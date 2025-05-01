CHP'de alternatif adaylık krizi: İmamoğlu partinin evladı Yavaş belediye başkanı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı bir canlı yayında Cumhurbaşkanı adayı olarak belirledikleri Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk durumunun devam etmesi halinde yeni adaylarının Mansur Yavaş olabileceğinin sinyallerini vermişti. Özel'in açıklamalarından 24 saat sonra basına yaptığı konuşmasında bambaşka bir açıklama yaparak partisinin Cumhurbaşkanı adayının sadece Ekrem İmamoğlu olduğunu ifade etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 1 gün içerisinde aniden değişen fikri gündemde oldukça konuşulurken İmamoğlu yerine yeni aday Mansur Yavaş mı olacak soruları sorulmaya başlandı. Peki Özel'in açıklamalarının ardından CHP'de ne konuşuluyor? 'Yedek aday olmam' diyen Mansur Yavaş İmamoğlu'nun yerine Cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Özel'in 'Alternatif Yavaş' çıkışının ardından İmamoğlu cephesinde dikkat çeken açıklamalar yapılırken A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş başkentten CHP'deki son kulis bilgilerini aktardı.
CHP'li İBB'de yolsuzluk soruşturması kapsamında her geçen gün farklı bir skandal patlak verirken bir yandan da parti içerisinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları başladı. CHP Genel Başkanı Özgür katıldığı bir televizyon programda tutukluluğu devam eden İmamoğlu'nun CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olamaması durumunda Mansur Yavaş'ın aday olabileceğini açıklamış bir sonraki gün ise fikir değişikliğine giderek "İmamoğlu dışında Cumhurbaşkanı adayımız yoktur" ifadelerini kullandı. Özel'in 24 saat içerisinde yaptığı iki farklı açıklamasında önce İmamoğlu sonra Yavaş'ı söylemesi ne anlama geliyor? Özel'in 'Alternatif Yavaş' çıkışındaki fikir değişikliğinin sebebi ne? CHP'de parti içi iktidar mücadelesinde Mansur Yavaş yedek aday mı olacak? Muhalefet kanadında adaylık krizi kızışırken CHP kulislerindeki son gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş kulislerdeki son bilgileri aktardı.
"MANSUR YAVAŞ'IN ADAY OLMASI MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR"
İlter Yeşiltaş: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son açıklaması ile birlikte kulisler hareketlendi. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı yeniden gündeme geldi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş mı olacak sorular sorulmaya başladı. Kulisleri yokladığımızda Mansur Yavaş gerçekten de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Şu anda bu pek mümkün görünmüyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı şu an Ekrem İmamoğlu, tabi siyasi yasak diploma ile ilgili yaşanan iptal durumu ile ilgili fiili bir durum var. Bu nedenle CHP'nin Mansur Yavaş'ı yeniden denkleme girebileceği şeklinde bazı değerlendirmeler yapıldı. Fakat Mansur Yavaş'ın şu an CHP'de Cumhurbaşkanı adayı olmasını çok da mümkün görünmüyor"
"YAVAŞ İKİNCİ PLANDA BIRAKILDI"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde yaşananları göz önünde bulundurursak daha yakın olduğu ifade ediliyor. Peki neden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın ismini zikretti? Bu süreçte Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ön plandaydı. Mansur Yavaş anketlerde önde olduğunu ifade etmesine rağmen ikinci planda bırakıldı. Hatta Yavaş'ın partiye küslüğü ifade ediliyordu. Özgür Özel Mansur Yavaş'a da oyun dışı bırakmamak adına 'Mansur Yavaş isterse Cumhurbaşkanı adayı olabilir' ifadelerini kullandı. Eğer Ekrem İmamoğlu aday olamazsa adayımız Mansur Yavaş'tır denilmedi. Bunu belirtmekte fayda var peki Mansur Yavaş ne düşünüyor? Şu ana kadar Mansur Yavaş'ın herhangi bir açıklaması olmadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yaşananlara ilişkin süreci yakından ve temkinli bir şekilde izliyor.
"MANSUR YAVAŞ YEDEK POZİSYONUNA DÜŞEBİLİR"
Ekrem İmamoğlu eğer aday olamazsa adayımız Mansur Yavaş'tır ifadelerini kullanmadı. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Mansur Yavaş olabilir ifadesini kullanmak gerçekçi olmayacaktır. Mansur Yavaş'da bu durumu kabul eder mi o da bir soru işareti. Çünkü Mansur Yavaş bu sürecin en başından beri ön seçime karşı olduğunu belirtmişti. Yavaş, 'CHP bir aday belirleyecekse yeri ve zamanı şimdi değildir. Sat-ı mahale girdiğinde anketler ortaya konur ve halk soralım, halk kim aday görmek istiyorsa o aday olsun.' demişti. Ayrıca Mansur Yavaş 'Ben kimsenin yedeği olmam. Kimsede kimsenin yedeği olmaması gerekir.' şeklinde ifadesi vardı. Şimdi eğer Ekrem İmamoğlu aday olamazsa Mansur Yavaş yedek pozisyonuna düşebilir. O nedenle Mansur Yavaş'ın da Özgür Özel'in ortaya koymuş olduğu bu duruma çok sıcak bakacağın açıkçası tahmin etmiyorum. Mansur Yavaş'da CHP tarafından aday gösterilmeyeceğini düşünüyor bunun özellikle altını çizelim.
"İMAMOĞLU PARTİNİN EVLADI YAVAŞ CHP'NİN BELEDİYE BAŞKANI"
Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler açıkçası Mansur Yavaş'ın aday olmasına çok sıcak bakmıyor eğer Ekrem İmamoğlu da yollamazsa Özgür Özel aday olsun diyen Ekrem İmamoğlu yakın isimler var hatta şöyle yorumlar yapılıyor. Bu süreç yaşanmadığından önce Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında bir adaylık yarışı vardı bu soruşturma süreci başlamadan önce. Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden birisi Ekrem İmamoğlu partinin evladı Mansur Yavaş'ı partinin belediye başkanı şeklinde bir ifadesi olmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi tam anlamıyla Mansur Yavaş'ı CHP'li olarak görmedi hiçbir zaman.
Bu Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de böyleydi. Kemal Kılıçdaroğlu onca parti meclisi üyesinin itirazına rağmen Mansur Yavaş'ı Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı göstermişti. Benzer bir sürecin CHP'de yaşandığını söyleyebiliriz. Mansur Yavaş tam anlamıyla CHP'de benimsenmiş değil. Bir siyasetçi de şöyle bir yorum yapmıştı "Cumhuriyet Halk Partisisi'nde siyaset yapabilirsiniz ama CHP'li olamazsınız" Bu da herhalde bu süreci ilişkin en dikkat çeken bir tespit özellikle Mansur Yavaş konuştuğumuz şu dakikalarda CHP'li oldukça önemli olsa gerek. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olmazsa yani bir iş birliği olmazsa önümüzdeki seçimlerde CHP'nin seçimi kazanmasından zor olabileceği ifade ediliyor yani Mansur Yavaş eğer CHP'den ayrılırsa ana muhalefet Partisi'nin seçimlerde işini zor olacağını düşünen ve kulislerde bu şekilde değerlendirme yapan milletvekilleri de var.
"ÖZGÜR ÖZEL SİYASİ BİR ALAN AÇACAK"
CHP'de yaşanan Cumhurbaşkanı adaylığı krizinde Özgür Özel'in yaptığı açıklamalar ve parti içerisinde yaşananlar Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan gazeteci Gaffar Yakınca çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yakınca "Ekrem İmamoğlu CHP'nin vasisi. Ekrem İmamoğlu'nda çünkü o kongrenin bütün taşlarını düzen kişi. CHP buradan nasıl çıkar bilinmez ama Özgür Özel'in bir planı var belli ki Özgür Özel fırsatları değerlendirmekle mahir ve ayağına gelen topu gole çeviriyor. Ekrem İmamoğlu soruşturması nedeniyle kendi dosyaları gündeme geldi ve şu an hapiste. Bu iş kolay kolay bitmeyeceğe benzemiyor. Özgür Özel buradan kendine bir siyasi alanı açacak. Mansur Yavaş burada gerçekten tek risk onu da dışarıda tutmayı başarıyor.
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