Barışın merkezi Türkiye! Başkan Erdoğan ile Putin görüştü: İstanbul açıklaması memnuniyet verici | Kremlin’den açıklama...

(Foto: AA)

Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

(Foto: AA)

"İSTANBUL AÇIKLAMASI MEMNUNİYET VERİCİ"

Başkan Erdoğan görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul'da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını, Türkiye'nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan, barışa ulaşılması noktasında bir fırsat penceresinin aralandığını, kapsamlı bir ateşkes sağlanmasının barış görüşmeleri için gerekli ortamı oluşturacağını belirtti.

KREMLİ'NDEN AÇIKLAMA

Kremlin Basın Servisi tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı'nın, 15 Mayıs'tan itibaren İstanbul'da yapılması önerilen Rusya-Ukrayna doğrudan müzakerelerinin yeniden başlatılması konusundaki girişimi ayrıntılı bir şekilde görüşüldü" denildi.

Başkan Erdoğan'ın Putin'in müzakere teklifini desteklediği aktarılan açıklamada, "Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın teklifini tamamen desteklediğini vurgulayarak İstanbul'da müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Türk tarafı, kalıcı barışa ulaşmayı amaçlayan müzakerelerin düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi konusunda her türlü desteği sağlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

PUTİN: MÜZAKERELER İÇİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN RİCADA BULUNACAĞIM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti.

NE OLMUŞTU?

Putin, 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla yapılan etkinliklerin ve yabancı ülkelerin liderleriyle görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"DİYALOĞU HİÇBİR ZAMAN REDDETMEYİZ"

Ukrayna'da ABD'nin önerdiği enerji altyapısına yönelik ateşkesin yanı sıra kendisinin Paskalya Bayramı'nda ve Zafer Bayramı'nda önerdiği ateşkesin Ukrayna tarafından kabul edilmediğini hatırlatan Putin, Rusya'nın Ukrayna ile diyaloğu hiçbir zaman reddetmediğini belirtti.

Bu bağlamda, her şeye rağmen Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurgulayan Putin, "15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

"MÜZAKERELERİN İSTANBUL'DA YAPILMASI İÇİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN RİCADA BULUNACAĞIM"

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin düzenlenmesi için Türkiye'nin defalarca teklifte bulunduğunu hatırlatan Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu organizasyonu gerçekleştirmek için çok şey yaptığını dile getirdi.

Putin, İstanbul'da 2022'de yapılan müzakerelerin sonucunda taslak bir belgenin hazırlandığını ve Kiev'in bunu parafladığını anımsatarak, Batı'nın tavrı yüzünden bu belgenin çöpe atıldığını belirtti.

Rus lider Putin, "Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye'de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna'da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"AMACIMIZ ÇATIŞMANIN TEMEL NEDENLERİNİ ORTADAN KALDIRIP KALICI BARIŞI TESİS ETMEK"

Bu müzakere ile amaçlarının, "çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak ve tarihsel perspektif içinde uzun vadeli, kalıcı bir barışı tesis etmek" olduğunun altını çizen Putin, "Bu müzakereler sırasında sadece Rusya tarafından değil, Ukrayna tarafının da uyacağı yeni ateşkes ve gerçek bir değişim üzerinde anlaşmanın mümkün olabileceğini dışlamıyoruz. Bu, ilk adım olurdu." şeklinde konuştu.

"TEKLİFİMİZ MASADA, KARAR UKRAYNALI YETKİLİLERİN"

Bu teklifin, uzun vadeli sürdürülebilir bir barış olduğuna işaret eden Putin, bunun Ukrayna ordusunun tam kadro donatılıp güçlendirilmesi ve ardından silahlı çatışmanın devam etmesine neden olmaması gerektiğine dikkat çekti.

Putin, "Bizim tekliflerimiz masada. Karar şimdi Ukrayna yetkililerine ve onların küratörlerine kalmış durumda." dedi.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA: TAMAMEN YENİ BİR DÜNYA OLACAK

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile ön koşulsuz ve doğrudan görüşmelerin 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılmasını önermesinin ardından "Rusya ve Ukrayna için potansiyel olarak harika bir gün." değerlendirmesinde bulundu.



Trump, Putin'in Ukrayna ile "doğrudan müzakere" önerisinin ardından Truth Social sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



"Rusya ve Ukrayna için potansiyel olarak harika bir gün." ifadesini kullanan Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesiyle binlerce kişinin hayatının kurtarılabileceğini belirtti.



Trump, "Tamamen yeni ve çok daha iyi bir dünya olacak." değerlendirmesinde bulunarak, Rusya ve Ukrayna ile bu konuda çalışmalarını sürdüreceğini, bu ülkelerle ticareti geliştirmeye odaklanmak istediklerini kaydetti.



Başkan Trump, "Büyük bir hafta geliyor." ifadesini kullandı.

ZELENSKİY: UKRAYNA DOĞRUDAN GÖRÜŞMELERE HAZIR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Pazar günü yaptığı açıklamada, Moskova'nın Pazartesi günü başlaması beklenen 30 günlük bir ateşkese uymasını beklediklerini ve Ukrayna'nın Rusya ile doğrudan görüşmelere "hazır" olduğunu söyledi.

"Sadece bir gün daha sürecek bile olsa bu kan dökmenin bir anlamı yok. Rusya'nın yarın, 12 Mayıs'tan itibaren tam, kalıcı ve güvenilir bir ateşkesi teyit etmesini bekliyoruz ve Ukrayna olarak görüşmeye hazırız," diyen Zelenskiy, bu açıklamayı sosyal medya üzerinden yaptı. Zelenskiy'nin bu çıkışı, Rus lider Vladimir Putin'in saatler önce müzakere çağrısında bulunmasının ardından geldi.

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş A Haber canlı yayınında Rusya lideri Putin'in açıklamalarını değerlendirirken Türkiye'nin arabuluculuk konusundaki önemine değindi.

Beriş, "Putin genel olarak Ukrayna konusunda çizgisinden taviz vermeden Ukrayna'yı barış konusunda zorlayıcı bir yaklaşım içerisinde bulunacağının sinyalini verdi. Burada Türkiye vurgusu çok önemli. Bu tür uluslararası çok boyutlu mevzuların konuşulduğu bir durumda bir ülkeden arabuluculuk konusunda özellikle bahsedilmesi ve Türkiye'nin adının zikredilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye en başından beri Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın haksızlığı üzerinde duruyor. Ukrayna ile hukukunu gözeten bir anlayış sergiliyor.