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Trump'tan barış masası açıklaması: İstanbul'a gelebilirim | Başkan Erdoğan'a övgü: Harika bir ev sahibi olacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 12.05.2025 17:18 Güncelleme: 12.05.2025 19:03
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Trump’tan barış masası açıklaması: İstanbul’a gelebilirim | Başkan Erdoğan’a övgü: Harika bir ev sahibi olacak

ABD Başkanı Trump, 'Perşembe günü (İstanbul'da) Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum.' ifadelerini kullandı. Trump Perşembe günü İstanbul'a gelebileceğini belirterek 'Erdoğan Ukrayna Rusya konusunda harika bir ev sahibi olacak' dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 'Başkan Trump'ın Türkiye'deki toplantıda bizimle birlikte olmasından memnuniyet duyarız. Bu doğru bir fikir. Çok şeyi değiştirebiliriz' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmeleri konusunda, "(15 Mayıs) Perşembe günü Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu görüşmenin gerçekleşmesi konusunda çok ısrarcıydım. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum." dedi.

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu gezisi öncesinde Oval Ofis'te Rusya-Ukrayna gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"GÖRÜŞME İÇİN ÇOK ISRARCIYIM"

Trump, İstanbul'da yapılacak görüşmeye atıf yaparak, "(15 Mayıs) Perşembe günü Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu görüşmenin gerçekleşmesi konusunda çok ısrarcıydım. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Fotoğraf- AFPFotoğraf- AFP

TRUMP: İSTANBUL'A GELEBİLİRİM

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmelerinden olumlu bir sonuç çıkacağına inandığını belirterek "O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul'a) uçabilirim." dedi.

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu gezisi öncesinde Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmelerini değerlendirdi. Toplantının yapılacağı gün Orta Doğu gezisinde tam olarak nerede olacağını henüz net olarak bilmediğini söyleyen Trump, toplantıya katılmayı daha önce düşündüğüne ama yoğun bir takviminin olduğuna işaret etti.

Donald Trump, daha sonra, İstanbul'daki görüşmelere katılma olasılığına ilişkin bir soruya, "O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul'a) uçabilirim." şeklinde cevap verdi.

Fotoğraf- AA ArşivFotoğraf- AA Arşiv

BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ: HARİKA BİR EV SAHİBİ OLACAK

Rusya ile Ukrayna'nın bir araya gelip ateşkese ulaşması konusunda çok ısrarcı olduğunu ve İstanbul'daki görüşmenin çok iyi geçeceğine inandığını ifade eden Trump, "Türkiye'de (15 Mayıs) Perşembe günü yapılacak toplantıyı hafife almayın, Erdoğan harika bir ev sahibi olacak." diye konuştu.

TRUMP: ERDOĞAN İLE SURİYE'Yİ GÖRÜŞÜYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna ateşkes sürecinin yanı sıra Suriye konusunda da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile çalıştıklarını ve bu ülkeye yaptırımları kaldırabileceklerini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu ziyareti öncesinde Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında Suriye konusunda açıklamalarda bulundu.

SURİYE'DEN YAPTIRIMLARI KALDIRABİLİRİZ

Rusya-Ukrayna ateşkes süreci konusunda Erdoğan ile çalıştıklarını kaydeden Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek. Suriye'den yaptırımları kaldırabiliriz çünkü onlara yeni bir başlangıç imkanı vermek istiyoruz." dedi.

Suriye yaptırımları konusunu Erdoğan'ın kendisine sorduğunu ifade eden ABD Başkanı, "Pek çok kişi bana bunu sordu çünkü onlara (Suriye'ye) uyguladığımız yaptırımlar gerçekten de pek bir başlangıç imkanı sağlamıyor. Dolayısıyla bu kararı biz vereceğiz." değerlendirmesini yaptı.

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Trump’tan barış masası açıklaması: İstanbul’a gelebilirim | Başkan Erdoğan’a övgü: Harika bir ev sahibi olacak Trump’tan barış masası açıklaması: İstanbul’a gelebilirim | Başkan Erdoğan’a övgü: Harika bir ev sahibi olacak Trump’tan barış masası açıklaması: İstanbul’a gelebilirim | Başkan Erdoğan’a övgü: Harika bir ev sahibi olacak
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