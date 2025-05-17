30 milyar dolarlık yeni doğal gaz keşfi! Bakan Bayraktar’dan flaş açıklamalar: Hedef enerji tam bağımsızlık

Türkiye'nin petrol başkenti olan Şırnak Gabar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bölge gençleri "Terörsüz, enerjide tam bağımsız Türkiye" diye haykıracak.

Bir dönem hayali ve ümidi olmadığı için dağlara çıkan gençler, şimdi görev yaptıkları o petrol kuyularında Türkiye'nin aydınlık geleceğine hizmet edecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ev sahipliğinde, pazartesi günü kutlanacak

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, farklı partilerden 40 milletvekili ve Şırnaklı gençlerin katılımı ile Gabar'daki petrol kuyularının başında program düzenlenecek.