A Haber Londra’daki Gazze gösterisinde! Soykırım karşıtı doktora yaka paça gözaltı
Filistin’i tanıyacağını açıklayan İngiltere’nin başkenti Londra’da Gazze için destek gösterisi sırasında polisin sert müdahalesi gerçekleşti. Gazze destekçisi olan ve İsrail soykırımına karşı çıkan bir doktor polisler tarafından yaka paça gözaltına alındı. O anları A Haber ekrana taşıdı.
İsrail'in topyekün işgal planına karşı İngiltere'nin başkenti Londra'da Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi. İngiliz Parlamentosu önünde yapılan gösteriye polis sert şekilde müdahale etti.
Gazze'yi destekleyen ve İsrail soykırımına karşı çıkan bir doktor polisler tarafından yaka paça gözaltına alındı. Bu sırada "Yazıklar olsun" sloganları atıldı. Aynı zamanda gözleri görmeyen ve yürüyemeyen bir İngiltere vatandaşı da gösterilere destek için bölgeydi ve o da gözaltına alındı. O anları bölgede bulunan A Haber muhabiri Alpaslan Düven ekranlara getirdi.
POLİSTEN TERÖR YAFTASI
A Haber muhabiri Alpaslan Düven'in bölgeden aktardıkları şöyle: Evet, gösteri yerel saatle 12:00'de başladı ve başkent Londra'nın özellikle toplantı merkezlerinden biri olan Russell Square'de başladı. Yerel saatle 12:00'de burada kalabalık bir araya gelmişti. Sonrasında da yürüyüş başladı ve yürüyüşte Başbakanlık binası ve aynı zamanda da benim bulunduğum nokta olan Parlamento Meydanı'na doğru büyük bir yürüyüştü. O yürüyüş hala devam ediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenleniyor bu gösteriler, neredeyse 30.'su ve binlerce kişi bir araya gelerek İsrail'e silah satışlarının sona erdirilmesini talep ediyor, her zaman olduğu gibi ve diğer gösterilerden yine farklılaşmaya başladığını da söyleyelim bu protesto gösterilerinin. Neden? Çünkü İngiltere polisi Filistin eylem örgütünü yasa dışı terör örgütü ilan etmişti ve bu gösterilerin de üzerine bir gölge düşürmek istedi çünkü uzun zamandır devam eden 30'a yakın bir büyük gösteriden bahsediyoruz başkent Londra'da. İşte bu gösterilerin üzerine gölge düşürmek için bir terör yaftası yapıştırıldı organizasyonların üzerine ve o nedenle de olağanüstü güvenlik önlemleri altında yapılıyor.
NEHİRDEN DENİZE FİLİSTİN ÖZGÜR
Parlamentonun hemen önündeki meydanda bulunuyoruz. Russell Square Meydanı'nda toplandılar, sonra da Başbakanlık binası ve Whitehall Caddesi'nden bulunduğumuz yere doğru Parlamento Meydanı'na doğru büyük bir yürüyüş gerçekleştirildi. Katılımcılar hem İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını, İngiltere'nin İsrail'e silah desteğini ve Filistin yanlılarına yönelik baskıları protesto ediyor. Özgür Filistin, Nehirden Denize Filistin Özgür Olacak ve Keir Starmer, başbakana sesleniyorlar; "Saklanamazsın. Seni soykırımla yargılayacağız." gibi sloganların da atıldığını söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi bunlar, bu gösteriler son zamanlarda polisin güvenlik önlemlerinin arttırılması ve gözaltıların çoğalmasıyla devam ediyor ve farklı bir hal almış durumda.
Özellikle dediğimiz gibi Filistin eylem örgütünün terör örgütü ilan edilmesinin ardından İngiliz polisi sertleşti ve bakın yine bir gözaltı var. Hemen bulunduğumuz noktada az önce İngiliz polisi yine göstericileri gözaltına aldı. İşte şu an polisin yoğun güvenlik önlemlerini görüyorsunuz. Ve az önce de yine buradan çok sayıda göstericinin polis tarafından gözaltına alındığını gördük. Polis adeta bugün İngiltere Parlamento Meydanı'na etten duvar örmüş gibi. Dört bir yanını çevirmiş durumda ve Filistin'e destek veren birçok kişinin de bugün gözaltına alındığını gördük.
YAŞLI İNSANLAR GÖZALTINA ALINIYOR
Tabii İngiltere'de pek rastlayamadığımız görüntüler de son zamanlarda ortaya çıkmaya başladı. Onlardan bir tanesi de yaşları oldukça ileri yaşta olan göstericilerin, 80'e yaşı dayanmış göstericilerin yaka paça gözaltına alınması da artık İngiltere'de çok nadir, sıradan olaylardan biri haline geldi. Bakın bir protestocu daha gözaltına alındığı için basın mensupları da protestocular da gözaltına alınan göstericinin polis tarafından serbest bırakılmasını istiyorlar. Protestocular yaka paça içeri alınıyor. Şu an gördüğünüz gibi genç bir protestocu. Sanırım 20'li yaşlarda genç bir kız gözaltına alınmış durumda. Ve şu an polis arabasına bindirilmiş. Çantası da polisin elinde.
DOKTORA YAKA PAÇA GÖZALTI
Göstericiden çok neredeyse burada polis olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Polis yine içeriye doğru hareketlenmeye başladı ve göstericilerin arasına doğru devam ediyor. Yeni gözaltılar olacağı kesin gibi. Evet bir gözaltı daha var yine oturma eylemi. Tabii. Oturma eylemi yapanların gözaltına alınacağını görüyoruz. Şu an İngiltere Parlamentosu'nun önündeyiz. Burada oturma eylemi yapan küçük gruplar var ve bu gruplara da polisin görmüş olduğunuz gibi müdahalesi söz konusu. İşte hem sağ tarafta, hem de sol tarafında iki farklı gruba yönelik polisin müdahalesi söz konusu. Tek yapılan şey oturmak, oturma eylemini gerçekleştiriyor protestocular. Herhangi bir şiddet olayına karışmış değiller. Bakın burada bir cerrah var. Bir doktorla polisin yüz yüze karşılaşması var. Görmüş olduğunuz gibi üç polis memuru bir doktorun çevresini sarmış ve onu gözaltına alacaklar. Doktor yere yattı. Bakın, burası bir sağlıkçıdan bahsediyoruz. Bir doktor. Şu an yere yattı ve polis kendisine müdahale edecek gibi görünüyor. Bir cerrah bugün protestoculara destek vermek için bugün burada bulunuyor. Ve birazdan öyle görünüyor ki polis tarafından gözaltına alınacak.
Çevredeki vatandaşların da kendisine alkışlarla desteği var. Bunu da belirtelim. Cerrahın tek yaptığı şey üzerinde "Oppose Genocide" yani "Ben soykırım karşıtıyım." diyor ve yeni bir gözaltı daha işte görüyorsunuz. İngiliz polisinden oturma eylemi yapanlara gözaltılar devam ediyor. Yaklaşık yedi polis memuru genç bir protestocuyu hiçbir şiddet eyleminde bulunmayan sadece oturma eyleminde bulunan bir protestocuyu yaka paça işte böyle gözaltına almış durumda. Götürüyorlar. Şu an İngiltere Parlamentosu'nun önünde sözde demokrasinin insan haklarının beşiği olan İngiltere Parlamentosu'nun önünde hiçbir şiddet eylemine karışmayan, sadece oturma eylemi gerçekleştiren protestocuların gözaltına yaka paça alındığını ve bu araçlara bindirildiğini biliyoruz.
Genç bir hanımefendi daha gözaltına alındı polis tarafından. Bugün İngiltere'de polisin gözaltı günü. Gözaltıların sayısı şu ana kadar bilinmiyor. İlerleyen saatlerde bu da açıklanır. Az önce yerde yatan doktorun başına üşüşen toplanan polislerin sayısı neredeyse 10'a çıkmış durumda. Hatta çevresini sarmış durumdalar. Bir doktor kendisi bir cerrah ve Filistin'de yaşanan soykırıma insanlık dramına son verilmesi için durdurulması için bir eylem yapıyor. Yaptığı tek şey yerde uzanmak. Ve İngiliz polisi de başında bekliyor. Gözaltı için evet talimat verildi. Şimdi doktor gözaltına alınıyor ve çevreden de "Ayıp ayıp, yazıklar olsun, yazıklar olsun" şeklinde sloganlar atılıyor. Şu an gördüğünüz gibi bir doktora yaklaşık 15 polis memuru müdahale ederek gözaltına alacak ve suçu yok. Tek yaptığı şey oturma eylemi yapmak ve Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi çağrısında bulunan bir pankart var.
GÖZLERİN GÖRMEYEN VATANDAŞA GÖZALTI
İngiltere çok değişti. Artık eski İngiltere, eski İngiliz polisini göremiyoruz. O nezaket kalmadı. Polis daha çok şiddete meyilli davranıyor. Daha çok şiddet eylemi gerçekleştiriyor. Gözaltılar sırasında oldukça kaba oluyor. Bakın bir gözaltı daha. Bakın, bu sefer de "disabled" yani engelli bir vatandaşın gözaltına alındığını görüyoruz. Burada da engelli bir vatandaş ve gözleri de görmüyor. Hem engelli hem de gözleri de görmüyor. Şu manzaraya bakar mısınız? Gözleri bile yok ve gözaltına alıyorlar. Utanç verici bir durum gerçekten utanç verici bir durum. Gözleri görmeyen, yürüyemeyen, engelli bir insanı bile bu şekilde gözaltına alıyorlar. Büyük bir utanç. Gerçekten büyük bir utanç.
Görevini yapmaya çalışan gazetecilere de müdahale ediyorlar. Böyle bir utanç olabilir mi? Mağdur bir vatandaşın böylesine engelleri olan bir kişinin gözaltına alınması gerçekten vatandaşları çok kızdırmış durumda. Çok büyük bir tepki var. Hem görme engelli olan hem de yürüyemeyen bir vatandaş hiçbir eylem yapmadan sadece Filistin bayrağı taşıdığı için gözaltına alındı ve polis aracına bindiriliyor. Ve buradan da tabii ki polis karakoluna götürülecek.
