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Seçmenin İmamoğlu’na yönelik algısı ortaya çıktı! Yüzde 64’ü aynı cevabı verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.05.2025 07:51
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Seçmenin İmamoğlu’na yönelik algısı ortaya çıktı! Yüzde 64’ü aynı cevabı verdi

15-29 Nisan 2025 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle yapılan bir kamuoyu araştırması, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasının toplumda nasıl yankı bulduğunu ortaya koydu. Toplumun yüzde 64.4’ü İmamoğlu’nun yolsuzluk yaptığını düşünüyor.

Nisan ayında Türkiye genelinde yapılan araştırmaya göre toplumun yüzde 64,4'ü Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk yaptığını düşünürken, yüzde 35,6'sı ise bu görüşe katılmadı. Yüzde 63,3 İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasından aklanamayacağını ve Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını söyledi.

İBB binası (AA)İBB binası (AA)

Aynı araştırmaya göre yüzde 46,6'lık kesim de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 19 Mart'ta yapılan ön seçimde İmamoğlu'na 15 milyon oy kullanıldığına inanmadı. SABAH'a konuşan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daştemir, "Muhalif de olsalar katılımcıların çoğu İmamoğlu'nun yolsuzluk yaptığına inanıyor" dedi.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

İMAMOĞLU'NIN YOLSUZLUK YAPTIĞINA İNANANLARIN ORANI YÜZDE 64,4

Optimar Araştırma Danışmanlık şirketi tarafından 15-29 Nisan 2025 tarihleri arasında 26 ilde toplamda 2 bin kişi ile yapılan araştırmada yolsuzluk Ekrem İmamoğlu ve ekibine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının yansımalarına ilişkin çarpıcı sonuçlar elde edildi.

Katılımcıların yüzde 64,4'ü Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk yaptığına inandığını söyledi. İmamoğlu'nun yolsuzluk yapmadığını söyleyenler ise yüzde 35,6 oldu.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

"AKLANAMAZ ADAY OLAMAZ"

Araştırmanın çarpıcı başka bir noktası ise İmamoğlu'nun yolsuzluktan aklanması hususu oldu. Araştırmaya katılan katılımcıların yüzde 63,3'ü İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasından aklanamayacağını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 64,4'ü ise İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olamaz dedi. Aday olabileceğini düşünenlerin oranı ise 35,6 oldu.

Seçmenin İmamoğlu’na yönelik algısı ortaya çıktı! Yüzde 64’ü aynı cevabı verdi

ÇOĞUNLUK 15 MİLYON OYA İNANMADI

Katılımcılara yöneltilen bir başka soru ise 19 Mart'ta CHP'nin düzenlediği ön seçimde kullanılan oy sayısı oldu. Yüzde 46,6 yapılan ön seçimde İmamoğlu'na 15 milyon oy kullanıldığına yönelik yapılan resmi açıklamalara inanmadığını belirtti. Yüzde 34,2 buna inandığını söylerken yüzde 19,2 ise fikir beyan etmedi.

Mansur Yavaş (AHABER ARŞİV)Mansur Yavaş (AHABER ARŞİV)

CHP'NİN YÜZDE 22'Sİ SORUŞTURMAYI CHP'LİLER BAŞLATTI DEDİ

Yolsuzluk soruşturması sürecini nasıl tanımlarsınız sorusuna verilen cevaplar da ilginç sonuçlar ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 30'u sürecin başlamasına CHP içinden yargıya ve kamuoyuna yapılan ihbarların neden olduğunu söyledi.

Araştırmada bu soruya yanıt veren CHP'lilerin yüzde 22'si de soruşturmanın CHP içerisinden başladığına inandığını belirtti.

Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel - Mansur Yavaş (AHABER) Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel - Mansur Yavaş (AHABER)

MUHALİFLER DE YOLSUZLUĞA İNANIYOR

Araştırmaya ilişkin SABAH'a konuşan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daştemir ise şunları kaydetti:

"Muhalif de olsalar katılımcıların çoğu Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk yaptığına inanıyorlar Buna inanmakla birlikte yolsuzluk her yerde yapılıyor diğer belediyelerde yok mu diye itiraz ediyorlar. Bu da kabul ettiklerinin başka bir beyanı. Oysa Devlet Hava Meydanlarındaki daire başkanının üzerine gidilerek tutuklanması gibi başka belediyelere de ak partili belediyelere de benzer operasyonlar yapılmış ancak hiçbirisi bu kadar büyüklükte bir yolsuzluk yapmamıştı ya da organize bir şekilde bu işi yapan yoktu toplum kanaatleri üzerinden değerlendirilecek olursa İmamoğlu'nun Siyasal anlamda bundan sonraki gelecekte bir varlığının olamayacağını söyleyebiliriz önümüzdeki süreçte kuvvetle muhtemel Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Özgür Özer olacak Mansur Yavaş'ta İYİ Parti ve diğer bazı küçük partilerin desteğiyle bağımsız aday olarak çıkacaktır. Bazıları erken seçim diyorlar ancak erken seçim gibi bir gündemin söz konusu olmadığını olamayacağını söyleyebiliriz en azından 2027 ortasına kadar böyle bir ihtimal yok olmayacaktır olamayacaktır. O dönemde seçimde terör Türkiye'nin etkisi hissedildiği zaman daha net seçimin kaderini etkileyecek sonuçlar çıkabilir diğer taraftan ekonomik hayattaki gelişmelerde benzer şekilde süreci etkileyebilir tüm bunlarla birlikte Türkiye'nin artan dış politik etkisi ve gücü de seçimi seçim süreçlerini etkileyebilir."

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