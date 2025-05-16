Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kallas ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğinin sürdürüyor. Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyou Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasında bugün İstanbul'da yapılan toplantının sonuçları değerlendirildi.