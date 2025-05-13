Terörsüz Türkiye o tokalaşmayla başladı! İşte sürecin kronolojisi...

DEM Parti'nin MHP ziyaretinden bir kare (AA)

27 ŞUBAT 2025

İMRALI, PKK'YA SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YAPTI

İmralı'ya 3. kez giden DEM Parti heyetinden Ahmet Türk ve Pervin Buldan, teröristbaşı Öcalan'ın yazılı çağrısını okudu. Öcalan, "Bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum" dedi.

1 MART 2025

PKK, ÇAĞRIYI KABUL ETTİ

Öcalan'ın PKK'ya "Silah bırakın ve kendinizi feshedin" çağrısının ardından beklenen oldu. PKK, "Çağrının içeriğine katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerini uygulayacağımızı belirtiyoruz" denildi.

10 NİSAN 2025

ERDOĞAN, DEM PARTİ HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini Beştepe'de kabul etti. Heyette Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder yer alırken, görüşme 1 saat 25 dakika sürdü.