Başkan Erdoğan'dan net Gazze mesajı: Soykırım son bulana dek mücadelemiz sürecek
Başkan Erdoğan ve Senegal Başbakanı Sonko, ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Senegal ile ticaret hedefine değinen Başkan Erdoğan, 'Senegal ile iş biliğimizi sağlamlaştırdık ve ticareti 1 milyar dolara çıkarmak istiyoruz.' dedi. Gazze'deki soykırıma ilişkin ise Erdoğan, 'Gazze'de soykırım son bulana dek, masum çocukları açlığa ve ölüme mahkum edenler hesap verene kadar mücadelemiz sürecektir' ifadelerini kullandı. Sonko ise Başkan Erdoğan’a övgü yağdırarak, 'Şahsıma ve heyetime gösterdiğiniz misafirperverlik için teşekkür ederiz. Hep bizim abimiz oldunuz, yanımızda oldunuz. Kendi ülkeniz için çalışmalarınızı büyük takdir ile karşıladık. Siz, dünyada başarılı bir ülke haline getirdiniz ve bize ilham vermektesiniz. ' şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları....
Bugünkü istişarelerde yatırım ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda iş birliği imkanlarını sayın başbakanla ele aldık. İmzalanan belgelerle iş birliğimizin ahdi zeminini sağlamlaştırdık.
"SENEGAL İLE TİCARETİ 1 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK İSTİYORUZ"
Senegal ile ticaret ve yatırımlarda önemli başarılar elde ettik. Senegal ile ticareti 1 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Ticari ilişkileri 1 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Şirketlerimizin Senegal'deki ticaretindeki değeri 3 milyar dolara yaklaştı. Şirketlerimizin tecrübelerini Senegalli dostlarımızla paylaşmaya hazırız.
Afrikalı arkadaşlarımızın Türk savunma sanayiye ilgi duymasını takdirle karşılıyoruz. Senegal'in FETÖ'yle mücadelemizde verdiği destek içinde teşekkür ediyorum. Küresel vizyonu olan hiçbir ülke Afrika Kıtasını yok sayamaz. Biz Afrika Kıtasıyla yeni tanışmış bir ülke değiliz. Kıtayla 10. asıra uzanan köklü bir tarihimiz var. Her kim Türkiye- Afrika ilişkisini eleştiriyorsa Türkiye'yi sığ sulara çekmek istiyor demektir.
GAZZE'DE İNSANLARI AÇLIĞA SEVK EDENLER HESAP VERECEK
Ana muhalefet partisi ne derse desin, Afrika halklarıyla dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bugün görüşmemizde Gazze'de yaşanan katliamı da ele aldık. Senegal'in Filistin halkıyla gerçekleştirdiği dayanışma birçok ülke tarafından takdirle karşılanıyor. BM'de başlattığımız projelere her zaman destek oldular. Bugün benzer düşüncelere sahip iki Müslüman ülke olarak uluslararası platformlarda sesimiz daha çok çıkıyor. Gazze'de insanları açlığa sevk edenler elbet hesap verecekler. İnsanları bir deri bir kemik açlığa terk edenler elbet bir gün yargılanacaklardır.
"BİZE İLHAM VERİYORSUNUZ"
Senegal Başbakanı Sonko ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Bu ziyaret bizler için son derece önemli. Şahsıma ve heyetime gösterdiğiniz misafirperverlik için teşekkür ederiz. Hepimiz bizim abimiz oldunuz, yanımızda oldunuz. Kendi ülkeniz için çalışmalarınızı büyük takdir ile karşıladık. Siz, dünyada başarılı bir ülke haline getirdiniz ve bize ilham vermektesiniz. Aramızda görüştüklerimiz de çok önemliydi. Çünkü ülkeler ve devlet adamlarının paylaştıkları önemli. Türkiye bizim için kardeş bir ülke. İnanıyoruz ki her zaman yanımızda olacaksınız ve biz de sizin yanınızda olacağız. Türkiye her zaman Senegal'e yakın ülke olmuştur. İlişkilerimiz her zaman stratejik düzeyde artarak devam etti. Sizin atfettiğiniz önemin bir kanıtıdır bu ilişki. Bu hissiyatımız karşılıklı. cumhurbaşkanımız Fay da bizim için öncelikli ortağımız, beraber çalışmayı istediğimiz ülke Türkiye diye belirtmekte.
ANLAŞMALAR İMZALANDI
Türkiye-Senegal arasında anlaşmalar imzalandı.
Senegal Başbakanı Ousmane Sonko Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.
RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Erdoğan, Sonko'yu külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Sonko'nun tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.
Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verilen törende, 21 pare top atışı yapıldı. Senegal Başbakanı Sonko, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Başkan Erdoğan ve Sonko birbirlerine heyetlerini takdim ettikten sonra merdivenlerde Türkiye ve Senegal bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.
Başkan Erdoğan, Sonko onuruna resmi akşam yemeği verecek.
