Denizin altında istihbarat savaşı! ABD-Rusya hattında ipler gerildi

Rusya’nın “Ölü El” sistemiyle yaptığı stratejik hamlenin ardından, ABD'nin iki nükleer denizaltı konuşlandıracağını açıklaması küresel kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. "Nükleer savaş kapıda mı?" sorusu tartışılırken, ABD'nin gönderdiği denizaltıların taşıdığı askeri güç de merak konusu oldu. Konuyu A Haber’e değerlendiren Gazeteci Güngör Yavuzaslan, ABD Donanması’nın belkemiğini oluşturan nükleer denizaltıların sahip olduğu caydırıcılık kabiliyetlerini ve teknolojik üstünlüklerini detaylı şekilde anlattı. Yavuzaslan, “ABD gerçekten bu denizaltıları konuşlandırdıysa, Rusya'nın buna karşı vereceği karşı hamle ile bölgede gerilimin tırmanacaktır” dedi.