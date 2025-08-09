2 milyar Müslüman neden soykırımı durduramıyor? Uzman isimler A Haber’de açıkladı

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

ABD'NİN İSRAİL'E ETKİSİ VE MEDYA BASKISI

Ancak 22 aydır kimsenin bu durumu durduramadığını ve bunun sebeplerini de şöyle açıklayan Kızıltaş, dünyada 193 ülke olduğunu ve İsrail'e söz söyleme gücünün en çok ABD'de bulunduğunu ifade etti. Avrupa Birliği ülkelerinin ise sadece küçük çapta da olsa şikayetlerde bulunduğunu belirten Kızıltaş, "İyonist dediğimiz zihniyet maalesef ABD'yi esir almış durumda. Başkanından yardımcılarına, sekreterlerine kadar İsrail'e karşı en ufak bir eleştiri yapılırsa, medyada hedef gösterilir, seçilme şansın yok edilir." diye konuştu.

Kızıltaş, bu konuda birçok örnek olduğunu ve Epstein dosyasının da bunun en güncel kanıtlarından biri olduğunu söyledi.