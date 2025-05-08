Kremlin’den 3 günlük ateşkes uyarısı: Saldırı olursa karşılık verilecektir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 Nisan'da yaptığı açıklamada, Zafer Günü dolayısıyla 8-10 Mayıs tarihlerinde tek taraflı olarak 3 günlük ateşkes kararı aldığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise ateşkese verdiği cevapta, 30 gün sürecek şekilde belirlenmesi halinde ateşkesi kabul edeceğini açıkladı.