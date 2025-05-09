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Ekrem İmamoğlu’nun konutundaki hard diskleri söken personel Davut Bildik tutuklandı! Talimatı o isimden almış

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.05.2025 14:46
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Ekrem İmamoğlu’nun konutundaki hard diskleri söken personel Davut Bildik tutuklandı! Talimatı o isimden almış

İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında, tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı konutunun güvenlik kameralarına ait kayıt cihazlarını İBB deposuna taşıdığı öne sürülen teknik personel Davut Bildik tutuklandı. Bildik, ifadesinde söz konusu talimatı İBB Koruma Müdürü Mustafa Akın’dan aldığını belirterek, hard diskleri teslim ettiği sırada cihazların çalışır ve sağlam durumda olduğunu savundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alındığı Rumeli Hisarı'ndaki resmi konutun kamera görüntüleri İmamoğlu'nun kaybolmuştu. Oklar İmamoğlu'nun koruma müdür Mustafa Akın'a çevrilmişti. Kamera görüntülerinin bulunduğu 4 hard diskler İBB'ye bağlı İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'nin (İSPER) bir deposunda bulundu ancak zarar görmüş bir haldeydi.

Ekrem İmamoğlu'nun konutu (AA)Ekrem İmamoğlu'nun konutu (AA)

"KONUTA GİDİP CİHAZI SÖKTÜM"

Sabah'ın haberine göre Hard diskleri götürdüğü tespit edilen İSPER teknik personel Davut Bildik soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Bildik, güvenlik müdürlüğüne geçici yetkili büro personeli olarak atandığını, 21 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın'ın kendisine başkanlık konutunda kamera kayıt cihazlarını sökmesini istediğini belirterek "Gelip alacak kişilere teslim etmemi söyledi. Mustafa Akın'ı arayarak mı yoksa büroya gelip mi söylediğini hatırlamıyorum. O gün akşam geç saat olduğu için öğleden önce konuta gidip cihazı söktüğümü öğlen sularında da cihazı teslim ettim" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun konutu (AA)Ekrem İmamoğlu'nun konutu (AA)

"SAĞLAM VE ÇALIŞIR HALDEYDİ"

Cihazı İSBAK A.Ş personeline teslim ettiğinde eksiksiz, sağlam ve çalışır halde olduğunu belirten Davut Bildik "Yaklaşık 10-12 gün kadar önce Mali şube polisleri benimle irtibata geçti ve cihazın nerede olduğunu sordular. Kullanmış olduğum ilaçların etkisiyle Kasımpaşa'da bulunan İBB Elektronik Sistemler Müdürlüğüne bıraktığımı söyledim. Ancak ertesi gün olayı yukarıda anlattığım şekilde gerçekleştiğini polise söyleyerek bulunmasını sağladım" şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun konutu (AA)Ekrem İmamoğlu'nun konutu (AA)

"MUSTAFA AKIN BANA NE SÖYLEDİYSE ONU YAPTIM"

Savcı, şüpheli Ümit Çakır'ın ifadesinde cihazı teslim ettiğinizde bozuk halde olduğunu beyan ettiğini söylemesi üzerine Davut Bildik, "Kabul etmiyorum. Çalışır halde teslim ettim. Ben amirim Mustafa Akın bana ne söylediyse onu yaptım. Cihazı teslim ettiğimde herhangi bir parçası eksik değildi ve çalışır vaziyetteydi" diyerek suçlamaları reddetti.

Ekrem İmamoğlu (AA)Ekrem İmamoğlu (AA)

TUTUKLANDI

Savcı Davut Bildik'i "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Şüpheli Bildik sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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