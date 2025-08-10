10 Ağustos 2025, Pazar

Dürziler Suriye ordusuna saldırdı! İsrail askeri konvoyu Kuneytra kırsalında
Dürziler Suriye ordusuna saldırdı! İsrail askeri konvoyu Kuneytra kırsalında

Dürziler Suriye ordusuna saldırdı! İsrail askeri konvoyu Kuneytra kırsalında

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 10.08.2025 01:37
Suriye’nin güneyinde, Süveyda ve Kuneytra bölgelerinde şiddetli çatışmalar ve askeri hareketlilik yaşanıyor. Bölgeden son gelişmelere ilişkin A Haber canlı yayınına bağlanan Suriye Türkmen Gazeteci İbrahim Bozan’ın aktardığı bilgilere göre, Süveyda kırsalında Hicri militanlarının Süveyda’da Mezra köyüne saldırdıkları ayrıca bölgede İsrail güçlerinin hareketliğinin de devam ettiğini belirterek önemli bilgiler paylaştı.
