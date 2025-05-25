Koruma Müdürü’nün skandal ifadelerine A Haber’de çarpıcı yorum: FETÖ tecrübesiyle yapılmış hareketler



Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ( A Haber - Ekran Görüntüsü)

"PARALEL BELEDİYE YAPISINDA OLUŞMUŞ ÇETE VAR"

Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar Koruma Müdürü'nün ifadelerinde bir çete yapılanması olduğunu ve bu mensupların FETÖ benzeri bir örgütlenme ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) oluştuğuna dikkat çekti. Olçar, "Bir belediyenin normal teşkilatı olur. Koruma Müdürü, Özel Kalem Müdürü vs. ama burada bir çete var. Bu normal hiyerarşinin dışında bir durum var. Bu yapı ayrıca bir tedbir almış olabilir. Çetenin başı kimse kendi teşkilatı vardır. FETÖ gibi bir devlet yapısı hem de paralel yapısı vardır. Burada paralel bir belediye yapısı gibi oluşmuş çete var. Belki bu Koruma Müdürü'nün bile haberi yok bu işlerden. Başka bir çete üyesi mensubu talimat vermiş olabilir. Koruma Müdürü sürekli 'Hiçbir şeyden haberim yok' diyor. Koruma Müdürü'nün ifadeleri çok normal bir ifade değil." dedi.