09 Ağustos 2025, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri 2 milyar Müslüman neden soykırımı durduramıyor? Uzman isimler A Haber'de açıkladı

2 milyar Müslüman neden soykırımı durduramıyor? Uzman isimler A Haber'de açıkladı

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 09.08.2025 22:46 Güncelleme: 09.08.2025 23:22
ABONE OL
2 milyar Müslüman neden soykırımı durduramıyor? Uzman isimler A Haber’de açıkladı

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de sürdürdüğü saldırılara tepki olarak yüzbinlerce kişi Beyazıt Meydanı’ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne “Gazze’ye Umut Işığı Ol” sloganıyla yürüdü. Dünya genelinde de devam eden bu insanlık dramına dikkat çekme eylemleri A Haber’e konu oldu. Uzmanlar, yaklaşık 2 milyar Müslümanın yaşadığı dünyada İsrail’in neden durdurulamadığını değerlendirdi. Gazeteci Ekrem Kızıltaş, ABD’nin İsrail üzerindeki etkisinin çok güçlü olduğunu, en küçük eleştiri ya da ses yükseltme durumunda dahi muhaliflerin baskı altına alınıp susturulduğunu vurguladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü saldırılara karşı Türkiye'de ve dünyada büyük tepkiler devam ediyor. Yüzbinlerce kişi, Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne "Gazze'ye Umut Işığı Ol" sloganıyla yürüyerek, bölgedeki insanlık dramına dikkat çekti. Konuyu değerlendiren uzmanlar A Haber'e konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

AKSA TUFANI VE İSRAİL'İN SALDIRILARI

Gazeteci Ekrem Kızıltaş, Aksa Tufanı başladıktan sonra İsrail'in intikam alma ve saldırılarını sürdürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Bu saldırıların ve bombardımanların bir sona ereceği bir yer vardır diye düşündük. 2023 yılından bu yana söylüyoruz ki; dünyanın bu kadar geliştiği bir ortamda, Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi, barış, demokrasi ve evrensel değerler konuşulurken, küçücük bir coğrafyaya sıkıştırılmış 2 milyon insanı hedef alan bir terör devleti bu tür saldırılar yapamaz, yapmamalı ve birileri bunu durdurmalı"

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

ABD'NİN İSRAİL'E ETKİSİ VE MEDYA BASKISI

Ancak 22 aydır kimsenin bu durumu durduramadığını ve bunun sebeplerini de şöyle açıklayan Kızıltaş, dünyada 193 ülke olduğunu ve İsrail'e söz söyleme gücünün en çok ABD'de bulunduğunu ifade etti. Avrupa Birliği ülkelerinin ise sadece küçük çapta da olsa şikayetlerde bulunduğunu belirten Kızıltaş, "İyonist dediğimiz zihniyet maalesef ABD'yi esir almış durumda. Başkanından yardımcılarına, sekreterlerine kadar İsrail'e karşı en ufak bir eleştiri yapılırsa, medyada hedef gösterilir, seçilme şansın yok edilir." diye konuştu.

Kızıltaş, bu konuda birçok örnek olduğunu ve Epstein dosyasının da bunun en güncel kanıtlarından biri olduğunu söyledi.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

ULUSLARARASI KONJONKTÜR VE ORTA DOĞU

Güvenlik politikaları uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker ise uluslararası konjonktürün İsrail için şu anda çok uygun bir konumda olduğunu ifade ederek, "Rusya-Ukrayna savaşı, ABD'de Trump ve derin devlet arasındaki mücadele, ABD başkanının önceliklerinin dış politikadan çok iç siyasete kayması nedeniyle dünyanın gözü Orta Doğu'dan çekilmiş durumda." dedi.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

Özgöker, ABD'nin Suriye'den asker çekme kararı ve Ukrayna'dan çekilme planları gibi gelişmelerle birlikte, Alaska'da Rusya Devlet Başkanı ile yapılacak görüşmelerin önemli olduğunu vurguladı.

Gazze için dünyayı ayağa kaldırmalıyızGazze için dünyayı ayağa kaldırmalıyız "GAZZE İÇİN DÜNYAYI AYAĞA KALDIRMALIYIZ"
Arap ülkelerinden Gazze’yi işgal planına tepkiArap ülkelerinden Gazze’yi işgal planına tepki ARAP ÜLKELERİNDEN GAZZE'Yİ İŞGAL PLANINA TEPKİ
Soykırım karşıtı doktora yaka paça gözaltıSoykırım karşıtı doktora yaka paça gözaltı SOYKIRIM KARŞITI DOKTORA YAKA PAÇA GÖZALTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2 milyar Müslüman neden soykırımı durduramıyor? Uzman isimler A Haber’de açıkladı 2 milyar Müslüman neden soykırımı durduramıyor? Uzman isimler A Haber’de açıkladı 2 milyar Müslüman neden soykırımı durduramıyor? Uzman isimler A Haber’de açıkladı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör