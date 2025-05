Hacı adaylarının kalplerindeki yolculuk başladı! A Haber ekibi kutsal topraklarda

FOTOĞRAF: AHABER.COM.TR - EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

BEKLENEN ANONS: MİKAT SINIRINA YAKLAŞIYORUZ

Helvacı, uçağın kutsal topraklara doğru hareketiyle birlikte yaşanan duygusal anları da şöyle ifade etti:

"Yolculuk sırasında sabırsızlıkla beklenen o anons gelecek: 'Mikat sınırına yaklaşıyoruz'. İşte o an Telbiye sesleri yükselecek: 'Lebbeyk Allahümme lebbeyk...' Bu kelimeler, artık hiç olmadığı kadar yakın ve anlamlı olacak. Şu an uçağın içindeyiz, havalimanından ayrıldık. Ama buraya uçak demek pek doğru olmaz; burası adeta bir dua mekânı. Herkes ihramlarıyla birlikte uçakta dua ediyor. Kimi tesbih çekiyor, kimi camdan dışarıyı izleyip hayallerine dalıyor. Umutlar, dualar, belki pişmanlıklar… Her şey bu yolculuğa dâhil. Biz de burada hacı adaylarıyla konuşmaya başlayacağız."