10 Mayıs 2025, Cumartesi
Haberler Dünya Haberleri Barışa kapı aralandı: Avrupa ve Ukrayna'dan "Rusya ile ateşkese hazırız" mesajı

Barışa kapı aralandı: Avrupa ve Ukrayna'dan "Rusya ile ateşkese hazırız" mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 10.05.2025 17:09 Güncelleme: 10.05.2025 17:10
ABONE OL
Barışa kapı aralandı: Avrupa ve Ukrayna’dan Rusya ile ateşkese hazırız mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya liderlerinin en az 30 gün süreyle ateşkese hazır olduğu bildirildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in başkent Kiev'de bir araya geldiğini bildirdi.

Görüşmenin ardından Zelenskiy ve Avrupa liderlerinin ABD Başkanı Donald Trump ile ortak telefon görüşmesi yaptığını kaydeden Sybiha, görüşmede Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik koşulların ele alındığını aktardı.

Sybiha, "Ukrayna ve tüm müttefikler, pazartesinden itibaren en az 30 gün süreyle karada, havada ve denizde tam ve koşulsuz ateşkese hazır." ifadesini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Barışa kapı aralandı: Avrupa ve Ukrayna’dan Rusya ile ateşkese hazırız mesajı Barışa kapı aralandı: Avrupa ve Ukrayna’dan Rusya ile ateşkese hazırız mesajı Barışa kapı aralandı: Avrupa ve Ukrayna’dan Rusya ile ateşkese hazırız mesajı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör