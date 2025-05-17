Üç yeni Bölge İdare Mahkemesi kuruluyor! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı kararıyla Antalya, Diyarbakır ve Kayseri'de yeni Bölge İdare Mahkemeleri kurulmasına ilişkin düzenleme 16 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda ayrıca Diyarbakır'da 2. Vergi Mahkemesi de açılacak.

ANTALYA'YA 8 İDARİ, 1 VERGİ DAVA DAİRESİ GELİYOR

Yeni düzenleme kapsamında kurulan Antalya Bölge İdare Mahkemesi, Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayacak. Bu mahkeme bünyesinde şu yapılar yer alacak:

Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı

Başkanlar Kurulu

8 İdari Dava Dairesi

1 Vergi Dava Dairesi

Adalet Komisyonu

DİYARBAKIR'A GENİŞ KAPSAMLI MAHKEME YAPISI

Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi; Diyarbakır, Batman, Elazığ, Mardin, Siirt, Şırnak, Bingöl ve Muş illerinden sorumlu olacak. Bu mahkemede:

11 İdari Dava Dairesi

1 Vergi Dava Dairesi

Başkanlık, Başkanlar Kurulu ve Adalet Komisyonu kurulacak.

Ayrıca kentte Diyarbakır 2. Vergi Mahkemesi de hizmete girecek.

KAYSERİ 5 İDARİ, 1 VERGİ DAVA DAİRESİYLE HİZMET VERECEK

Kayseri Bölge İdare Mahkemesi, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illerini kapsayacak şekilde belirlendi. Mahkemede yer alacak yapılar:

Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı

Başkanlar Kurulu

5 İdari Dava Dairesi

1 Vergi Dava Dairesi

Adalet Komisyonu

BAKAN TUNÇ: "ADALETİN GECİKMEDEN TECELLİSİ İÇİN ÖNEMLİ ADIM"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni mahkemelerin yargının etkinliğini artıracağını belirtti. Tunç, "Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecellisi ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni kurulan Bölge İdare Mahkemeleri ile birlikte Türkiye genelindeki sayıları 12'ye yükselmiş oldu.