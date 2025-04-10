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Diplomasi masası Türkiye'de kurulacak: Rusya ve ABD heyetlerinden İstanbul'da müzakere

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.04.2025 09:25 Güncelleme: 10.04.2025 09:46
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Diplomasi masası Türkiye’de kurulacak: Rusya ve ABD heyetlerinden İstanbul’da müzakere

Rusya ve ABD heyetleri, ikili ilişkilerin normalleşmesi ve diplomatik misyonların yeniden faaliyete geçirilmesi amacıyla bugün İstanbul’da kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Taraflar, saat 10.00’da Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda bir araya gelecek.

Küresel siyasetin en dikkatle izlenen dosyalarından biri olan RusyaABD ilişkilerinde yeni bir diplomatik adım bugün İstanbul'da atılıyor. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri heyetleri, saat 10.00'da Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda bir araya gelerek önemli başlıkları masaya yatıracak.

ABD VE RUSYA İSTANBUL'DA BULUŞUYOR!

GÖRÜŞMENİN ADRESİ: RUSYA'NIN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU

Daha önceki temaslarda olduğu gibi, bugünkü görüşmenin ev sahipliğini de Türkiye üstleniyor. Heyetler bu kez İstanbul'un Karaköy semtindeki Rusya Başkonsolosluğu'nda bir araya gelecek. Görüşme, kapalı kapılar ardında gerçekleştirilecek.

Rusya İstanbul Başkonsolosluğu (Arşiv)Rusya İstanbul Başkonsolosluğu (Arşiv)

HEYETLERDE KİMLER VAR?

Görüşmeye Rusya heyeti adına Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev başkanlık edecek. ABD tarafında ise Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya ve Orta Avrupa'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter liderlik yapacak.

Her iki diplomat da önceki temaslarda da yer almış isimler olarak sürecin sürekliliğini temsil ediyor. Katılımcıların değişmemesi, görüşmelerin belirli bir diplomatik çizgide sürdüğünü gösteriyor.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ NE?

Görüşmede öncelikli olarak iki ülke arasındaki diplomatik misyonların yeniden işler hale getirilmesi konusu ele alınacak. Son yıllarda karşılıklı yaptırımlar ve diplomatik gerilimler nedeniyle büyükelçiliklerin faaliyetleri ciddi şekilde sekteye uğramıştı.

Bunun yanı sıra Ukrayna'daki savaşın diplomatik yollarla sonlandırılması da gündemdeki kritik başlıklardan biri olacak. Riyad'da başlayan müzakere sürecinde taraflar, savaşın bölgesel ve küresel etkilerini ele alarak pozisyonlarını birbirine iletmişti.

İSTANBUL'DA DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?

ABD ve Rusya heyetleri daha önce 27 Şubat'ta İstanbul'da, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında bir araya gelmişti. Arnavutköy'de gerçekleştirilen o toplantı 6,5 saat sürmüş ve önemli bir ilk adım olarak kaydedilmişti.

İlk görüşme ise 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılmıştı. Riyad'daki buluşmada taraflar, ikili ilişkilerin normalleştirilmesi ve savaşın seyrine dair ön görüş alışverişinde bulunmuştu.

ABD ve Rus heyetleri Suudi Arabistan'da (AP)ABD ve Rus heyetleri Suudi Arabistan'da (AP)

ZAHAROVA: "FORMAT DEĞİŞMEDİ, SÜREÇ SÜRÜYOR"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İstanbul'daki görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD ile istişarelerin ikinci turu yarın yapılacak. Müzakere yeri, formatı ve katılımcıları değişmedi. İstişareler İstanbul'da yapılacak," ifadelerini kullandı. Zaharova'nın açıklaması, sürecin planlandığı gibi ilerlediğini ortaya koyuyor.

TÜRKİYE: BARIŞA EV SAHİPLİĞİ KARARLILIĞI

Türkiye, hem bölgesel barışa katkı sunma hem de diplomatik temaslara zemin oluşturma noktasındaki rolünü sürdürüyor. Daha önce Ukrayna-Rusya arasında da müzakere platformu görevi gören Türkiye, şimdi de Rusya ile ABD arasında yürütülen bu hassas temaslara ev sahipliği yapıyor.

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Diplomasi masası Türkiye’de kurulacak: Rusya ve ABD heyetlerinden İstanbul’da müzakere Diplomasi masası Türkiye’de kurulacak: Rusya ve ABD heyetlerinden İstanbul’da müzakere Diplomasi masası Türkiye’de kurulacak: Rusya ve ABD heyetlerinden İstanbul’da müzakere
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