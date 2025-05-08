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CHP'deki şaibeli kurultay: Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.05.2025 16:32 Güncelleme: 08.05.2025 17:04
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CHP’deki şaibeli kurultay: Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı

CHP'nin kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı iddiasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

KILIÇDAROĞLU İFADEYE ÇAĞRILDI

CHP'nin kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı iddiasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu da CHP'nin şaibeli kurultayı hakkında ifade verecek (AA)Kemal Kılıçdaroğlu da CHP'nin şaibeli kurultayı hakkında ifade verecek (AA)

90 ŞÜPHELİ İFADE VERDİ

Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada bugüne kadar aralarında yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 90 şüphelinin ifadesi alınırken, 36 kişi ise tanık olarak ifade verdi.

KILIÇDAROĞLU MAĞDUR SIFATIYLA İFADE VERECEK

Yürütülen soruşturmada, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için ayrı ayrı hukuk mahkemelerinde dava açmıştı.

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CHP’deki şaibeli kurultay: Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı CHP’deki şaibeli kurultay: Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı CHP’deki şaibeli kurultay: Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı
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