Terörsüz Türkiye o tokalaşmayla başladı! İşte sürecin kronolojisi...
Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın yaptığı “silahları bırakın” çağrısının ardından PKK, kongresini toplayarak silahlı mücadeleyi sonlandırdığını ilan etti. Bu tarihi açıklama, Türkiye için yeni ve umut dolu bir dönemin kapılarını araladı. Sürecin sembolik başlangıcı ise, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Meclis’in yeni yasama yılı açılışında DEM Parti sıralarına yönelerek tokalaşmasıyla yaşandı. İşte o günden bugüne yaşananlar...
PKK, Abdullah Öcalan'ın yaptığı "silah bırakın" çağrısından birkaç ay sonra kongresini toplayarak silah bırakma kararını kamuoyuna açıkladı. Bu gelişme, Türkiye'de yeni bir dönemin habercisi oldu. Terörsüz bir Türkiye'nin temelleri ise, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yeni yasama yılı açılışında DEM Parti sıralarına yönelip tokalaşmasıyla atıldı.
İşte bu sürecin dikkat çeken adımlarını içeren kronoloji:
1 EKİM 2024
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılının açılış töreninin ardından DEM Parti sıralarına gitti. Bahçeli'nin aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Partili milletvekilleriyle tokalaşması gündeme oturdu.
22 EKİM 2024
TARİHİ GRUP TOPLANTISI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında "Teröristbaşı TBMM'de konuşsun. Örgütünün tasfiye edileceğini ilan etsin" diye çağrı yaptı.
23 EKİM 2024
YEĞEN İMRALI'YA GİTTİ
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la 43 ay sonra sonra ilk görüşmeyi yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan yaptı.
29 EKİM 2024
ERDOĞAN'DAN DESTEK MESAJI
Başkan Erdoğan "İç cepheyi sağlam tuttukça, terör örgütleri ve onları üzerimize salan şer güçler emellerine ulaşamayacak" diyerek Bahçeli'nin çağrısına destek verdi.
26 KASIM 2024
BAHÇELİ: DEM-İMRALI GÖRÜŞSÜN
Bahçeli, DEM Parti'ye İmralı ile görüşme çağrısı yaptı aynı gün parti, başvuruda bulundu.
28 ARALIK 2024
DEM HEYETİ İMRALI'YA GİTTİ
DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan, İmralı Adası'nda terör örgütü PKK elebaşı Öcalan ile görüştü.
2-11 OCAK 2025
DEM PARTİ'DEN SİYASİ PARTİ TURU
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşan İmralı heyeti, parlamentoda grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etti. İmralı görüşmesini anlatmak üzere tutuklu Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a da ziyarette bulunuldu.
27 ŞUBAT 2025
İMRALI, PKK'YA SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YAPTI
İmralı'ya 3. kez giden DEM Parti heyetinden Ahmet Türk ve Pervin Buldan, teröristbaşı Öcalan'ın yazılı çağrısını okudu. Öcalan, "Bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum" dedi.
1 MART 2025
PKK, ÇAĞRIYI KABUL ETTİ
Öcalan'ın PKK'ya "Silah bırakın ve kendinizi feshedin" çağrısının ardından beklenen oldu. PKK, "Çağrının içeriğine katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerini uygulayacağımızı belirtiyoruz" denildi.
10 NİSAN 2025
ERDOĞAN, DEM PARTİ HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini Beştepe'de kabul etti. Heyette Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder yer alırken, görüşme 1 saat 25 dakika sürdü.
9 MAYIS 2025
PKK KONGREYİ TOPLADIĞINI DUYURDU
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, PKK'nın kongreyi topladığını duyurmasının an meselesi olduğunu söylemişti. Bu açıklamadan sonra PKK, kongrenin toplandığını açıkladı.
12 MAYIS 2025
FESİH KARARI İLAN EDİLDİ
PKK kongre kararlarını açıkladı. Örgütün silahlı faaliyetlerine son vererek kendini feshettiğini duyurdu.
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