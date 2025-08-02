Denizin altında istihbarat savaş! ABD'den "Ölü El"e nükleer denizaltı yanıtı! A Haber'de uzman isim o gemileri anlattı

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TRUMP'IN GÖNDERDİĞİ DENİZALTILAR

ABD başkanı Donald Trump, Orta Doğu'ya iki nükleer denizaltı göndereceğini açıklamıştı. Bu denizaltılar, 20 adet nükleer başlıklı Trident II füzenin yanı sıra Tomahawk seyir füzeleriyle de donatılmış durumda. Tomahawklar, daha önce de Orta Doğu'daki operasyonlarda etkin biçimde kullanılmış, hem karadaki hedefleri hem de deniz hedeflerini vurma kapasitesiyle ön plana çıkmıştı.

OHIO SINIFININ GİZLİLİĞİ VE GÜCÜ

Bu denizaltılar özellikle stratejik caydırıcılık ve uzun süreli devriyeler için tasarlandı. ABD, bu sınıf denizaltıları tatbikatlarda nadiren gösteriyor; çünkü bu platformlar ulusal güvenlik açısından en kritik araçlar arasında yer alıyor. Diğer denizaltılara kıyasla çok daha fazla gizlilik ve istihbarat kapasitesine sahipler.

İKİLİ MÜRETTEBAT SİSTEMİ VE LOJİSTİK KOLAYLIK

OHIO sınıfı denizaltılarda her biri tam teşekküllü olan iki mürettebat görev yapıyor:

Mavi Mürettebat

Altın Mürettebat

Bu sistem sayesinde 70 ila 90 gün süren caydırıcı devriyeler aralıksız sürdürülebiliyor. Limana dönüşlerde mürettebat değişimi yapılıyor. Ayrıca ikmal süresini kısaltmak amacıyla 3 büyük lojistik kapak geliştirilmiş.

ABD DONANMASI: KÜRESEL GÜCÜN BELKEMİĞİ

ABD'nin küresel askeri gücü büyük ölçüde Deniz Kuvvetleri üzerinden şekilleniyor. Uçak gemileri, denizaltılar ve deniz piyadeleri; Amerikan dış politikasının hem caydırıcı hem de operasyonel ayağını oluşturuyor. Nükleer denizaltılar bu sistemin en kritik unsurları arasında yer alıyor.