17 Mayıs 2025, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri Dünyanın umudu Türkiye! Barışın anahtarı Erdoğan'da

Dünyanın umudu Türkiye! Barışın anahtarı Erdoğan'da

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Büşra Arga Büşra Arga
Giriş: 16.05.2025 23:35 Güncelleme: 16.05.2025 23:58
ABONE OL
Dünyanın umudu Türkiye! Barışın anahtarı Erdoğan’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Türkiye'nin barış diplomasisindeki rolünü bir kez daha ortaya koydu. Uluslararası basından bir gazetecinin 'Bütün dünya sizi bekliyor. Barışın anahtarı sizin elinizde' sözleriyle karşılanan Erdoğan, Aliyev-Paşinyan diyaloğu ve İstanbul'da kurulan barış masasıyla dünya gündemini belirledi. A Haber’de Aklın Yolu programında AK Parti Milletvekili Selman Özboyacı'nın 'Türkiye artık Ankara'nın çıkarları için hareket ediyor' vurgusu ve çarpıcı değerlendirmeleri dikkat çekti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katıldı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın sıcak karşılamasının ardından zirve alanına geçen Başkan Erdoğan, liderlerle buluştuğu sırada dünya basınına damga vuran bir diyalog yaşandı.

ERDOĞAN'A "BARIŞIN ANAHTARI SİZİN ELİNİZDE"

Uluslararası bir gazeteci, Erdoğan'a "Bütün dünya sizi bekliyor, barışın anahtarı sizin elinizde" diyerek Türkiye'nin küresel barıştaki merkezi rolünü vurguladı.

BARIŞ MASASININ ADRESİ: İSTANBUL

Zirvede konuşan Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı için kritik bir eşikte olunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir fırsat penceresi aralandı, bunun heba edilmemesi gerekir."

Erdoğan, İstanbul'da kurulan barış masasının önemine işaret ederken, Türkiye'nin sadece bölgesel değil, küresel düzeyde de barışın teminatı olduğunu vurguladı.

Dünyanın umudu Türkiye! Barışın anahtarı Erdoğan’da

ALİYEV, PAŞİNYAN VE ERDOĞAN ÜÇGENİNDE DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Zirvenin dikkat çeken bir diğer anı ise Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştirdiği kısa görüşme oldu. Üç liderin samimi sohbeti dikkat çekerken, Erdoğan'ın Aliyev'i işaret ederek Paşinyan'ı yanlarına çağırması kameralara yansıdı.

Dünyanın umudu Türkiye! Barışın anahtarı Erdoğan’da

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ÖZBOYACI: "TÜRKİYE'NİN DİPLOMASİ ROLÜ BAŞ DÖNDÜRÜCÜ"

AK Parti Milletvekili Selman Özboyacı, A Haber'de yayınlanan Aklın Yolu programında zirvede yaşananları ve Türkiye'nin dış politikadaki yerini şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu hafta dünya medyasında hep, 'Türkiye'den baş döndürücü diplomasi' manşetlerini gördük. Yani Türkiye'nin ağırlığı, Türkiye'nin diplomasideki rolü artık fiziken orada olmasa telekonferans ile görüşlerine başvurulan bir lider durumuna evrildi.

Aynı zamanda bugün zirvede bir görüşme daha gerçekleştirildi; Ermenistan ile Azerbaycan yani Paşinyan ile Aliyev'in küçükte olsa bir barış sohbeti gerçekleşti. Bu iki ismi de yan yana getirebilecek çok az lider vardır. Bugün Türkiye'nin bulunduğu konum tüm dünya tarafından dikkatle izleniyor.

ÖZBOYACI A HABER'DE ANLATTI: TÜRKİYE OYUN KURUCU BİR DEVLET!

Burada konu Karabağ yani Ermenistan-Azerbaycan olduğunda Türkiye'ye bakılıyor, Libya'da bir karışıklık çıktığında oraya hemen Türkiye müdahale ediyor, Suriye'de 13-14 yıl süren iç savaş neticesinde gelinen noktada en büyük aktör Türkiye, Doğu Akdeniz'de 4 Avrupa ülkesi kendi arasında anlaşma yapmaya çalışırken Türkiye orada kendi haklarını koruyup yine orada gücünü tahkim ediyor.

Yani şunu söylemek lazım: Türkiye bunları fiiliyatta yapıyor ama bu sabahtan akşama gerçekleşmiş bir süreç değil. Bütün dünyanın güvenilir bulduğu, herhangi bir çatışma bölgesinde arabulucu olarak, barıştırıcı, kolaylaştırıcı olarak Türkiye'yi göstermesinin tabii ki önce temeline bakmak lazım.

Aynı zamanda Somali ile Etiyopya arasında ki mesele, Gazze'deki ateşkesin canhıraş bir şekilde Türkiye tarafından uğraş verilmesi yani dünyadaki bütün çatışma bölgelerinde aktif bir şekilde Türkiye yer alıyor."

Dünyanın umudu Türkiye! Barışın anahtarı Erdoğan’da

"TÜRKİYE ARTIK ANKARA'NIN ÇIKARLARI İÇİN HAREKET EDİYOR"

Peki bu nasıl oluyor sorusuna ise Özboyacı, şu şekilde yanıt verdi:

"Türkiye kararlı ve tutarlı bir politika izlemeye devam etti ama en önemli fark şu: Türkiye artık Ankara'nın çıkarları ile hareket ediyor. Yani Türkiye önce kendi gündemini takip ediyor. Türkiye artık bölgede yaşanan olaylarda kendisinden görüş alınmazsa, Türkiye'nin dahli olmadıkça sorunların çözülemeyeceği bir noktaya geldi.

Başkanımızın burada çok büyük bir payı var. Sağlam bir irade ile riskli zamanlarda inisiyatif alarak Türkiye'yi bu aşama aşama bu noktaya getirdi. Türkiye son 10 yılda sürdürdüğü tutarlı ve kararlı dış politikası sayesinde bugün bu noktada. Askeri gücünü, sahadaki diplomasi gücünü ve teknolojik gücünü birleştirdiğinizde ortaya kural değiştirici, oyun değiştirici aktör bir Türkiye çıkıyor.

Dediğimiz gibi bu güç sabahtan akşama inşa edilmedi. Bu cumhurbaşkanımızın ve onun arkasında 24 yıldır dimdik duran bir milletin başarısı. Belki de Türkiye'nin hikayesi yeni başlıyordur."

Özboyacı A Haber’de anlattı: Türkiye oyun kurucu bir devlet!Özboyacı A Haber’de anlattı: Türkiye oyun kurucu bir devlet! ÖZBOYACI A HABER’DE ANLATTI: TÜRKİYE OYUN KURUCU BİR DEVLET!

Tiran’da tarihi mesaj: Erdoğan’dan barış masasına çağrıTiran’da tarihi mesaj: Erdoğan’dan barış masasına çağrı TİRAN’DA TARİHİ MESAJ: ERDOĞAN’DAN BARIŞ MASASINA ÇAĞRI

Dünyanın umudu Türkiye! Barışın anahtarı Erdoğan’da
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın umudu Türkiye! Barışın anahtarı Erdoğan’da Dünyanın umudu Türkiye! Barışın anahtarı Erdoğan’da Dünyanın umudu Türkiye! Barışın anahtarı Erdoğan’da
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör