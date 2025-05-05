CHP’li eski isimlerden İmamoğlu’na çağrı: Aklanana kadar çekil

Eski CHP Milletvekili Sevigen (AA)

"PARTİ İÇİN ÇEKİLECEKSİN"



Söz konusu talebi dile getirenler arasında CHP Genel Başkanlarından Deniz Baykal'a yakınlığı ile bilinen Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen'de yer aldı.

Katıldığı bir televizyon programında siyasetçilerin para pul işlerinde yer almaması gerektiğine vurgu yapan Sevigen, "Cumhuriyet Halk Partililer para pul işlerine karışmaz. Eğer para pul işlerine karışan varsa bunlar hiçbiri Cumhuriyet Halk Partili değillerdir. Ben isterim ki kendilerini CHP'ye ait hissediyorlarsa eğer ya kendilerinin üyeliklerini askıya alsınlar ya da Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi araştırıp bu insanların hakkında küçük bir şaibe varsa dahi parti olarak biz onların üyeliklerini askıya alalım. Bizim buradaki görevimiz insanları korumak değil, görevimiz partiyi korumak. CHP kendi denetleyecek Biz para pul konusunda Cumhuriyet Halk Partisi olarak anılmak istemiyoruz. Burada partiyi koruyacaksın, kenara çekileceksin" ifadelerini kullandı.