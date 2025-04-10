Diplomasi masası Türkiye’de kurulacak: Rusya ve ABD heyetlerinden İstanbul’da müzakere

Rusya İstanbul Başkonsolosluğu (Arşiv)

HEYETLERDE KİMLER VAR?

Görüşmeye Rusya heyeti adına Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev başkanlık edecek. ABD tarafında ise Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya ve Orta Avrupa'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter liderlik yapacak.

Her iki diplomat da önceki temaslarda da yer almış isimler olarak sürecin sürekliliğini temsil ediyor. Katılımcıların değişmemesi, görüşmelerin belirli bir diplomatik çizgide sürdüğünü gösteriyor.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ NE?

Görüşmede öncelikli olarak iki ülke arasındaki diplomatik misyonların yeniden işler hale getirilmesi konusu ele alınacak. Son yıllarda karşılıklı yaptırımlar ve diplomatik gerilimler nedeniyle büyükelçiliklerin faaliyetleri ciddi şekilde sekteye uğramıştı.

Bunun yanı sıra Ukrayna'daki savaşın diplomatik yollarla sonlandırılması da gündemdeki kritik başlıklardan biri olacak. Riyad'da başlayan müzakere sürecinde taraflar, savaşın bölgesel ve küresel etkilerini ele alarak pozisyonlarını birbirine iletmişti.

İSTANBUL'DA DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?

ABD ve Rusya heyetleri daha önce 27 Şubat'ta İstanbul'da, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında bir araya gelmişti. Arnavutköy'de gerçekleştirilen o toplantı 6,5 saat sürmüş ve önemli bir ilk adım olarak kaydedilmişti.

İlk görüşme ise 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılmıştı. Riyad'daki buluşmada taraflar, ikili ilişkilerin normalleştirilmesi ve savaşın seyrine dair ön görüş alışverişinde bulunmuştu.