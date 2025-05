Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Moskova’da flaş mesajlar: 10 Mart mutabakatı uygulanmalı

Bakan Fidan, Gazze'de yaşanan insanlık dramının bir an önce durması gerektiğini söyledi. (AA)

"GAZZE'DE İNSANLIK DRAMI BİR AN ÖNCE DURMALI"

Sayın Lavrov'la Suriye meselesine ilave olarak yine bölgedeki en önemli şu anda kanayan yara Gazze meselesini, Filistin meselesini de ele alma imkanımız oldu. Orada devam eden soykırımın, insanlık dramının bir an önce durması gerekmekte. Aksi takdirde her zaman ifade ediyoruz, İsrail'i de içine alacak büyük bir kaosun, yayılmanın önüne kimsenin geçmesi mümkün değil."