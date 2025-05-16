Seçmenin İmamoğlu’na yönelik algısı ortaya çıktı! Yüzde 64’ü aynı cevabı verdi

Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel - Mansur Yavaş (AHABER)

MUHALİFLER DE YOLSUZLUĞA İNANIYOR

Araştırmaya ilişkin SABAH'a konuşan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daştemir ise şunları kaydetti:

"Muhalif de olsalar katılımcıların çoğu Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk yaptığına inanıyorlar Buna inanmakla birlikte yolsuzluk her yerde yapılıyor diğer belediyelerde yok mu diye itiraz ediyorlar. Bu da kabul ettiklerinin başka bir beyanı. Oysa Devlet Hava Meydanlarındaki daire başkanının üzerine gidilerek tutuklanması gibi başka belediyelere de ak partili belediyelere de benzer operasyonlar yapılmış ancak hiçbirisi bu kadar büyüklükte bir yolsuzluk yapmamıştı ya da organize bir şekilde bu işi yapan yoktu toplum kanaatleri üzerinden değerlendirilecek olursa İmamoğlu'nun Siyasal anlamda bundan sonraki gelecekte bir varlığının olamayacağını söyleyebiliriz önümüzdeki süreçte kuvvetle muhtemel Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Özgür Özer olacak Mansur Yavaş'ta İYİ Parti ve diğer bazı küçük partilerin desteğiyle bağımsız aday olarak çıkacaktır. Bazıları erken seçim diyorlar ancak erken seçim gibi bir gündemin söz konusu olmadığını olamayacağını söyleyebiliriz en azından 2027 ortasına kadar böyle bir ihtimal yok olmayacaktır olamayacaktır. O dönemde seçimde terör Türkiye'nin etkisi hissedildiği zaman daha net seçimin kaderini etkileyecek sonuçlar çıkabilir diğer taraftan ekonomik hayattaki gelişmelerde benzer şekilde süreci etkileyebilir tüm bunlarla birlikte Türkiye'nin artan dış politik etkisi ve gücü de seçimi seçim süreçlerini etkileyebilir."