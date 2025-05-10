CHP’de şaibeli kurultay! Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu ifade verdi!

Mahiroğlu'nun avukatı Sebla Öztürk Başarır'ın dosyaya sunduğu 7 sayfalık savunma dilekçesinde, müvekkilinin yurt dışında olduğu ve sağlık sorunları nedeniyle seyahat engeli bulunduğu için savunmanın yazılı olarak sunulacağı bildirildi.

Başarır, soruşturma dosyasındaki müvekkili aleyhine beyanların "gerçek dışı, dedikodu ve iftira mahiyetinde" olduğunu savunarak, Mahiroğlu'nun İngiltere'de saygın iş adamı olduğunu, İngiltere'deki 100 zengin kişi arasında yer aldığını belirtti.

Müvekkilinin ticaret hayatına tekstil sektörüyle başladığını, zamanla farklı alanlara da yatırım yaparak inşaat sektöründe faaliyet gösteren Özdemirler Bilişim'in ortağı ve yetkilisi olduğunu aktaran Başarır, 2020 yılında ise medya sektörüne yatırım yaptığını kaydetti.

Avukat Başarır, müvekkilinin küçük yaşlardan itibaren CHP'ye gönül verdiğini, ailesiyle partiyi desteklediklerini belirterek, ağabeylerinin üç dönem CHP kurultay delegeliği yaptığını ancak müvekkilinin hiçbir zaman delege olmadığını aktardı.

"MENFAAT KARŞILIĞI ÖZEL BİLGİ TEMİN EDİLMESİ TAMAMEN UYDURMA"

Tanık beyanlarında geçen "Mahiroğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü'yü menfaat karşılığında yanına çektiği, 2023 genel seçimleri öncesinde Kütükçü'nün Londra'ya gittiği ve Mahiroğlu tarafından orada ağırlandığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne süren Başarır, şunları ifade etti:

"Müvekkil Cafer Mahiroğlu'nun, Şükran Kütükçü ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM özel kalem müdürü olmasından, müvekkilin ise CHP'li bir seçmen olmasından ve geçmişte müvekkilin akrabalarının CHP'nin çeşitli kademelerinde görev almasından mütevellit tanışıklığı vardır. Ancak menfaat karşılığı özel bilgi temin edilmesi, akıl ve mantık dışı, tamamen uydurma, sosyal medya trollerinin yalanlarından ibaret bir iddiadır."

Tanık beyanında yer alan, "Halk TV'nin gerçek finansörünün Ekrem İmamoğlu olduğu, kurultay öncesinde CHP ile Halk TV arasındaki reklam anlaşmasının maddi gelirinin iptal edilerek kesildiği, bu nedenle Haziran 2023'ten Kasım 2023'teki kurultaya kadar kanalın birçok gazetecisiyle birlikte kurultayı yönlendirecek şekilde operasyonel hareket ettiği" yönündeki iddiaları da reddeden Başarır, şu beyanda bulundu:

"Müvekkil ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile önceye dayalı ticari ya da siyasi ilişki, yahut irtibat olmayıp müvekkilin Halk TV'nin yönetim kurulu başkan vekili olmak dışında, İngiltere'de ve Türkiye'de saygın iş insanı olması, Ekrem İmamoğlu'nun da İBB Başkanı olmasından sebeple oluşan tanışıklıkları vardır. Bunun dışında herhangi bir siyasi ya da ticari faaliyetleri yoktur. Keza müvekkilin ticari geçmişi, İngiltere'deki en zengin 100 kişi arasında yer alması gibi gerçek veriler dikkate alındığında, müvekkil hakkında iddia olunan işbu hususun gerçekle bağının olmadığını da ortaya koymaktadır.

Halk TV ile İBB arasında herhangi bir reklam sözleşmesi yapılmamıştır. Keza seçim döneminde siyasi partilerin televizyon kanallarına vermiş olduğu reklam dışında da CHP ile Halk TV arasında bir reklam sözleşmesi yapılmamıştır, reklam ücreti ödemesi de olmamıştır. Ayrıca, müvekkil Cafer Mahiroğlu'nun 2020 yılında Halk TV'yi almasıyla müvekkil, belirli bir kesim tarafından hedefe konulmuş ve sistematik olarak yıpratılmaya, toplum nezdinde itibarı sarsılmaya çalışılmaktadır."

"KOVUŞTURMAYA YER YOK" KARARI TALEP ETTİ

Müvekkilinin bazı delegelere finansal destek sağladığına ilişkin tanık beyanlarını da reddeden Başarır, Mahiroğlu'nun soruşturma konusu olan kurultay alanına hiç girmediğini, CHP'li bir seçmen olarak yayın ekibiyle birlikte Ankara'ya gittiğini ve Halk TV'nin Ankara stüdyosundan güncel gelişmeleri takip ettiğini savundu.

Avukat Sebla Öztürk Başarır, müvekkili Mahiroğlu hakkında "kovuşturmaya yer yok" kararı verilmesini talep etti.