Hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğu! A Haber ekibi kutsal topraklarda

Hac farizasını yerine getirmek üzere Türkiye'den kutsal topraklara yolculuklar kafileler halinde devam ediyor. A Haber ekibinden Cansın Helvacı ve Meftun Özcan da bu manevi yolculuğa eşlik etti. Kafileler, dualarla uğurlanırken, kutsal topraklarda ibadet heyecanı şimdiden hissedilmeye başlandı.

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