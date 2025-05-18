İBB tutuklularından Ertan Yıldız’a cezaevinde baskı iddiasına soruşturma!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ertan Yıldız’ın, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadenin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Yıldız’a İmamoğlu’nun avukatları tarafından cezaevinde baskı altına alınmaya çalışıldığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandığını açıkladı. Soruşturma kapsamında "suç örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla tutuklanan Ertan Yıldız'ın, 11 Mayıs'ta etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak üzere savcılığa dilekçe verdiği ve ifade sunduğu belirtildi. Bu gelişmenin ardından, Yıldız'ın cezaevinde baskı altına alınmaya çalışıldığına yönelik iddiaların ortaya çıkmasıyla birlikte, başsavcılık harekete geçti.
VEKALETİ OLMAYAN AVUKATLAR ÜZERİNDEN BASKI GİRİŞİMİ
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin ardından son üç gündür, "suç örgütü elebaşı" olarak nitelendirilen Ekrem İmamoğlu'nun avukatları Kemal Polat ve Mehmet Pehlivan'ın yönlendirmesiyle, Yıldız'a baskı yapılmaya çalışıldığına dair iddiaların gündeme geldiği ifade edildi.
Söz konusu avukatlarla herhangi bir vekalet ilişkisi olmayan bazı kişilerin, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Yıldız'a ulaşarak, "etkin pişmanlık ifadesinin baskı ile alındığına dair" bir basın açıklaması imzalatmaya çalıştıkları öne sürüldü.
TEHDİT İDDİALARI DA İNCELEME ALTINDA
Açıklamada, sadece Ertan Yıldız'ın değil, ailesinin de baskı ve tehditlere maruz kaldığı yönünde ihbarlar alındığı ve cezaevi yönetiminin de bu yönde tespitlerde bulunduğu aktarıldı. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resen soruşturma başlattığı bildirildi.
SORUŞTURMA GENİŞLETİLEBİLİR
Soruşturmanın seyri kapsamında, Yıldız'a yönelik baskı girişimlerinin organize şekilde yürütülüp yürütülmediği, bu süreçte cezaevi güvenliği ve yetkililerinin herhangi bir ihmali olup olmadığı gibi başlıkların da detaylı şekilde inceleneceği belirtiliyor.
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