ABD Başkanı Trump'tan Rusya'ya nükleer gözdağı: "2 nükleer denizaltı konuşlandıracağız"

ABD Başkanı Donald Trump'tan, Rusya'ya yönelik tehdit gibi açıklamalar geldi. Trump, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'in "son derece kışkırtıcı" sözlerine karşılık olarak iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması talimatını verdiğini açıkladı.

Trump, "Medvedev'in açıklamaları sadece laf değil, daha fazlası olabilir. Sözcükler çok önemlidir ve çoğu zaman istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Umarım bu, onlardan biri olmaz" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamaları, ABD kamuoyunda da geniş yankı bulurken, Rusya ile yeniden yükselen gerilim dikkat çekti.

"BUGÜNDEN İTİBAREN 10 GÜN"

ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya'dan dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Rusya'ya 10-12 gün süre veriyorum" açıklaması hatırlatılan Trump, bu sözlerini yineleyerek "Bugünden itibaren 10 gün süre veriyorum. Sonra gümrük vergileri ve benzeri şeyler uygulayacağız" dedi.

Putin'in savaşı sürdürmek istediğini düşündüğünü dile getiren Trump, "İki ülke arasında bir an önce barış anlaşmasının sağlanmasını istiyorum ama Rusya'nın bu yönde çaba göstermediğini düşünüyorum" dedi.

Putin'den herhangi bir yanıt almadığını da açıklayan Trump, "Çok yazık" ifadeleriyle hayal kırıklığını dile getirdi.