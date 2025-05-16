Başkan Erdoğan'dan net mesaj! "Barış diplomasisinin öncülüğünü Türkiye üstleniyor"

Başkan Erdoğan, İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'nde İstanbul GENÇFEST Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Genç Fest programı vesilesiyle yarınlarımızın mimarı, geleceğimizin mimandarı, siz gençlerimizle İstanbul'da bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Sizlerin vasıtasıyla bu aziz şehrin ve ülkemizin dört bir yanındaki tüm gençlerimize tek tek selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bizleri böylesine güzel bir programda buluşturan AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığımızı, Yusuf kardeşim ve ekibini yürekten tebrik ediyorum. Bu vesileyle gençlik kollarında çalışmış, hareketimiz için yüreğini ortaya koymuş, mücadele vermiş tüm arkadaşlarımı gönülden kutluyorum.

"ATEŞKES İÇİN ÇABALIYORUZ"

Bırakın başkaları detaylarda kaybolup gitsin. Biz ufka bakacağız, ufkun ötesine bakacağız. Dikkat edin, şu anda gözlerimiz Filistin üzerinde, Gazze üzerinde, gözlerimiz Pakistan üzerinde, gözlerimiz Libya'da, Sudan'da, Somali'de, gözlerimiz Afrika'da, Avrupa'da, Balkanlar'da, gözlerimiz Rusya-Ukrayna Savaşı'nda. Aynı anda her birinde barış için, huzur için, ateşkes için, istikrarın temini için tek tek çabalıyoruz. Akan kanı durdurmak için, ölümlerin, zulümlerin önüne geçmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. İnsani diplomasinin sancaktarlığını bugün Türkiye yapıyor. Barış diplomasisinin önceliğini dünyada bugün Türkiye üstleniyor. Küresel sisteme en esaslı eleştirileri, alternatif çözüm önerileriyle birlikte en net biçimde Türkiye gerçekleştiriyor. Yıldızı küresel ölçekte parlayan bir Türkiye var.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE MENZİLİNE MUTLAKA VARACAĞIZ"

Terörsüz Türkiye menziline mutlaka varacağız. Şimdi sevgili gençler, terör örgütü kendisini feshettiğini, silahları da bırakacağını açıklayınca içerde bazıları bundan rahatsız oldu. Yıllardır terör örgütüne tek bir eleştiren cümle dahi kurmayanlar birden örgütün kanlı geçmişini hatırladı. Ekranlarda yüzleri düşenleri mi ararsınız? Köşelerinde karalar bağlayanları mı ararsınız? Yarısı yalan, yarısı yanlış sözde kulis bilgileriyle fitne tüccarlığı yapanları mı ararsınız? Neredeyse terör örgütüne gidip yapmayın, etmeyin, terörü bırakmayın diye yalvaracaklar. Neden? Çünkü bugüne kadar terörden beslendiler.

(Foto: AA)

Bu güne kadar siyasetten terörden nemanaldılar. Boğazda viskilerini yudumlayıp, kendilerince devrimcilik oynarken terörden kazandılar. Terörden güçlendiler. Terörden kendilerine iktidar ve ikbal devşirdiler. Terör biterse, beslendikleri bataklık kuruyacak. Terör biterse, tezgahları dağılacak. Terör biterse, istismar alanları kaybolacak. Terör biterse, ideolojilerinin kumdan kaleleri yıkılacak. Terör biterse, yıllarca ekmeğini yedikleri düzenleri bozulacak. Onun için feryat figan ortalığı bulandırmaya çalışıyorlar. Dahası var. Cumhur İttifakı bu başarıyı elde etmesin de terör devam edip gitsin diyecek kadar ihtiraslarının esiri olanlar var. Bugüne kadar da hep böyle yaklaştılar. O çözeceğine hiç çözülmesin dediler ve işte bugünlere geldik.

Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içinde inşallah terörü bitiriyor, Türkiye'yi huzura, kardeşliğe, refaha taşıyoruz. Bu, en büyük eserimiz olacak.Yolsuzluklarını örtmek için gençlerin arkasına saklananlar kaybedecek, gençleri kışkırtanlar, sokağı adres olarak gösterenler eninde sonunda kaybedecekler.

"BU MUSİBETTEN KALICI VE KATİ OLARAK KURTULMAK İSTİYORUZ"

Kimse kusura bakmasın. Biz artık bu musibetten kalıcı ve kati olarak kurtulmak istiyoruz. Sevgili gençler, 23 yılda bu ülkede yollar yaptık. Köprüler, barajlar yaptık. Konutlar inşa ettik. Havalimanları, okullar, üniversiteler açtık. Ekonomiyi büyüttük. Savunma sanayimizi şahlandırdık. Daha nicesini yaptık. İşte şimdi en büyük eserimizi inşa ediyoruz. Şu gördüğünüz devasa salon bizim eserimizdir. Bizim! Bu eseri de işte siz gençlerimize hediye edeceğiz.

(Foto: AA)

Ne yaptıysak milletimiz için. Bilhassa da gençlerimiz için yaptık. Bizim yaşadığımız sıkıntıları onlar yaşamasın. Bizim çektiğimiz zorlukları onlar çekmesin diye yaptık. Bu ülkenin evlatları birbirine hasım olmasın, birbirine düşman kesilmesin diye uğraştık. Türkiye daha fazla zaman kaybetmesin, insan kaybetmesin, potansiyelini daha fazla ziyan etmesin diye çırpındık.

Kaderi de, kederi de beraber göğüsleyelim. Sevincimizi de, hüznümüzü de birlikte yaşayalım. Unutmayın, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkesiyle, Lazıyla, Alevisi, Sünnisiyle müşterek bir geleceği huzur içinde güvenle kucaklamaya var mıyız?

CHP'YE SERT TEPKİ

Yolsuzlukları örtmek için gençlerin arkasına sığınanlar kaybedecek. Gençleri kışkırtanlar eninde sonunda kaybedecek.