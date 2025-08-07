Başkan Erdoğan’dan net Gazze mesajı: Soykırım son bulana dek mücadelemiz sürecek

(FOTO: AA )

"SENEGAL İLE TİCARETİ 1 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Senegal ile ticaret ve yatırımlarda önemli başarılar elde ettik. Senegal ile ticareti 1 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Ticari ilişkileri 1 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Şirketlerimizin Senegal'deki ticaretindeki değeri 3 milyar dolara yaklaştı. Şirketlerimizin tecrübelerini Senegalli dostlarımızla paylaşmaya hazırız.

Afrikalı arkadaşlarımızın Türk savunma sanayiye ilgi duymasını takdirle karşılıyoruz. Senegal'in FETÖ'yle mücadelemizde verdiği destek içinde teşekkür ediyorum. Küresel vizyonu olan hiçbir ülke Afrika Kıtasını yok sayamaz. Biz Afrika Kıtasıyla yeni tanışmış bir ülke değiliz. Kıtayla 10. asıra uzanan köklü bir tarihimiz var. Her kim Türkiye- Afrika ilişkisini eleştiriyorsa Türkiye'yi sığ sulara çekmek istiyor demektir.