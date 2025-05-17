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30 milyar dolarlık yeni doğal gaz keşfi! Bakan Bayraktar'dan flaş açıklamalar: Hedef enerji tam bağımsızlık

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 16.05.2025 21:08 Güncelleme: 17.05.2025 15:38
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30 milyar dolarlık yeni doğal gaz keşfi! Bakan Bayraktar’dan flaş açıklamalar: Hedef enerji tam bağımsızlık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dün Abdülhamid Han sondaj gemisinin Karadeniz'de Göktepe-3 Kuyusu'ndaki çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sondaj çalışmalarında sona gelindiğini belirten Bayraktar, '2 bin 154 metrelik bir su derinliğinin ardından yaklaşık 3 bin 500 metre derinlikte sondaj devam ediyor. Birkaç güne kadar nihai testler bitecek ve bu sahayla alakalı neticeyi inşallah Cumhurbaşkanımız aracılığıyla milletimize ulaştırmış olacağız.' dedi. Başkan Erdoğan ise bugün İstanbul'da yaptığı açıklamada 30 milyar dolarlık yeni gaz keşfi yapıldığını duyurdu. Bakan Bayraktar ise yapılan keşfin önemine binaen yaptığı açıklamada 'Hedef enerjide tam bağımsızlık bir Türkiye' vurgusunda bulundu.

Türkiye'nin petrol başkenti olan Şırnak Gabar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bölge gençleri "Terörsüz, enerjide tam bağımsız Türkiye" diye haykıracak.

"HEDEF ENERJİ TAM BAĞIMSIZLIK"

Bir dönem hayali ve ümidi olmadığı için dağlara çıkan gençler, şimdi görev yaptıkları o petrol kuyularında Türkiye'nin aydınlık geleceğine hizmet edecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ev sahipliğinde, pazartesi günü kutlanacak

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, farklı partilerden 40 milletvekili ve Şırnaklı gençlerin katılımı ile Gabar'daki petrol kuyularının başında program düzenlenecek.

30 milyar dolarlık yeni doğal gaz keşfi! Bakan Bayraktar’dan flaş açıklamalar: Hedef enerji tam bağımsızlık

Şehit Aybüke Yalçın Sahası'nda 54 nolu kulede 50 metrelik Türk bayrağı açılarak yürüyüş gerçekleştirilecek. Heyet ilk petrol üretiminin gerçekleştirildiği Şehit Aybüke Yalçın 1 nolu kuyuyu ziyaret edecek ve vana açıp petrol akışını yerinde görecek.

30 milyar dolarlık yeni doğal gaz keşfi! Bakan Bayraktar’dan flaş açıklamalar: Hedef enerji tam bağımsızlık

"Terörsüz Türkiye" dönemine geçilmesi ile bölgede yaşanabilecek ekonomik kalkınmanın en önemli örneklerinden olan Gabar petrolünde bugün rekora koşuluyor. 100'ün üzerine kuyuda günlük yaklaşık 81 bin varil petrol üretiliyor. Üretimin yakın zamanda 100 bin varile çıkarılması hedefleniyor.

HEDEF 100 BİN VARİLE ÇIKMAK

Bakan Bayraktar, daha önce yaptığı açıklamada Gabar'da yapılan petrol keşfinin önemini, "Geçmişte terör neyden besleniyordu? İnsanların ümidi, hayali yoktu. Gençler dağlara çıkıyordu. Şimdi o gençler petrol üretiminde çalışıyorlar" sözleriyle özetlemişti.

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında konuşan Bayraktar, bölgede yeni kuyularda da aramaların sürdüğü müjdesini verirken, "Şırnak, özellikle Gabar'ın kuzeybatı bölümlerinde yeni aradığımız sahalar var. Yaklaşık 14 farklı aslında bölge tespit ettik. Bu alanlarda da biz şu anda arama faaliyetleri yapıyoruz, yani yeni keşifler, yeni rezervler sisteme ilave etmek için yoğun bir çabanın içerisindeyiz. Bütün bunlardan netice alabiliriz. "

30 milyar dolarlık yeni doğal gaz keşfi! Bakan Bayraktar’dan flaş açıklamalar: Hedef enerji tam bağımsızlık

"Bu aldığımız neticelerle de bu üretimi inşallah 100 bin varillerin de üzerine çıkarma potansiyeli var. Ama Gabar çok büyük bir anlam taşımaya başladı bizler için şu anda özellikle bu terörsüz Türkiye ile alakalı. Terörsüz Türkiye ile ülkemizin birçok yerinde ve birçok konusundaki potansiyel böylece hayata geçecek ve hakikaten çok daha büyük ve güçlü bir ülke haline geleceğiz" dedi.

30 milyar dolarlık yeni doğal gaz keşfi! Bakan Bayraktar’dan flaş açıklamalar: Hedef enerji tam bağımsızlık

MÜJDEYİ BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'deki Göktepe-3 kuyusunda görev yapan derin deniz sondaj gemisi Abdulhamid Han'ı da ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Bayraktar, bölgede sondajın 27 Mart'ta başladığını belirtti. Bayraktar, "Abdulhamid Han, 19 Mayıs'ta görevini tamamlamış olacak. Birkaç güne kadar nihai testler bitecek. Bu sahayla alakalı neticeyi inşallah Cumhurbaşkanımız aracılığıyla milletimize ulaştırmış olacağız" diye konuştu.

DOĞAL GAZ KEŞFİ YAPTIK

"7.nesil sondaj gemimiz Abdülhamid Han ile 27 Mart'ta başlayan çalışmalarımız dün itibarıyla tamamlandı. 49 günlük sondaj 3 bin 500 metre derinlikte tamamlanan Göktepe 3 kuyusundan dün müjdeli bir haber aldık. Sahada 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız.Ekonomik değeri ise 30 milyar dolardır."

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30 milyar dolarlık yeni doğal gaz keşfi! Bakan Bayraktar’dan flaş açıklamalar: Hedef enerji tam bağımsızlık 30 milyar dolarlık yeni doğal gaz keşfi! Bakan Bayraktar’dan flaş açıklamalar: Hedef enerji tam bağımsızlık 30 milyar dolarlık yeni doğal gaz keşfi! Bakan Bayraktar’dan flaş açıklamalar: Hedef enerji tam bağımsızlık

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