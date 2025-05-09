Ekrem İmamoğlu’nun konutundaki hard diskleri söken personel Davut Bildik tutuklandı! Talimatı o isimden almış

Ekrem İmamoğlu'nun konutu (AA)

"MUSTAFA AKIN BANA NE SÖYLEDİYSE ONU YAPTIM"



Savcı, şüpheli Ümit Çakır'ın ifadesinde cihazı teslim ettiğinizde bozuk halde olduğunu beyan ettiğini söylemesi üzerine Davut Bildik, "Kabul etmiyorum. Çalışır halde teslim ettim. Ben amirim Mustafa Akın bana ne söylediyse onu yaptım. Cihazı teslim ettiğimde herhangi bir parçası eksik değildi ve çalışır vaziyetteydi" diyerek suçlamaları reddetti.