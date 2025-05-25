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Koruma Müdürü'nün skandal ifadelerine A Haber'de çarpıcı yorum: FETÖ tecrübesiyle yapılmış hareketler

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Giriş: 26.05.2025 00:16 Güncelleme: 26.05.2025 00:19
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Koruma Müdürü’nün skandal ifadelerine A Haber’de çarpıcı yorum: FETÖ tecrübesiyle yapılmış hareketler

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki lüks bir otelde bavullarla giriş çıkış yaptığı ve otel kameralarının bantla kapatıldığı skandal görüntüler büyük tepkilere neden olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam eden 4. Dalga Operasyonu'nda gözaltına alınan İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın'ın ifadesi ortaya çıkarken oteldeki yeni görüntüler ilk kez A Haber ekranlarında yer aldı. Canan Barlas ile Gündem programına katılan uzman isimler soruşturma kapsamında yeni görüntüleri ve Koruma Müdürü'nün ifadesini değerlendirdi. Terör ve Güvenlik Uzmanı İlker Güçlü ortada delil karartmanın yapıldığını belirtirken 'Bunlar FETÖ tecrübesiyle alınmış tedbirler ve yapılan hareketlerdir.' dedi. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ise İBB'de paralel yapıda oluşturulmuş çetenin olduğuna dikkat çekti. Emekli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir ise Koruma Müdürü'nün ifadelerinin çelişkili olduğunu dile getirirken 'Ortada korkunç çelişkiler var ve aynı zamanda yalan söylediğini gösterir. Bu örgütsel bir tavırdır.' ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonunda eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lüks bir otelde bavullarla giriş çıkış yaptığı ve güvenlik kameralarının bantla kapatılması Türkiye'nin gündeminde büyük tepki görmüştü. Oteldeki skandal görüntülerin ardından yeni gelişmeler ortaya çıktı.

OTELDEN YENİ GÖRÜNTÜLER İLK KEZ A HABER'DE!

A Haber'de ilk kez ekrana gelen görüntülerde otelde 22 kez toplantı yapıldığı ve 3'ünde kameraların bantla kapatıldığını öğrenildi. Öte yandan İBB'ye yönelik 4. Dalga Operasyonu'nda gözaltına alınan İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın'ın ifadesi A Haber canlı yayınında uzman isimler tarafından değerlendirildi.

KORUMA MÜDÜRÜ'NÜN İFADESİNE A HABER'DE ÇARPICI YORUM

"FETÖ TECRÜBESİYLE YAPILAN HAREKETLER"

Terör ve Güvenlik Uzmanı İlker Güçlü otelde düzenlenen 22 toplantıdan 3'ünde kameraların bantlandığını ve ortada bir delil karartmanın yapıldığını dile getirdi. Güçlü açıklamalarında; "Kameraların bantlanması korunan kişiyi herhangi bir tehlikeden korumaz. Daha sonradan yargıya intikal edebilecek bir durumda kamera görüntülerinin delil olarak kullanılmasına neden olur. Burada aklıma Akıncı Hava Üssü'nde darbecilerin 15 Temmuz gecesi kameralara yaptıkları görüntüleri aklıma geliyor. Bence bunlar FETÖ tecrübesiyle alınmış tedbirler ve yapılan hareketlerdir." ifadelerini kullandı.


Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ( A Haber - Ekran Görüntüsü) Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ( A Haber - Ekran Görüntüsü)

"PARALEL BELEDİYE YAPISINDA OLUŞMUŞ ÇETE VAR"

Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar Koruma Müdürü'nün ifadelerinde bir çete yapılanması olduğunu ve bu mensupların FETÖ benzeri bir örgütlenme ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) oluştuğuna dikkat çekti. Olçar, "Bir belediyenin normal teşkilatı olur. Koruma Müdürü, Özel Kalem Müdürü vs. ama burada bir çete var. Bu normal hiyerarşinin dışında bir durum var. Bu yapı ayrıca bir tedbir almış olabilir. Çetenin başı kimse kendi teşkilatı vardır. FETÖ gibi bir devlet yapısı hem de paralel yapısı vardır. Burada paralel bir belediye yapısı gibi oluşmuş çete var. Belki bu Koruma Müdürü'nün bile haberi yok bu işlerden. Başka bir çete üyesi mensubu talimat vermiş olabilir. Koruma Müdürü sürekli 'Hiçbir şeyden haberim yok' diyor. Koruma Müdürü'nün ifadeleri çok normal bir ifade değil." dedi.

Emekli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir ( A Haber - Ekran Görüntüsü) Emekli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir ( A Haber - Ekran Görüntüsü)

"KORKUNÇ ÇELİŞKİLİ İFADELER VAR"

Emekli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir açıklamalarında soruşturmanın oldukça kapsamlı olduğuna dikkat çekerek Koruma Müdürü'nün yalan söylediğini ifade etti. Demir, "Bu kadar geniş kapsamlı kamuoyunun gözü önündeki ciddi bir soruşturma 3 gün öncesinde başlatılan bir soruşturma neticesinde olmaz. En az 5-6 aylık hazırlık vardır. Bunu böyle algılamak lazım. Burada Koruma Müdürü'nün anlattıkları tamamen çelişkili. Savcılık şöyle düşünür; Koruma Müdürü'nün söyledikleri aleyhine olarak kullanılır. Savcının elinde bu görüntüleri, toplantıları açıklayan başka bir deliller vardır. Burada korkunç çelişkiler var ve aynı zamanda yalan söylediğini gösterir. Bu örgütsel bir tavırdır. Her şeyi inkar ederek yalan söylüyorlar ve aynı ifadeleri söylüyorlar. " dedi.

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Koruma Müdürü’nün skandal ifadelerine A Haber’de çarpıcı yorum: FETÖ tecrübesiyle yapılmış hareketler Koruma Müdürü’nün skandal ifadelerine A Haber’de çarpıcı yorum: FETÖ tecrübesiyle yapılmış hareketler Koruma Müdürü’nün skandal ifadelerine A Haber’de çarpıcı yorum: FETÖ tecrübesiyle yapılmış hareketler
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