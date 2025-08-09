2 milyar Müslüman neden soykırımı durduramıyor? Uzman isimler A Haber'de açıkladı
İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de sürdürdüğü saldırılara tepki olarak yüzbinlerce kişi Beyazıt Meydanı’ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne “Gazze’ye Umut Işığı Ol” sloganıyla yürüdü. Dünya genelinde de devam eden bu insanlık dramına dikkat çekme eylemleri A Haber’e konu oldu. Uzmanlar, yaklaşık 2 milyar Müslümanın yaşadığı dünyada İsrail’in neden durdurulamadığını değerlendirdi. Gazeteci Ekrem Kızıltaş, ABD’nin İsrail üzerindeki etkisinin çok güçlü olduğunu, en küçük eleştiri ya da ses yükseltme durumunda dahi muhaliflerin baskı altına alınıp susturulduğunu vurguladı.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü saldırılara karşı Türkiye'de ve dünyada büyük tepkiler devam ediyor. Yüzbinlerce kişi, Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne "Gazze'ye Umut Işığı Ol" sloganıyla yürüyerek, bölgedeki insanlık dramına dikkat çekti. Konuyu değerlendiren uzmanlar A Haber'e konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.
AKSA TUFANI VE İSRAİL'İN SALDIRILARI
Gazeteci Ekrem Kızıltaş, Aksa Tufanı başladıktan sonra İsrail'in intikam alma ve saldırılarını sürdürdüğünü belirterek şöyle konuştu:
"Bu saldırıların ve bombardımanların bir sona ereceği bir yer vardır diye düşündük. 2023 yılından bu yana söylüyoruz ki; dünyanın bu kadar geliştiği bir ortamda, Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi, barış, demokrasi ve evrensel değerler konuşulurken, küçücük bir coğrafyaya sıkıştırılmış 2 milyon insanı hedef alan bir terör devleti bu tür saldırılar yapamaz, yapmamalı ve birileri bunu durdurmalı"
ABD'NİN İSRAİL'E ETKİSİ VE MEDYA BASKISI
Ancak 22 aydır kimsenin bu durumu durduramadığını ve bunun sebeplerini de şöyle açıklayan Kızıltaş, dünyada 193 ülke olduğunu ve İsrail'e söz söyleme gücünün en çok ABD'de bulunduğunu ifade etti. Avrupa Birliği ülkelerinin ise sadece küçük çapta da olsa şikayetlerde bulunduğunu belirten Kızıltaş, "İyonist dediğimiz zihniyet maalesef ABD'yi esir almış durumda. Başkanından yardımcılarına, sekreterlerine kadar İsrail'e karşı en ufak bir eleştiri yapılırsa, medyada hedef gösterilir, seçilme şansın yok edilir." diye konuştu.
Kızıltaş, bu konuda birçok örnek olduğunu ve Epstein dosyasının da bunun en güncel kanıtlarından biri olduğunu söyledi.
ULUSLARARASI KONJONKTÜR VE ORTA DOĞU
Güvenlik politikaları uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker ise uluslararası konjonktürün İsrail için şu anda çok uygun bir konumda olduğunu ifade ederek, "Rusya-Ukrayna savaşı, ABD'de Trump ve derin devlet arasındaki mücadele, ABD başkanının önceliklerinin dış politikadan çok iç siyasete kayması nedeniyle dünyanın gözü Orta Doğu'dan çekilmiş durumda." dedi.
Özgöker, ABD'nin Suriye'den asker çekme kararı ve Ukrayna'dan çekilme planları gibi gelişmelerle birlikte, Alaska'da Rusya Devlet Başkanı ile yapılacak görüşmelerin önemli olduğunu vurguladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Osmanlı’dan günümüze Türk kahvesi geleneğinin sırrı: Türk kahvesi neden küçük fincanda içilir?
- Çayı acılaştırmadan demlemenin altın formülü: Tiryakilere özel tavşan kanı demleme yöntemi
- Optik illüzyon: Süpermen gibi görüyor musunuz? Yalnızca keskin gözler 5 farkı 10 saniyede görebiliyor!
- Nesli tükenmek üzereydi, Antalya’da böyle görüntülendi! Zarar verene 45 Milyon TL para cezası ve hapis
- Beyaz ayakkabıları 10 dakikada ilk günkü gibi parlatıyor! Sadece 1 kaşık koymak yetiyor
- Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu? AFAD duyurdu! 9 Ağustos son dakika deprem
- Fenerbahçe-Alanyaspor maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak? Süper Lig ertelenen maçlar
- YKS tercihleri ne zaman bitiyor? YKS tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Gözler ÖSYM’de
- GSB 4.400 personel alımı başladı! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu nereden yapılır, şartları neler?
- Hafta sonu hava nasıl olacak? Sağanak yağışlar ülkeyi terk ediyor: Eyyam-ı bahur sıcakları geri geliyor! O bölgede sıcaklık 55 dereceye çıktı
- Asla yalan söylemeyen 2 burç! Ölüm gelse bile dürüstlüklerinden vazgeçmezler
- Kişilik testi: Hangi çiçek seni yansıtıyor? Bu test affediciliğini ve hafızanı ortaya koyuyor!