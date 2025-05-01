CHP’de alternatif adaylık krizi: İmamoğlu partinin evladı Yavaş belediye başkanı

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"İMAMOĞLU PARTİNİN EVLADI YAVAŞ CHP'NİN BELEDİYE BAŞKANI"

Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler açıkçası Mansur Yavaş'ın aday olmasına çok sıcak bakmıyor eğer Ekrem İmamoğlu da yollamazsa Özgür Özel aday olsun diyen Ekrem İmamoğlu yakın isimler var hatta şöyle yorumlar yapılıyor. Bu süreç yaşanmadığından önce Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında bir adaylık yarışı vardı bu soruşturma süreci başlamadan önce. Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden birisi Ekrem İmamoğlu partinin evladı Mansur Yavaş'ı partinin belediye başkanı şeklinde bir ifadesi olmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi tam anlamıyla Mansur Yavaş'ı CHP'li olarak görmedi hiçbir zaman.

Bu Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de böyleydi. Kemal Kılıçdaroğlu onca parti meclisi üyesinin itirazına rağmen Mansur Yavaş'ı Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı göstermişti. Benzer bir sürecin CHP'de yaşandığını söyleyebiliriz. Mansur Yavaş tam anlamıyla CHP'de benimsenmiş değil. Bir siyasetçi de şöyle bir yorum yapmıştı "Cumhuriyet Halk Partisisi'nde siyaset yapabilirsiniz ama CHP'li olamazsınız" Bu da herhalde bu süreci ilişkin en dikkat çeken bir tespit özellikle Mansur Yavaş konuştuğumuz şu dakikalarda CHP'li oldukça önemli olsa gerek. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olmazsa yani bir iş birliği olmazsa önümüzdeki seçimlerde CHP'nin seçimi kazanmasından zor olabileceği ifade ediliyor yani Mansur Yavaş eğer CHP'den ayrılırsa ana muhalefet Partisi'nin seçimlerde işini zor olacağını düşünen ve kulislerde bu şekilde değerlendirme yapan milletvekilleri de var.

"ÖZGÜR ÖZEL SİYASİ BİR ALAN AÇACAK"

CHP'de yaşanan Cumhurbaşkanı adaylığı krizinde Özgür Özel'in yaptığı açıklamalar ve parti içerisinde yaşananlar Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan gazeteci Gaffar Yakınca çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yakınca "Ekrem İmamoğlu CHP'nin vasisi. Ekrem İmamoğlu'nda çünkü o kongrenin bütün taşlarını düzen kişi. CHP buradan nasıl çıkar bilinmez ama Özgür Özel'in bir planı var belli ki Özgür Özel fırsatları değerlendirmekle mahir ve ayağına gelen topu gole çeviriyor. Ekrem İmamoğlu soruşturması nedeniyle kendi dosyaları gündeme geldi ve şu an hapiste. Bu iş kolay kolay bitmeyeceğe benzemiyor. Özgür Özel buradan kendine bir siyasi alanı açacak. Mansur Yavaş burada gerçekten tek risk onu da dışarıda tutmayı başarıyor.