İşgal değil çöküş planı! Tel Aviv’in yeni Gazze kararı katil Netanyahu’nun son bahsi mi?

ATEŞKESİ HAMAS ENGELLİYOR YALANINI İSRAİL BASINI PATLATTI

Ancak İsrail Kanal 13'ün yayımladığı gizli toplantı tutanakları, Netanyahu'nun daha önceki kapsamlı bir esir takası teklifini bizzat reddettiğini ortaya koydu. Güvenlik ve istihbarat kurumları tarafından desteklenen öneri, tüm esirlerin serbest bırakılması ve ateşkesi içeriyordu. Buna karşın Netanyahu siyasi gerekçelerle bu teklifi engelledi.