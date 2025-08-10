Dürziler Suriye ordusuna saldırdı! Bölgede çatışmalar sürüyor

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

KUNEYTRA'DA İSRAİL ASKERİ KONVOYU

Suriye'nin güneyindeki bir diğer hareketliliğin ise Kuneytra hattında yaşandığını aktaran Bozan, İsrail işgal güçlerine ait yaklaşık 10 araçlık askeri konvoyun, Kuneytra kasabasının kuzeyine doğru ilerlediği belirtti. Konvoyun bölgeden çekilip çekilmediğine dair ise herhangi bir bilginin paylaşılmadığını söyledi.

SURİYE'NİN DOĞU CEPHESİNDE ÇATIŞMALAR

Suriye Türkmen Gazeteci İbrahim Bozan, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

Bir diğer cephe Suriye'nin doğu cephesi. Burada Suriye ordusuna bağlı 86. Tümen ile YPG'li militanlar arasında çatışmalar yaşandı. Az önce bu çatışmalar durdu ve yaklaşık bir saatten fazla sürdü. Bu hat, stratejik öneme sahip Fırat Nehri'nin doğusuyla batısını birbirine bağlıyor.