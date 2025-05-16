Dünyanın umudu Türkiye! Barışın anahtarı Erdoğan’da

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ÖZBOYACI: "TÜRKİYE'NİN DİPLOMASİ ROLÜ BAŞ DÖNDÜRÜCÜ"

AK Parti Milletvekili Selman Özboyacı, A Haber'de yayınlanan Aklın Yolu programında zirvede yaşananları ve Türkiye'nin dış politikadaki yerini şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu hafta dünya medyasında hep, 'Türkiye'den baş döndürücü diplomasi' manşetlerini gördük. Yani Türkiye'nin ağırlığı, Türkiye'nin diplomasideki rolü artık fiziken orada olmasa telekonferans ile görüşlerine başvurulan bir lider durumuna evrildi.

Aynı zamanda bugün zirvede bir görüşme daha gerçekleştirildi; Ermenistan ile Azerbaycan yani Paşinyan ile Aliyev'in küçükte olsa bir barış sohbeti gerçekleşti. Bu iki ismi de yan yana getirebilecek çok az lider vardır. Bugün Türkiye'nin bulunduğu konum tüm dünya tarafından dikkatle izleniyor.

Burada konu Karabağ yani Ermenistan-Azerbaycan olduğunda Türkiye'ye bakılıyor, Libya'da bir karışıklık çıktığında oraya hemen Türkiye müdahale ediyor, Suriye'de 13-14 yıl süren iç savaş neticesinde gelinen noktada en büyük aktör Türkiye, Doğu Akdeniz'de 4 Avrupa ülkesi kendi arasında anlaşma yapmaya çalışırken Türkiye orada kendi haklarını koruyup yine orada gücünü tahkim ediyor.

Yani şunu söylemek lazım: Türkiye bunları fiiliyatta yapıyor ama bu sabahtan akşama gerçekleşmiş bir süreç değil. Bütün dünyanın güvenilir bulduğu, herhangi bir çatışma bölgesinde arabulucu olarak, barıştırıcı, kolaylaştırıcı olarak Türkiye'yi göstermesinin tabii ki önce temeline bakmak lazım.

Aynı zamanda Somali ile Etiyopya arasında ki mesele, Gazze'deki ateşkesin canhıraş bir şekilde Türkiye tarafından uğraş verilmesi yani dünyadaki bütün çatışma bölgelerinde aktif bir şekilde Türkiye yer alıyor."