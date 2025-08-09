A Haber Londra’daki Gazze gösterisinde! Soykırım karşıtı doktora yaka paça gözaltı

İsrail'in topyekün işgal planına karşı İngiltere'nin başkenti Londra'da Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi. İngiliz Parlamentosu önünde yapılan gösteriye polis sert şekilde müdahale etti.

Gazze'yi destekleyen ve İsrail soykırımına karşı çıkan bir doktor polisler tarafından yaka paça gözaltına alındı. Bu sırada "Yazıklar olsun" sloganları atıldı. Aynı zamanda gözleri görmeyen ve yürüyemeyen bir İngiltere vatandaşı da gösterilere destek için bölgeydi ve o da gözaltına alındı. O anları bölgede bulunan A Haber muhabiri Alpaslan Düven ekranlara getirdi.

POLİSTEN TERÖR YAFTASI

A Haber muhabiri Alpaslan Düven'in bölgeden aktardıkları şöyle: Evet, gösteri yerel saatle 12:00'de başladı ve başkent Londra'nın özellikle toplantı merkezlerinden biri olan Russell Square'de başladı. Yerel saatle 12:00'de burada kalabalık bir araya gelmişti. Sonrasında da yürüyüş başladı ve yürüyüşte Başbakanlık binası ve aynı zamanda da benim bulunduğum nokta olan Parlamento Meydanı'na doğru büyük bir yürüyüştü. O yürüyüş hala devam ediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenleniyor bu gösteriler, neredeyse 30.'su ve binlerce kişi bir araya gelerek İsrail'e silah satışlarının sona erdirilmesini talep ediyor, her zaman olduğu gibi ve diğer gösterilerden yine farklılaşmaya başladığını da söyleyelim bu protesto gösterilerinin. Neden? Çünkü İngiltere polisi Filistin eylem örgütünü yasa dışı terör örgütü ilan etmişti ve bu gösterilerin de üzerine bir gölge düşürmek istedi çünkü uzun zamandır devam eden 30'a yakın bir büyük gösteriden bahsediyoruz başkent Londra'da. İşte bu gösterilerin üzerine gölge düşürmek için bir terör yaftası yapıştırıldı organizasyonların üzerine ve o nedenle de olağanüstü güvenlik önlemleri altında yapılıyor.