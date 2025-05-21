CHP'li Üsküdar Belediyesi hacizlik oldu! Gayrimenkul satışları da borçlara yetmedi
Üsküdar Belediyesi eski Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla belediyeye haciz geldiğini söyledi. Belediye Başkanı CHP'li Sinem Dedetaş'ı eleştiren Türkmen, 'Bu, CHP belediyeciliğinin özeti değilse nedir?' dedi. Türkmen, 'Dün başkanlık makamına hacze gelen alacaklı vekillerine tüm gün dil dökerek, bu tabloyu kurtarmaya çalıştılar.' dedi.
31 Mart 2024'te yapılan seçimlerin ardından Üsküdar'da göreve gelen CHP, belediyeyi adeta borç batağına soktu. CHP'li Sinem Dedetaş'ın göreve geldiği belediyede o günden bu yana kentsel dönüşüm, spor merkezleri ve parklar gibi birçok hizmet durduruldu.
BORÇSUZ BELEDİYE 1 YILDA HACİZLİK OLDU
Üsküdar'ın eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla belediye mallarına haciz geldiğini duyurdu. Türkmen CHP yönetimine tepki gösterirken, "Sevgili Üsküdarlılar, sonunda bu da oldu ve ne yazık ki Üsküdar Belediyesi'ne HACİZ GELDİ. Evet, yanlış duymadınız, İstanbul'un en borçsuz belediyesi, 1 yıl içinde haciz memurlarıyla muhatap hale getirildi." ifadelerini kullandı.
BELEDİYE GAYRİMENKULLERİ SATIŞA ÇIKARILDI
Türkmen, belediyeye ait birçok taşınmazın internet üzerinden satışa çıkarıldığını ve çalışanların maaşlarının vaktinde ödenmediğine de vurgu yaparak, "1 yılda ne yeni bir proje ne de başlanan bir eser var ama önce belediyenin gayrimenkulleri https://sahibinden.com'dan topluca satışa çıkarıldı, sonra çalışanların maaşları vaktinde ödenemez hale geldi." dedi.
BAŞKANLIK MOBİLYALARINA HACİZ
Türkmen paylaşımının devamında şunları söyledi: "Şimdi de başkanlık mobilyalarına kadar haciz geldi. Dün başkanlık makamına hacze gelen alacaklı vekillerine tüm gün dil dökerek, bu tabloyu kurtarmaya çalıştılar. Kentsel dönüşüm durdu, spor merkezleri, havuzlar, parklar, millet bahçeleri, sosyal tesisler perişan halde, ilçe eserle değil toplanmayan çöplerle anılıyor, bilim merkezi, çocuk köyü gibi onlarca eser kapı duvar, sosyal destekler büyük oranda durduruldu ve en sonunda belediyeye haciz geldi. İstanbul'un en büyük ilçe belediyesi bütçelerinden biri işte böyle yönetiliyor! Bu, CHP belediyeciliğinin özeti değilse nedir? Üsküdar bunu hak etmiyor. Çok yazık..."
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