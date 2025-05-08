CHP'deki şaibeli kurultay: Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı
CHP'nin kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı iddiasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur sıfatıyla ifadeye çağırıldı.
CHP'nin kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı iddiasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.
90 ŞÜPHELİ İFADE VERDİ
Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada bugüne kadar aralarında yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 90 şüphelinin ifadesi alınırken, 36 kişi ise tanık olarak ifade verdi.
KILIÇDAROĞLU MAĞDUR SIFATIYLA İFADE VERECEK
Yürütülen soruşturmada, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur sıfatıyla ifadeye çağırıldı.
NE OLMUŞTU?
Öte yandan eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için ayrı ayrı hukuk mahkemelerinde dava açmıştı.
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