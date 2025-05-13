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Çocukların dijital bağımlı olduklarının belirtileri nelerdir? ahaber.com.tr sordu uzman isim yanıtladı: Sınırlar koymak çok önemli

Çocukların dijital bağımlı olduklarının belirtileri nelerdir? ahaber.com.tr sordu uzman isim yanıtladı: Sınırlar koymak çok önemli

ahaber.com.tr - Özel Haber
Şehade İbrahim
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Giriş: 13.05.2025 22:21
Yeşilay, davranışsal bağımlılıklarla mücadeledeki 105 yıllık deneyimiyle öncülüğünü sürdürüyor. 13-14 Mayıs 2025’te İstanbul’da düzenlenen 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi, dijital çağın getirdiği yeni bağımlılık türlerine karşı bilimsel çözümler sunmayı amaçlıyor. Dijitalleşen dünyanın en masum hedeflerinin başında olan çocuklardaki "bağımlılığın" belirtileri hakkında ahaber.com.tr editörü Şehade İbrahim'in dikkat çektiği konuya önemli bir yanıt veren psikiyatrist Mark Potenza "Çocuklar dijital teknolojilerden uzaklaştırıldığında zaman zaman öfke ve direnç gösterebilirler. Bu durum ebeveynler için de zorlayıcı olabilir. Ancak ebeveynlerin çocuklarına sınırlar koymaya devam etmesi çok önemlidir. Çocukların dijital dünyada aşırı zaman geçirmelerini sınırlamak, onların uzun vadeli gelişimleri için gereklidir. Ebeveynler, çocuklarına rehberlik etmeye devam ederek sağlıklı alışkanlıklar kazanmalarını teşvik etmelidir." dedi.
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Çocukların dijital bağımlı olduklarının belirtileri nelerdir? ahaber.com.tr sordu uzman isim yanıtladı: Sınırlar koymak çok önemli
Çocukların dijital bağımlı olduklarının belirtileri nelerdir?
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