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İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme! Tutuklu Fatih Keleş'in kardeşi gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 19.05.2025 03:04
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İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme! Tutuklu Fatih Keleş’in kardeşi gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturma nedeniyle tutuklanan şüpheli Fatih Keleş'in kardeşi Zafer Keleş, örgüte ait paraları dosyadaki şüphelilerin talimatıyla kendisinden istenen adreslere götürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Fatih Keleş (ahaber.com.tr)İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Fatih Keleş (ahaber.com.tr)

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Fatih Keleş'in kardeşi Zafer Keleş, örgüte ait paraları, dosyadaki şüphelilerin talimatıyla kendisinden istenen adreslere götürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

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