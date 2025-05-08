08 Mayıs 2025, Perşembe
Haberler Dünya Haberleri Kremlin'den 3 günlük ateşkes uyarısı: Saldırı olursa karşılık verilecektir

Kremlin'den 3 günlük ateşkes uyarısı: Saldırı olursa karşılık verilecektir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 08.05.2025 02:50
ABONE OL
Kremlin’den 3 günlük ateşkes uyarısı: Saldırı olursa karşılık verilecektir

Rusya'nın Zafer Günü dolayısıyla 8-10 Mayıs tarihlerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın ateşkesi ihlal etmesi durumunda tehditlerini sürdürerek karşılık vereceğinin açıkladı. Peskov'un açıklamasında “Saldırı olmayacak ancak Kiev rejimi mevzilerimize veya tesislerimize saldırmaya devam ederse gerekli karşılık verilecektir” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 Nisan'da yaptığı açıklamada, Zafer Günü dolayısıyla 8-10 Mayıs tarihlerinde tek taraflı olarak 3 günlük ateşkes kararı aldığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise ateşkese verdiği cevapta, 30 gün sürecek şekilde belirlenmesi halinde ateşkesi kabul edeceğini açıkladı.

Foto: AAFoto: AA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da 8 ila 10 Mayıs'ı kapsayan ateşkes ilanıyla ilgili, "Saldırı olmayacak ancak Kiev rejimi mevzilerimize veya tesislerimize saldırmaya devam ederse gerekli karşılık verilecektir" ifadesini kullandı.

Putin’den Ukrayna’da nükleer silah açıklaması!Putin’den Ukrayna’da nükleer silah açıklaması! PUTİN'DEN UKRAYNA'DA NÜKLEER SİLAH AÇIKLAMASI!
AB’den Rusya’yı kızdıracak karar!AB’den Rusya’yı kızdıracak karar! AB'DEN RUSYA'YI KIZDIRACAK KARAR!
Putin Netanyahu ile görüştüPutin Netanyahu ile görüştü PUTİN NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kremlin’den 3 günlük ateşkes uyarısı: Saldırı olursa karşılık verilecektir Kremlin’den 3 günlük ateşkes uyarısı: Saldırı olursa karşılık verilecektir Kremlin’den 3 günlük ateşkes uyarısı: Saldırı olursa karşılık verilecektir
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör