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A Haber teröre ilk şehidin verildiği Siirt Eruh’ta! Eruhluların mesajı ise netti: Bu topraklara terör değil, huzur gelsin

ahaber.com.tr - Özel Haber
Büşra Arga Büşra Arga
Giriş: 13.05.2025 23:31
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A Haber teröre ilk şehidin verildiği Siirt Eruh’ta! Eruhluların mesajı ise netti: Bu topraklara terör değil, huzur gelsin

41 yıl önce PKK'nın ilk saldırısının yaşandığı Eruh’ta bugün tarihi bir atmosfer hâkim. PKK'nın silah bırakma ve kendini feshetme kararının ardından A Haber muhabiri Yüksel Akalan, terörün başladığı noktada halkın nabzını tuttu. Vatandaşlar, acı dolu yılları ve barışa dair umutlarını A Haber’e anlattı.

41 yıl önce, 15 Ağustos 1984'te Türkiye, bölücü terör örgütü PKK'nın ilk saldırısıyla sarsıldı. Siirt'in Eruh ilçesindeki jandarma karakoluna düzenlenen hain saldırıda Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın şehit düşmüştü. İşte o saldırının gerçekleştiği noktada, bugün A Haber muhabiri Yüksel Akalan, bölge halkına mikrofon uzattı, hem o geceyi hem de PKK'nın fesih kararının halkta nasıl karşılandığını yerinde dinledi.

PKK'NIN SİLAH BIRAKMASININ ARDINDAN SİİRT ERUH!

"BU CADDEDE ŞEHİDİMİZİN ADI HÂLÂ YAŞIYOR"

O dönemin tanıklarından Eruhlu Melih Bey, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Sene 1984'te saat 21.00 ya da 21.30 civarında karakola baskın oldu. Bu meydanın arka tarafı jandarma bölük komutanlığıydı. PKK ilk olarak oraya baskın düzenledi ve karakolu ele geçirdiler. Eruh çevresinde yer yer silah sesleri duyuldu, elektrikler kesildi. Eruh halkı neye uğradığını şaşırdı. Buralarda o zaman kan davaları vardı, biz o zaman böyle bir durum var sandık. Çok eziyet çektik, çok zarar gördük. İnşallah gençlerimiz, geleceğimiz bunu görmez.

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Buraya baskın yapıldığı zaman Süleyman Aydın adında bir askerimiz şehit oldu. O gün bugündür bu caddede ismi yad edilir. 14 yaşında gençtim, terör belası başladı ve bugün son buldu. Biz çok mutlu olduk. Türk-Kürt fark etmeksizin bu durumu istemeyenin, kabullenmeyenin dini imanı yoktur. Barış olsun istiyoruz. Birbirimize kenetlenelim, ekonomimiz güçlensin, huzur gelsin. Tarım ve hayvancılığa dönelim.

Başta Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Devlet Bahçeli'ye, rahmetli Sırrı Süreyya Önder'e, Ahmet Türk'e ve Pervin Buldak'a, bu barış için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

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"BAŞKANIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN"

Başka bir Eruhlu vatandaş da PKK'nın fesih kararının önemine dikkat çekti:

"Bölgemiz için gerçekten çok önemli bir açıklama ve bu sonuçtan gayet memnunuz. Süreçte emeği geçen ve katkı veren Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Biz bu sürecin tamamen destekçisiyiz."

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"BARIŞ GELDİ, HUZUR GELDİ"

Bir diğer vatandaş ise mikrofonumuza şu değerlendirmede bulundu:

"Eskiden sokağa çıkmaya korkuyorduk, şimdi çocuklarımızla rahatça geziyoruz. Artık silahlar değil, umutlar konuşsun istiyoruz. Allah bu ülkeye bir daha terör yüzü göstermesin."

PKK'NIN SİLAH BIRAKMASININ ARDINDAN SİİRT ERUH!

A Haber teröre ilk şehidin verildiği Siirt Eruh’ta! Eruhluların mesajı ise netti: Bu topraklara terör değil, huzur gelsin
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A Haber teröre ilk şehidin verildiği Siirt Eruh’ta! Eruhluların mesajı ise netti: Bu topraklara terör değil, huzur gelsin A Haber teröre ilk şehidin verildiği Siirt Eruh’ta! Eruhluların mesajı ise netti: Bu topraklara terör değil, huzur gelsin A Haber teröre ilk şehidin verildiği Siirt Eruh’ta! Eruhluların mesajı ise netti: Bu topraklara terör değil, huzur gelsin

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