Dijital bağımlılığa bilimsel çözümler! ahaber.com.tr 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi'nde
Yeşilay, davranışsal bağımlılıklarla mücadeledeki 105 yıllık deneyimiyle öncülüğünü sürdürüyor. 13-14 Mayıs 2025’te İstanbul’da düzenlenen 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi, dijital çağın getirdiği yeni bağımlılık türlerine karşı bilimsel çözümler sunmayı amaçlıyor.Ahaber.com.tr editörlerinden Şehade İbrahim, kongredeki gelişmeleri, uzman röportajlarıyla birlikte takipçilerine aktarıyor.
Davranışsal bağımlılıklarla mücadele alanında 105 yıllık bir geçmişe sahip olan Yeşilay, bu alandaki öncü rolünü bir kez daha pekiştiriyor. 13-14 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi, dünyanın dört bir yanından uzmanları bir araya getiriyor.
AHABER.COM.TR'DE KONGREDE!
ahaber.com.tr editörlerinden Şehade İbrahim kongreye dair tüm detayları röportajlarla birlikte aktarıyor.
DİJİTAL ÇAĞ YENİ BAĞIMLILIKLAR GETİRDİ
Daha önce düzenlenen 5. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi'nin devamı niteliğindeki bu organizasyon, özellikle dijital çağın getirdiği yeni bağımlılık türleriyle mücadelede bilimsel temelli çözümler üretmeyi hedefliyor.
KÜRESEL PAYLAŞIM VE BİLİMSEL DAYANIŞMA
Kongrenin temel amacı; davranışsal bağımlılıkların zararları konusunda bilimsel gelişmelerin paylaşılması, etkin yaklaşımların geliştirilmesi ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi olarak belirlendi. Etkinlik, kamu kurumlarından akademisyenlere, sivil toplum kuruluşlarından alan uzmanlarına kadar geniş bir katılımcı yelpazesiyle yapılıyor.
KONGRE PROGRAMI
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1. dönem geçici vergi ne zaman, hangi tarihte? Geçici Vergi ne demek?
- Tarım Kredi kat kat fırsat kataloğu yayınlandı! Tiryaki çay 199 TL, 40'lı tuvalet kağıdı 239 TL...
- Apple ürünlerinde fiyat koordinasyon şüphesi
- İl il Türkiye 2025 nüfusu belli oldu! TÜİK verileri açıkladı: En kalabalık ve en az nüfusa sahip şehir
- Papa İznik'e neden gelmek istiyor? Hristiyanlık için İznik'in anlamı ne, neden önemli?
- Eczacılık günü ne zaman, hangi tarihte? 14 Mayıs mı, 25 Eylül mü? Eczacılık Günü mesajları 2025
- 2025 Eurovision ne zaman, saat kaçta? Eurovision Türkiye'de nasıl izlenir, ilk ve ikinci yarı finalde hangi ülkeler yarışacak?
- A101 taraftar kataloğu yayınlandı! 15 Mayıs Perşembe: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ürünleri
- ALES/2 başvuru ekranı ÖSYM AİS | ALES/2 başvuruları başladı mı, nereden yapılır?
- TCMB faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 TCMB PPK toplantısı mayıs ayında var mı?
- Balık Ayhan öldü mü, hastalığı neydi? Şarkıcı Ayhan Küçükboyacı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- CANLI HAVA DURUMU | Baharın soğuk yüzü bu sabah başladı! 25 ilde sarı alarm verildi: Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı