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Tekirdağ'da vatandaş 1990'lara geri döndü: 2 aydır yaşanan su kesintileri bıktırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.08.2025 07:53 Güncelleme: 03.08.2025 08:00
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Tekirdağ’da vatandaş 1990’lara geri döndü: 2 aydır yaşanan su kesintileri bıktırdı

CHP yönetimindeki Tekirdağ Belediyesi, haftalardır süren su sıkıntısıyla vatandaşın tepkisini çekiyor. Yaklaşık iki aydır devam eden su kesintileri, özellikle Marmaraereğlisi’ne bağlı Dereağzı Mahallesi’nde yaşayanları zor durumda bıraktı. Suların sürekli kesik olması nedeniyle mahalle sakinleri, bidonlarla cami avlularındaki ya da çevredeki çeşmelerden su taşımak zorunda kalıyor.

Tekirdağ'ın çeşitli ilçelerinde son günlerde yaşanan içme suyu sıkıntısı kenti derinden etkiledi. CHP'li Tekirdağ Belediyesi ve TESKİ (Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) yetkilileri ise ihmallerin faturasını vatandaşa kesiyor.

Tekirdağ'da yaşanan su kesintileri vatandaşı çileden çıkardı (Sabah)Tekirdağ'da yaşanan su kesintileri vatandaşı çileden çıkardı (Sabah)

"VATANDAŞI MAĞDUR EDİP SORUMLULUĞU HÜKÜMETE YÜKLEDİLER"

Sabah'ın haberine göre AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş konuyla ilgili, "Yaz aylarında artan nüfus nedeniyle şebekede oluşan yoğunluk ve altyapı yetersizliği, hatlarda sık sık patlamalara neden olmakta ve tamir sürecinde de vatandaşlarımız susuz bırakılmakta. 11 yıldır CHP tarafından yönetilen belediye, içme suyu hatlarını yenilemeyerek bugünkü mağduriyete sebep oldu. Kayıp kaçak oranları halen yüzde 50'nin üzerinde ve kuraklık tehlikesine karşı TESKİ tarafından hiçbir önlem alınmadı. Bu süreçte alternatif su kaynakları oluşturulmayarak kuyular açılmadı ve su hatları döşenmedi, tarımsal üretim de sekteye uğradı. Vatandaşı mağdur edip sorumluluğu da hükümete yüklediler. Vatandaşa içme suyu sağlamak belediyenin görevidir. Acilen bir eylem planı oluşturulmalı ve harekete geçilmeli. Biz AK Parti olarak bu süreci yakından takip edip vatandaşlarımızın yanında olacağız." dedi.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş (Sabah) AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş (Sabah)

VATANDAŞ PERİŞAN

Mahalle sakini Aydın Taşdemir (63): 30-40 gündür su gelmiyor. Susuz hiçbir şey olmaz, durumumuz çok kötü. Belediyenin hiçbir şey yaptığı yok, sadece mesaj atıyorlar. Bir iki defa tanker geldi, şimdi hiç gelmiyor. Millet perişan oldu, ne yapacağımızı şaşırdık. Yazlıkçılar bile geri dönüyor. Bu sene sürekli su kesintileriyle karşılaştık. Mağduriyetimiz içler acısı, bekliyoruz ama hâlâ bir çözüm yok.

Mahalle sakini Celal süslü (77): Camilerden su taşıyoruz veya çeşme bulursak oradan almaya çalışıyoruz. Belediyenin tankerlerle su dağıttığı söyleniyor ama biz görmedik. ular geldiği zaman da yosunlu ve pis bir su akıyor. 27 senedir burada yaşıyorum, ilk defa böyle bir şey yaşıyorum.

Su bulamayan vatandaşlar belediyeye isyan etti (Sabah)Su bulamayan vatandaşlar belediyeye isyan etti (Sabah)

Mahalle sakini Nurten Doğru (69): Bıktık artık, bu doldurduğumuz sularla da anca bulaşıkları yıkamaya çalışıyorum. 17 senedir buradayız, daha önce hiç böyle bir rezillik yaşamadık. Bidonlarla tankerlerden su alıyoruz ama tankerler de gelmez oldu. Doldurduğumuz suları da sadece bulaşık yıkamak için alıyoruz, çünkü su pis. Bir an önce bize su versinler.

FATURA VATANDAŞA KESİLDİ

Öte yandan kentte yaşanan kayıp kaçak sorununun da vatandaşın su faturasına yansıtıldığı görüldü. Vatandaşlar her ay 1000 liranın üzerinde fatura öderken altyapı yetersizliğinden dolayı barajlardaki içme suyunun taştığı öğrenildi.

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