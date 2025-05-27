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Hacı adaylarının kalplerindeki yolculuk başladı! A Haber ekibi kutsal topraklarda

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 27.05.2025 02:46 Güncelleme: 27.05.2025 03:20
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Hacı adaylarının kalplerindeki yolculuk başladı! A Haber ekibi kutsal topraklarda

Türkiye genelinden kutsal topraklara doğru başlayan hac yolculukları, kafileler halinde devam ediyor. Hac farizasını yerine getirmek isteyen binlerce hacı adayı, ihramlarını kuşanarak dualar eşliğinde uğurlandı. İstanbul Havalimanı'nda toplanan hac kafilelerine, yakınları ve görevliler eşlik ederken, ibadet heyecanı daha yolculuk başlamadan hissedildi. A Haber ekibinden Cansın Helvacı ve Meftun Özcan da bu manevi yolculuğa eşlik ederek, duygusal anlara tanıklık etti.

Hac farizasını yerine getirmek üzere Türkiye'den kutsal topraklara olan manevi yolculuklar kafileler halinde sürüyor. A Haber ekibinden Cansın Helvacı ve Meftun Özcan da bu özel yolculukta hacı adaylarına eşlik etti. İstanbul Havalimanı'ndan dualarla uğurlanan kafileler, ibadet heyecanını daha yolculuk başlamadan hissetmeye başladı.

A HABER EKİBİ KUTSAL TOPRAKLARDA

"İHRAMLAR GİYİLDİ, HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI"

A Haber Muhabiri Cansın Helvacı, havalimanında başlayan bu kutsal yolculuğu şu sözlerle aktardı:

"Yıllardır beklenen yolculuk birazdan başlayacak. İhramlar giyildi, hazırlıklar tamamlandı. Hacılar yavaş yavaş uçağa alınmaya başlandı. Bu yolculuk; hem tarihî, hem kalbe, hem de Allah'a yönelik bir yolculuk olacak. Herkes çok heyecanlı. İlk kez kutsal topraklara gidecek olanlar da var, ikinci kez hacı olmanın heyecanını yaşayanlar da. Yaşananları ve hissettiklerimizi aktarmaya çalışacağız."

FOTOĞRAF: AHABER.COM.TR - EKRAN GÖRÜNTÜSÜFOTOĞRAF: AHABER.COM.TR - EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

BEKLENEN ANONS: MİKAT SINIRINA YAKLAŞIYORUZ

Helvacı, uçağın kutsal topraklara doğru hareketiyle birlikte yaşanan duygusal anları da şöyle ifade etti:

"Yolculuk sırasında sabırsızlıkla beklenen o anons gelecek: 'Mikat sınırına yaklaşıyoruz'. İşte o an Telbiye sesleri yükselecek: 'Lebbeyk Allahümme lebbeyk...' Bu kelimeler, artık hiç olmadığı kadar yakın ve anlamlı olacak. Şu an uçağın içindeyiz, havalimanından ayrıldık. Ama buraya uçak demek pek doğru olmaz; burası adeta bir dua mekânı. Herkes ihramlarıyla birlikte uçakta dua ediyor. Kimi tesbih çekiyor, kimi camdan dışarıyı izleyip hayallerine dalıyor. Umutlar, dualar, belki pişmanlıklar… Her şey bu yolculuğa dâhil. Biz de burada hacı adaylarıyla konuşmaya başlayacağız."

FOTOĞRAF: AHABER.COM.TR - EKRAN GÖRÜNTÜSÜFOTOĞRAF: AHABER.COM.TR - EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

"BERABER YAZILDIK, AMA TEK BAŞIMA GİDİYORUM..."

Hac ibadeti için kutsal topraklara gitmek üzere yola çıkan hacı adayları, İstanbul Havalimanı'nda heyecanlı ve duygusal anlar yaşadı. Uçakta muhabirimiz Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtlayan bir hacı adayı, hac yolculuğuna eşiyle birlikte başvurduklarını ancak eşinin vefatı nedeniyle bu manevi yolculuğa tek başına çıkmak zorunda kaldığını anlattı.

FOTOĞRAF: AHABER.COM.TR - EKRAN GÖRÜNTÜSÜFOTOĞRAF: AHABER.COM.TR - EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

Eşinin üç yıl önce hayatını kaybettiğini söyleyen hacı adayı, duygularını gözyaşları içinde şöyle ifade etti:

"Cenab-ı Allah'tan her şeyi hissediyorum. Tek başıma gidiyorum... Eşim vefat etti, üç sene oldu. Beraber yazılmıştık, beraber gitmek nasip olmadı. Çok hevesliydi ama ne yapacaksınız, mukadderat..."

FOTOĞRAF: AHABER.COM.TR - EKRAN GÖRÜNTÜSÜFOTOĞRAF: AHABER.COM.TR - EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

KÂBE'YE ADIM ADIM

Kutsal topraklara ulaşan hacı adaylarının manevi yolculuğu, Kâbe'ye doğru ilerleyişle devam ediyor. Havalimanında ihramlarını giyerek kutsal mekâna ulaşan hacı adayları, Telbiye sesleri eşliğinde duygusal anlar yaşadı.

FOTOĞRAF: AHABER.COM.TR - EKRAN GÖRÜNTÜSÜFOTOĞRAF: AHABER.COM.TR - EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

Cansın Helvacı ve Meftun Özcan'ın da eşlik ettiği bu anlamlı yolculuktan sonra uçaktan inen ekip Mescid-i Haram'ın kapılarına kadar ilerledi. Telbiye dualarının yükseldiği atmosferde Kâbe'yi tavaf etti. İlk kez kutsal topraklara ayak basan hacı adaylarının gözyaşlarına hâkim olamadığı anlar, ekranlara yansıdı.

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Hacı adaylarının kalplerindeki yolculuk başladı! A Haber ekibi kutsal topraklarda Hacı adaylarının kalplerindeki yolculuk başladı! A Haber ekibi kutsal topraklarda Hacı adaylarının kalplerindeki yolculuk başladı! A Haber ekibi kutsal topraklarda
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