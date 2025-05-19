A Haber’de uzman isimden çarpıcı iddia! "İBB’deki temizlik Türkiye geneline yayılacak!"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması, yalnızca yerel yönetimi değil, Türkiye siyasetinde de büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Belediye ihalelerinden usulsüz para akışına, yönetici ilişkilerinden dış bağlantılı yapılanmalara kadar birçok başlığın merkezinde yer alan bu soruşturmada yeni operasyonlar ve ifadeler, sistematik bir çıkar ağına işaret ediyor. A Haber ekranlarında süreci değerlendiren Emekli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir, İstanbul'da başlatılan temizlik operasyonunun çok kısa bir süre içinde Türkiye genelinde benzer süreçleri tetikleyebileceğini vurguladı. Demir, soruşturma kapsamında çok sayıda yeni itirafçının ortaya çıkmasının beklendiğini ve süreç ilerledikçe kamuoyunun daha çarpıcı bilgilerle karşılaşacağını belirtti.

"O SÖZLER CİDDİYETLE ELE ALMALI"

Emekli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamalarının hem devlet hem de millet tarafından ciddiyetle ele alınması gerektiğini belirtti. Erdoğan'ın, "Yolsuzluk çetesi, sadece bir suç örgütü değil; uluslararası bağlantıları olan ve milli güvenliğimizi tehdit eden bir yapıdır" şeklindeki açıklamasına dikkat çeken Demir, bu sözlerin sıradan bir siyasi lider tarafından değil, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından dile getirildiğini vurguladı.

"GELİNEN NOKTA SON DERECE ÜRKÜTÜCÜ"

Demir, "Bu açıklamanın arkasında Türkiye'nin tüm istihbarat bilgileri, yargısal belgeleri ve devlet kurumlarının hazırladığı detaylı raporlar bulunmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı ayrıca, bu yapının büyüklüğünü ve ulaştığı derinliği kendilerinin de ancak soruşturmalar ve ifade-itiraflar neticesinde öğrendiğini ifade etti. Bu gelinen nokta son derece ürkütücü" dedi.

"ONLARDA DEVLET YÖNETECEK KAPASİTE YOK"

Söz konusu çıkar amaçlı suç örgütünün, Türkiye'ye egemen olması halinde ciddi bir yönetim krizinin yaşanacağını savunan Demir, bu yapıların herhangi bir vizyona, projeye ya da devleti yönetebilecek kapasiteye sahip olmadığını kaydetti. "Bu kadrolar bırakın devlet yönetimini, memuriyet sınavlarında katiplik kadrosunu dahi geçemezler" diyen Demir, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en büyük zafiyetin, devleti yönetebilecek nitelikte bir muhalefet yapılanmasının mevcut olmaması olduğunu söyledi.

"BAZI PARTİLER VE BÜROKRATLAR ÖRGÜTÜN ELİNDE!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bazı partiler ve bürokratlar bu yapının eline geçmiş durumda" açıklamasına atıfta bulunan Demir, bu durumun tıpkı FETÖ'nün geçmişte uyguladığı sızma ve kadrolaşma stratejisini anımsattığını ifade etti. "Bu yapının içerisinde FETÖ aklı ve organizasyonu bulunmaktadır. Bu kadar büyük paralar yalnızca belediyelerdeki birkaç yönetici tarafından paylaşılamaz. Bu paraların çok daha üst makamlara kadar ulaştığı açıktır" dedi.

"İMAMOĞLU BİLE İTİRAFÇI OLABİLİR"

Deneyimli bir Cumhuriyet Başsavcısı olarak dikkat çeken bir değerlendirmede bulunan Mehmet Demir, "İstanbul'da başlatılan temizlik harekâtı çok kısa süre içerisinde Türkiye geneline yayılacaktır. Yeni itiraflar gelecektir. Hatta belki Ekrem İmamoğlu da bir noktada itirafçı olabilir" şeklinde konuştu.

"BATILI ODAKLAR SİYASETİ DİZAYN ETME ÇABASINDA"

Gazeteci Kurtuluş Teyiz ise olayın yalnızca iç politikayla sınırlı olmadığını belirtti. Teyiz, Batı başkentlerinde, Pentagon'da ve Tel Aviv'de "Türkiye ile ne yapacağız?" sorusunun tartışıldığını belirterek, bu çevrelerin doğrudan askeri müdahalelerle sonuç alamayınca, bu kez siyaseti dizayn etmeye yöneldiklerini ifade etti.

"AYNI ÇABA İMAMOĞLU ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLÜYOR"

"FETÖ bu amaçla 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulundu ancak başarısız oldu. Bu kez siyaseti araç olarak kullanmaya çalıştılar" diyen Teyiz, 6'lı Masa'nın da bu stratejinin bir ürünü olduğunu savundu. Muhalefeti Erdoğan'a karşı birleştirip yönlendirmeyi planladıklarını belirten Teyiz, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı bu sürecin parçasıydı. Seçimi kaybettiler ama süreç durmadı. Şimdi aynı çaba Ekrem İmamoğlu üzerinden yürütülüyor. Türkiye'yi Avrupa'daki bazı ülkelerde olduğu gibi dış destekle şekillendirme girişimleri devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.