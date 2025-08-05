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İşgal değil çöküş planı! Tel Aviv'in yeni Gazze kararı katil Netanyahu'nun son bahsi mi?

7 Ekim 2023'te gerçekleşen Aksa Tufanı operasyonundan bu yana kamuoyuna verdiği rehineleri geri getirmek, Filistin direniş örgütü Hamas'ı tamamen ortadan kaldırmak ve sınırlarını güvence altına almak gibi sözlerinin hiçbirini tutmayan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırıma yönelik yeni karar aldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.08.2025 10:07 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 10:07
İşgal değil çöküş planı! Tel Aviv’in yeni Gazze kararı katil Netanyahu’nun son bahsi mi?

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan üst düzey bakanlara göre Netanyahu, güvenlik kurumlarıyla yaşanan fikir ayrılıklarına rağmen Gazze'ye yönelik saldırıların kapsamını genişletme kararı aldı.

Bakanlar, Başbakan'ın son toplantılarda açıkça "Gazze Şeridi'nin işgali" ifadesini kullandığını ve kararının arkasında durduğunu aktardı.

İşgal değil çöküş planı! Tel Aviv’in yeni Gazze kararı katil Netanyahu’nun son bahsi mi?

Kanal 12 ve Jerusalem Post'un aktardığına göre ise Netanyahu'nun nihai hedefi Gazze'nin tamamını askerî olarak kontrol altına almak.

İşgal değil çöküş planı! Tel Aviv’in yeni Gazze kararı katil Netanyahu’nun son bahsi mi?

Ancak İsrailli işgalciler 2 yılı aşkındır düzenledikleri çok sayıda operasyona rağmen Gazze Şeridi'nin kontrolünü sağlayabilmiş değil.

İşgal değil çöküş planı! Tel Aviv’in yeni Gazze kararı katil Netanyahu’nun son bahsi mi?

ATEŞKES İHTİMALİ REDDEDİLDİ: NETANYAHU HÜKÜMETİ BİR SÖZÜNÜ DAHA TUTMADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, geçtiğimiz hafta Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, Hamas'ın elinde tuttuğu rehinelerin bir kısmının serbest bırakılması karşılığında geçici bir ateşkes önerisinin artık geçerli olmadığını söylemişti.

İşgal değil çöküş planı! Tel Aviv’in yeni Gazze kararı katil Netanyahu’nun son bahsi mi?

Witkoff, Trump yönetiminin "ya hep ya hiç" ilkesine geçtiğini ve yalnızca tüm rehinelerin aynı anda iadesini içeren bir çözümü kabul edeceklerini belirtmişti.

Hamas tarafı ise Gazze'de tam kapsamlı bir ateşkes olmadan rehinelerin serbest bırakılmayacağını belirtiyor.

İşgal değil çöküş planı! Tel Aviv’in yeni Gazze kararı katil Netanyahu’nun son bahsi mi?

ATEŞKESİ HAMAS ENGELLİYOR YALANINI İSRAİL BASINI PATLATTI

Ancak İsrail Kanal 13'ün yayımladığı gizli toplantı tutanakları, Netanyahu'nun daha önceki kapsamlı bir esir takası teklifini bizzat reddettiğini ortaya koydu. Güvenlik ve istihbarat kurumları tarafından desteklenen öneri, tüm esirlerin serbest bırakılması ve ateşkesi içeriyordu. Buna karşın Netanyahu siyasi gerekçelerle bu teklifi engelledi.

İşgal değil çöküş planı! Tel Aviv’in yeni Gazze kararı katil Netanyahu’nun son bahsi mi?

Rehine aileleri, Netanyahu hükümetinin kamuoyunu aldattığını ve esirlerin hayatını tehlikeye attığını vurgularken, "Kamuoyuna umut verildi ama bu anlaşmalar bilinçli olarak sabote edildi" ifadeleriyle hükümete sert tepki gösterdi.

İşgal değil çöküş planı! Tel Aviv’in yeni Gazze kararı katil Netanyahu’nun son bahsi mi?

HÜKÜMET DAĞILMASIN DİYE

İsrail kamuoyunda ve muhalefette, Netanyahu'nun savaşı sürdürmesinin tek sebebinin siyasi iktidarını koruma çabası olduğu yönünde ciddi eleştiriler var. Koalisyon ortakları olan aşırı sağcı partilerin savaşın bitmesine karşı olduğu, Netanyahu'nun da hükümetin dağılmasından korkarak barış seçeneklerini reddettiği ifade ediliyor.

İşgal değil çöküş planı! Tel Aviv’in yeni Gazze kararı katil Netanyahu’nun son bahsi mi?

Hamas ise tüm İsrailli esirleri serbest bırakmaya hazır olduğunu açıklamış ancak bunun için İsrail'in savaşı sona erdirmesi ve Gazze'den çekilmesi gerektiğini şart koşmuştu.

İşgal değil çöküş planı! Tel Aviv’in yeni Gazze kararı katil Netanyahu’nun son bahsi mi?

GAZZE'Yİ İŞGAL İSRAİL İÇİN ÇÖKÜŞ PLANI

7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail halkına üç büyük vaat veren Netanyahu; ne rehineleri geri getirebildi, ne Hamas'ı yok edebildi, ne de İsrail'in güvenliğini kalıcı şekilde sağlayabildi.

İşgal değil çöküş planı! Tel Aviv’in yeni Gazze kararı katil Netanyahu’nun son bahsi mi?

Geçen on ayda, rehineler hâlâ Gazze'nin yer altındaki tünellerinde, Hamas ise askeri ve siyasi varlığını hâlâ sürdürüyor. İsrail ise uluslararası arenada hızla yalnızlaşırken, iç politikada da yargı krizleri, hükümet içi çekişmeler ve artan muhalefetle sarsılıyor.

İşgal değil çöküş planı! Tel Aviv’in yeni Gazze kararı katil Netanyahu’nun son bahsi mi?

Netanyahu şimdi, başarısızlıklarının üzerini örtmek için Gazze'yi tamamen işgal etme, yani "savaşın içine rehineleri de katma" yolunu seçmiş görünüyor.