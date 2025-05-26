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Hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğu! A Haber ekibi kutsal topraklarda

Hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğu! A Haber ekibi kutsal topraklarda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.05.2025 23:55
Hac farizasını yerine getirmek üzere Türkiye'den kutsal topraklara yolculuklar kafileler halinde devam ediyor. A Haber ekibinden Cansın Helvacı ve Meftun Özcan da bu manevi yolculuğa eşlik etti. Kafileler, dualarla uğurlanırken, kutsal topraklarda ibadet heyecanı şimdiden hissedilmeye başlandı.
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Hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğu! A Haber ekibi kutsal topraklarda
A Haber ekibi kutsal topraklarda
A Haber ekibi kutsal topraklarda
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