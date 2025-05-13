Dijital bağımlılığa bilimsel çözümler! ahaber.com.tr 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi’nde

Davranışsal bağımlılıklarla mücadele alanında 105 yıllık bir geçmişe sahip olan Yeşilay, bu alandaki öncü rolünü bir kez daha pekiştiriyor. 13-14 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi, dünyanın dört bir yanından uzmanları bir araya getiriyor.