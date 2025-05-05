CHP'li eski isimlerden İmamoğlu'na çağrı: Aklanana kadar çekil
Yolsuzluk iddialarıyla tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, CHP içinden dikkat çeken bir çağrı geldi. CHP’nin bazı eski isimleri, İmamoğlu’nun hukuki süreç tamamlanana kadar partisinden ve görevlerinden istifa etmesini istedi. Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, “CHP’li para işlerine karışmaz. Partiyi korumak için şaibe varsa kenara çekilmek gerekir” dedi. İmamoğlu cephesinden ise henüz bir açıklama gelmedi.
Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'na partililerinden çağrı geldi.
"AKLANINCAYA KADAR İSTİFA ET"
İmamoğlu'nun hakkında devam eden yolsuzluk soruşturmasına dikkat çeken aralarında önceki dönem CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç'ın da yer aldığı bazı CHP'li isimler İmamoğlu'nun aklanıncaya kadar CHP'den istifa etmesini istedi.
"PARTİ İÇİN ÇEKİLECEKSİN"
Söz konusu talebi dile getirenler arasında CHP Genel Başkanlarından Deniz Baykal'a yakınlığı ile bilinen Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen'de yer aldı.
Katıldığı bir televizyon programında siyasetçilerin para pul işlerinde yer almaması gerektiğine vurgu yapan Sevigen, "Cumhuriyet Halk Partililer para pul işlerine karışmaz. Eğer para pul işlerine karışan varsa bunlar hiçbiri Cumhuriyet Halk Partili değillerdir. Ben isterim ki kendilerini CHP'ye ait hissediyorlarsa eğer ya kendilerinin üyeliklerini askıya alsınlar ya da Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi araştırıp bu insanların hakkında küçük bir şaibe varsa dahi parti olarak biz onların üyeliklerini askıya alalım. Bizim buradaki görevimiz insanları korumak değil, görevimiz partiyi korumak. CHP kendi denetleyecek Biz para pul konusunda Cumhuriyet Halk Partisi olarak anılmak istemiyoruz. Burada partiyi koruyacaksın, kenara çekileceksin" ifadelerini kullandı.
"KAYYUM RİSKİ ORTADAN KALKAR"
Sevigen'in açıklamalarının ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan önceki dönem CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç ise "Sayın İmamoğlu'nun; hukuk önünde suçsuzluğu kesinleşinceye kadar, İBB Başkanlığı ve CHP üyeliğinden istifa etmesi bence uygun bir hareket tarzı olur. Hem İBB'ye kayyum riski ortadan kalkar, hem Kuruluşun ve Kurtuluşun 102 yıllık çınarı CHP'nin yıpratılması engellenmiş olur, hem de suçsuzluğu ispatlanmış olarak dönüşü çok daha muhteşem olur" değerlendirmesinde bulundu.
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