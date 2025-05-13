A Haber teröre ilk şehidin verildiği Siirt Eruh’ta! Eruhluların mesajı ise netti: Bu topraklara terör değil, huzur gelsin

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Buraya baskın yapıldığı zaman Süleyman Aydın adında bir askerimiz şehit oldu. O gün bugündür bu caddede ismi yad edilir. 14 yaşında gençtim, terör belası başladı ve bugün son buldu. Biz çok mutlu olduk. Türk-Kürt fark etmeksizin bu durumu istemeyenin, kabullenmeyenin dini imanı yoktur. Barış olsun istiyoruz. Birbirimize kenetlenelim, ekonomimiz güçlensin, huzur gelsin. Tarım ve hayvancılığa dönelim.

Başta Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Devlet Bahçeli'ye, rahmetli Sırrı Süreyya Önder'e, Ahmet Türk'e ve Pervin Buldak'a, bu barış için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."