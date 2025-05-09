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Bingöl'de uyuşturucu operasyonu! Yakalan şüpheli tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 09.05.2025 12:34
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Bingöl’de uyuşturucu operasyonu! Yakalan şüpheli tutuklandı

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 57,29 gram kokain, 20,16 gram metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 500 lira, 450 avro ve 210 dolar ele geçirildi. Operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narko timleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaparak haksız kazanç sağlayanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda düzenledikleri operasyonda, 57,29 gram kokain, 20,16 gram metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 500 lira, 450 avro ve 210 dolar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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