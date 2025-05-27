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Hacı adayları Kabe ile böyle buluştu! Cansın Helvacı gözyaşlarıyla anlattı: Hoş bulduk Allah’ım

Hacı adayları Kabe ile böyle buluştu! Cansın Helvacı gözyaşlarıyla anlattı: Hoş bulduk Allah'ım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.05.2025 12:41
Güncelleme:27.05.2025 12:45
Hac farizasını yerine getirmek için Suudi Arabistan'a giden hacı adayları Kabe'ye kavuştu. Mescid-i Haram'a sabah namazı için ilk kez giren hacı adayları duygusal anlar yaşadı. A Haber ekibinden Cansın Helvacı ve Meftun Özcan'da o anlara şahitlik etti. A Haber Spikeri Cansın Helvacı o anlarda hissettiklerini paylaştı. Helvacı, “İşte o an. Ona ilk kez bakanlar anlatamaz, anlatanlarsa yetemez. Kabe ile ilk göz göze gelinen an şu an. İçimden sadece tek bir şey geçti. Hoş bulduk Allah’ım. Bu bir davet şimdi çok daha net anlaşılıyor her şey.” ifadelerini kullandı. Helvacı o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.
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Hacı adayları Kabe ile böyle buluştu! Cansın Helvacı gözyaşlarıyla anlattı: Hoş bulduk Allah’ım
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