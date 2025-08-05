05 Ağustos 2025, Salı
İşgal değil çöküş planı! Tel Aviv'in yeni Gazze kararı katil Netanyahu'nun son bahsi mi?
7 Ekim 2023'te gerçekleşen Aksa Tufanı operasyonundan bu yana kamuoyuna verdiği rehineleri geri getirmek, Filistin direniş örgütü Hamas'ı tamamen ortadan kaldırmak ve sınırlarını güvence altına almak gibi sözlerinin hiçbirini tutmayan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırıma yönelik yeni karar aldı.
Giriş Tarihi: 05.08.2025 10:07 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 10:07