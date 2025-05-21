CHP’li Üsküdar Belediyesi hacizlik oldu! Gayrimenkul satışları da borçlara yetmedi

31 Mart 2024'te yapılan seçimlerin ardından Üsküdar'da göreve gelen CHP, belediyeyi adeta borç batağına soktu. CHP'li Sinem Dedetaş'ın göreve geldiği belediyede o günden bu yana kentsel dönüşüm, spor merkezleri ve parklar gibi birçok hizmet durduruldu.

BORÇSUZ BELEDİYE 1 YILDA HACİZLİK OLDU

Üsküdar'ın eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla belediye mallarına haciz geldiğini duyurdu. Türkmen CHP yönetimine tepki gösterirken, "Sevgili Üsküdarlılar, sonunda bu da oldu ve ne yazık ki Üsküdar Belediyesi'ne HACİZ GELDİ. Evet, yanlış duymadınız, İstanbul'un en borçsuz belediyesi, 1 yıl içinde haciz memurlarıyla muhatap hale getirildi." ifadelerini kullandı.