13 Mayıs 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Dijital bağımlılığa bilimsel çözümler! ahaber.com.tr 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi'nde

Dijital bağımlılığa bilimsel çözümler! ahaber.com.tr 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi'nde

Şehade İbrahim Şehade İbrahim
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.05.2025 11:53 Güncelleme: 13.05.2025 12:05
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Dijital bağımlılığa bilimsel çözümler! ahaber.com.tr 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi’nde

Yeşilay, davranışsal bağımlılıklarla mücadeledeki 105 yıllık deneyimiyle öncülüğünü sürdürüyor. 13-14 Mayıs 2025’te İstanbul’da düzenlenen 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi, dijital çağın getirdiği yeni bağımlılık türlerine karşı bilimsel çözümler sunmayı amaçlıyor.Ahaber.com.tr editörlerinden Şehade İbrahim, kongredeki gelişmeleri, uzman röportajlarıyla birlikte takipçilerine aktarıyor.

Davranışsal bağımlılıklarla mücadele alanında 105 yıllık bir geçmişe sahip olan Yeşilay, bu alandaki öncü rolünü bir kez daha pekiştiriyor. 13-14 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi, dünyanın dört bir yanından uzmanları bir araya getiriyor.

Dijital bağımlılığa bilimsel çözümler! ahaber.com.tr 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi’nde

AHABER.COM.TR'DE KONGREDE!

ahaber.com.tr editörlerinden Şehade İbrahim kongreye dair tüm detayları röportajlarla birlikte aktarıyor.

DİJİTAL ÇAĞ YENİ BAĞIMLILIKLAR GETİRDİ

Daha önce düzenlenen 5. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi'nin devamı niteliğindeki bu organizasyon, özellikle dijital çağın getirdiği yeni bağımlılık türleriyle mücadelede bilimsel temelli çözümler üretmeyi hedefliyor.

Dijital bağımlılığa bilimsel çözümler! ahaber.com.tr 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi’nde

KÜRESEL PAYLAŞIM VE BİLİMSEL DAYANIŞMA

Kongrenin temel amacı; davranışsal bağımlılıkların zararları konusunda bilimsel gelişmelerin paylaşılması, etkin yaklaşımların geliştirilmesi ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi olarak belirlendi. Etkinlik, kamu kurumlarından akademisyenlere, sivil toplum kuruluşlarından alan uzmanlarına kadar geniş bir katılımcı yelpazesiyle yapılıyor.

KONGRE PROGRAMI

Dijital bağımlılığa bilimsel çözümler! ahaber.com.tr 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi’nde

KONGRE PROGRAMI

Dijital bağımlılığa bilimsel çözümler! ahaber.com.tr 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi’nde

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Dijital bağımlılığa bilimsel çözümler! ahaber.com.tr 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi’nde Dijital bağımlılığa bilimsel çözümler! ahaber.com.tr 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi’nde Dijital bağımlılığa bilimsel çözümler! ahaber.com.tr 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi’nde

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