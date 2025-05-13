Krizleri çözen ülke Türkiye! Dünya barışı için umut

Türkiye'nin dış politikada yıllardır izlediği başarılı politikalar dünya barışı için kilit rol oynama devam ediyor. Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2022'den beri süren savaşın çözülmesi için gözler bir kez daha Türkiye'ye çevrildi.

Dünya medyası Rusya lideri Vladimir Putin ile Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin 15 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya gelme kararına odaklanmışken Beyaz Saray'dan önemli bir açaklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump da aynı gün İstanbul'a gelebileceğini dile getirdi. Avrupa ülkeleri de süreci yakından takip ediyor.