UNSURLARI HAKKINDA KAMUOYUNA AYRICA BİLGİ VERECEĞİZ"
Mobil şebekelerin niteliği gereği yeni standartların bir öncekinin üzerine inşa edildiğini vurgulayan Uraloğlu, "İşletmecilerimizin mevcut yetkilendirmeleri de bu ihale kapsamına dahil edilmiştir. Asgari değerlerin belirlenmiş olmasıyla birlikte çok kısa süre içerisinde ihalenin tarihi ve temel unsurları hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi vereceğiz." dedi.
"5G TEKNOLOJİLERİNİN ÜLKE GENELİNDE HİZMETE SUNULMAYA BAŞLAMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SON AŞAMAYA GELDİ"
Uraloğlu, 5G'nin Türkiye'de de bir süredir İstanbul Havalimanı ve İstanbul'da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray futbol kulüplerinin stadyumları ile Trabzon'da Trabzonspor'un stadyumunda vatandaşlarımızın deneyimine sunulduğunu hatırlatarak "40'a yakın lokasyonda da kapalı kullanıcı grupları ile deneme çalışmaları devam eden 5G teknolojilerinin ülke genelinde hizmete sunulmaya başlaması için çalışmalarımız son aşamaya geldi." açıklamasında bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2025 | ÖSYM KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı ne zaman yapılacak?
- Manchester United-Arsenal maçı bugün saat kaçta? Premier Lig Manchester United-Arsenal maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- Beşiktaş Eyüpspor maçı bugün saat kaçta? BJK Süper Lig maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- TUS 2. Dönem A-B-C-D-E cevap anahtarı PDF | 17 Ağustos 2025 TUS-STS soru kitapçıkları erişime ne zaman açılacak?
- Ay’da nükleer üs mümkün mü? NASA’nın 5 yıllık yeni hedefi: Ay’a nükleer reaktör yerleştirme projesinin fiyatı dudak uçuklattı
- 17 AĞUSTOS 1999 GÖLCÜK DEPREMİ kaç şiddetindeydi, ne kadar sürdü? Hangi iller zarar gördü? İstanbul'da kaç kişi hayatını yitirdi?
- Emekliye ocakta %10.56'lık oran oluştu! Memura %5.30'luk fark ödemesi! SSK, BAĞ-KUR, EYT... Kim ne kadar alacak?
- Meteoroloji’den kritik uyarı: Marmara’da sert rüzgar, Akdeniz’de gök gürültülü sağanak alarmı! Yeni haftada hava nasıl olacak?
- TUS 2. Dönem sınavı OTURUM SAATLERİ 2025 | ÖSYM TUS kaçta bitecek?
- Optik illüzyon: Otların arasından çekirgeyi 8 saniyede bulabilir misin? 10 kişiden 9’u başarısız oluyor
- Beyninizin çürümesini önleyin: Odaklanma gücünü artıracak 5 basit adım
- Kişilik testi: Şeftali mi nektarin mi? Tercihiniz mantık insanı mı yoksa duygusal mı olduğunuzu söylüyor