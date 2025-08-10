Dürziler Suriye ordusuna saldırdı! İsrail askeri konvoyu Kuneytra kırsalında

Suriye’nin güneyinde, Süveyda ve Kuneytra bölgelerinde şiddetli çatışmalar ve askeri hareketlilik yaşanıyor. Bölgeden son gelişmelere ilişkin A Haber canlı yayınına bağlanan Suriye Türkmen Gazeteci İbrahim Bozan’ın aktardığı bilgilere göre, Süveyda kırsalında Hicri militanlarının Süveyda’da Mezra köyüne saldırdıkları ayrıca bölgede İsrail güçlerinin hareketliğinin de devam ettiğini belirterek önemli bilgiler paylaştı.