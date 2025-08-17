5G ihalesi için kritik adım: Toplam 400 mhz frekans mobil şebeke işletmecilerin kullanımına açılacak

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray futbol kulüplerinin stadyumlarında deneme çalışmaları yapıldı. (AA)

"5G TEKNOLOJİLERİNİN ÜLKE GENELİNDE HİZMETE SUNULMAYA BAŞLAMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SON AŞAMAYA GELDİ"

Uraloğlu, 5G'nin Türkiye'de de bir süredir İstanbul Havalimanı ve İstanbul'da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray futbol kulüplerinin stadyumları ile Trabzon'da Trabzonspor'un stadyumunda vatandaşlarımızın deneyimine sunulduğunu hatırlatarak "40'a yakın lokasyonda da kapalı kullanıcı grupları ile deneme çalışmaları devam eden 5G teknolojilerinin ülke genelinde hizmete sunulmaya başlaması için çalışmalarımız son aşamaya geldi." açıklamasında bulundu.