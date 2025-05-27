Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Moskova’da flaş mesajlar: 10 Mart mutabakatı uygulanmalı

Buradaki konuşmasına, yaklaşık bir yıl aradan sonra tekrar Moskova'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Bakan Fidan, "Dün önemli görüşmelerimiz oldu. Sayın Putin tarafından kabul edildim. Kendilerine Sayın Cumhurbaşkanımızın en içten selamlarını ve değerli mesajlarını ilettim." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, ayrıca İstanbul'daki görüşmelerde Rus heyetine başkanlık eden Devlet Başkanı danışmanı Medinski ve diğer Rus yetkililerle ve Rusya'da faaliyet gösteren bazı Türk iş insanlarıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Ziyaretin, Türkiye ile Rusya arasındaki çok boyutlu ilişkileri derinlemesine ele alınmasına imkan verdiğini kaydeden Fidan, bugün de Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve ekibiyle ikili ilişkileri ele alma imkanı bulduklarını söyledi.

Bakan Fidan, şöyle devam etti:

"Coğrafyamız çok hızlı bir şekilde değişiyor. Böyle bir dönemde Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler bölgemizde istikrar ve güvenliğin sağlanmasında her zamankinden daha önemli bir rol oynamakta. Gündemimizde yer alan tüm konuları her seviyede doğrudan ve samimiyetle ele alabiliyoruz. Liderlerimiz arasında yıllara dayanan özenle ve samimiyetle inşa edilmiş sağlam bir ilişki var. Bu iletişim Lavrov'la yaptığımız görüşmelerde çok verimli geçti. Rusya'yla ticaret, yatırım, enerji ve turizm alanlarında son derece önemli bağlarımız bulunuyor. Buna ilişkin bir takım verileri Sayın Lavrov da kendi konuşmasında sizlerle paylaştı.

Rusya'dan doğalgaz tedarikimizin sürdürülmesi ve Akkuyu nükleer enerji santralinin bir an önce faaliyete geçmesi için çaba sarf ediyoruz. İkili ilişkilerimizi jeopolitik sınamalardan etkilenmeyecek biçimde derinleştirmek arzusundayız. Her iki taraf da bu anlayışla devam edeceğiz.