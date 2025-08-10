Dürziler Suriye ordusuna saldırdı! Bölgede çatışmalar sürüyor

10 Ağustos 2025, Pazar
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 10.08.2025 00:35 Güncelleme: 10.08.2025 01:06
Suriye’nin güneyinde, Süveyda ve Kuneytra bölgelerinde şiddetli çatışmalar ve askeri hareketlilik yaşanıyor. Bölgeden son gelişmelere ilişkin A Haber canlı yayınına bağlanan Suriye Türkmen Gazeteci İbrahim Bozan’ın aktardığı bilgilere göre, Süveyda kırsalında Hicri militanlarının Süveyda’da Mezra köyüne saldırdıkları ayrıca bölgede İsrail güçlerinin hareketliğinin de devam ettiğini belirterek önemli bilgiler paylaştı.

Suriye'nin güneyinde tansiyon yükseldi. Süveyda'da hükümet güçleri ile silahlı militanlar arasında çatışmalar yaşanırken, Kuneytra hattında İsrail'e ait askeri konvoyun hareketlendiği bildirildi. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre, şiddetli çatışmalar ve askeri yığınak devam ediyor.

SUVEYDA'DA SALDIRI VE ÇATIŞMA

Suriye Türkmen Gazeteci İbrahim Bozan, bölgede yaşanan bilgilere ilişkin son gelişmeleri aktardı. Suveyda'da, Hicri'ye bağlı Süveyda Askeri Meclisi militanlarının, kentin batı kırsalında Suriye hükümeti emniyet güçlerinin kontrolündeki Mezra köyüne saldırı düzenlediğini bildiren Bozan, saldırının ardından bölgede şiddetli çatışmaların sürdüğünü ifade etti.

KUNEYTRA'DA İSRAİL ASKERİ KONVOYU

Suriye'nin güneyindeki bir diğer hareketliliğin ise Kuneytra hattında yaşandığını aktaran Bozan, İsrail işgal güçlerine ait yaklaşık 10 araçlık askeri konvoyun, Kuneytra kasabasının kuzeyine doğru ilerlediği belirtti. Konvoyun bölgeden çekilip çekilmediğine dair ise herhangi bir bilginin paylaşılmadığını söyledi.

SURİYE'NİN DOĞU CEPHESİNDE ÇATIŞMALAR

Suriye Türkmen Gazeteci İbrahim Bozan, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

Bir diğer cephe Suriye'nin doğu cephesi. Burada Suriye ordusuna bağlı 86. Tümen ile YPG'li militanlar arasında çatışmalar yaşandı. Az önce bu çatışmalar durdu ve yaklaşık bir saatten fazla sürdü. Bu hat, stratejik öneme sahip Fırat Nehri'nin doğusuyla batısını birbirine bağlıyor.

ORTAK TUTUM KONFERANSI

Bir diğer konu ise ve aslında en önemlisi, Ortak Tutum Konferansı. Burada YPG, Paris görüşmeleri öncesinde Suriye hükümetine karşı baskı kozunu güçlendirmek için böyle bir konferans düzenledi. Alelacele tertip edilen konferansa bölgede yaşayan etnik gruplar ve dini yapılar yanı sıra 2 önemli figür katıldı. Bunlardan biri İsrail destekli Süveyda Dürzi Ruhani Lideri Hikmet El Hicri, diğeri ise Alevi İslam Yüksek Konseyi Başkanı Şeyh Gazal idi. Biri Fransa'da, diğeri Süveyda'da bulunan bu isimler, konferans boyunca hükümeti ciddi suçlamalarda bulundular.

SALDIRILARI KİM BAŞLATTI

Halbuki sahil bölgesinde saldırıları başlatan ilk taraf rejim kalıntılarıydı. Bir nevi Şeyh Gazal'in savunduğu kesim, diğer tarafta ise Süveyda'da yine aynı şekilde saldırıyı Dürzi tarafı başlattı. Bu süreçte üzücü olaylar yaşandı.

Hayatın doğrusuna geldiğimizde, hükümete karşı baskıyı dalga dalga yükseltmeye çalışan bir SDG tarafı var.

