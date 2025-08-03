Tekirdağ’da vatandaş 1990’lara geri döndü: 2 aydır yaşanan su kesintileri bıktırdı

Tekirdağ'da yaşanan su kesintileri vatandaşı çileden çıkardı (Sabah)

"VATANDAŞI MAĞDUR EDİP SORUMLULUĞU HÜKÜMETE YÜKLEDİLER"



Sabah'ın haberine göre AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş konuyla ilgili, "Yaz aylarında artan nüfus nedeniyle şebekede oluşan yoğunluk ve altyapı yetersizliği, hatlarda sık sık patlamalara neden olmakta ve tamir sürecinde de vatandaşlarımız susuz bırakılmakta. 11 yıldır CHP tarafından yönetilen belediye, içme suyu hatlarını yenilemeyerek bugünkü mağduriyete sebep oldu. Kayıp kaçak oranları halen yüzde 50'nin üzerinde ve kuraklık tehlikesine karşı TESKİ tarafından hiçbir önlem alınmadı. Bu süreçte alternatif su kaynakları oluşturulmayarak kuyular açılmadı ve su hatları döşenmedi, tarımsal üretim de sekteye uğradı. Vatandaşı mağdur edip sorumluluğu da hükümete yüklediler. Vatandaşa içme suyu sağlamak belediyenin görevidir. Acilen bir eylem planı oluşturulmalı ve harekete geçilmeli. Biz AK Parti olarak bu süreci yakından takip edip vatandaşlarımızın yanında olacağız." dedi.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş (Sabah)

VATANDAŞ PERİŞAN



Mahalle sakini Aydın Taşdemir (63): 30-40 gündür su gelmiyor. Susuz hiçbir şey olmaz, durumumuz çok kötü. Belediyenin hiçbir şey yaptığı yok, sadece mesaj atıyorlar. Bir iki defa tanker geldi, şimdi hiç gelmiyor. Millet perişan oldu, ne yapacağımızı şaşırdık. Yazlıkçılar bile geri dönüyor. Bu sene sürekli su kesintileriyle karşılaştık. Mağduriyetimiz içler acısı, bekliyoruz ama hâlâ bir çözüm yok.

Mahalle sakini Celal süslü (77): Camilerden su taşıyoruz veya çeşme bulursak oradan almaya çalışıyoruz. Belediyenin tankerlerle su dağıttığı söyleniyor ama biz görmedik. ular geldiği zaman da yosunlu ve pis bir su akıyor. 27 senedir burada yaşıyorum, ilk defa böyle bir şey yaşıyorum.