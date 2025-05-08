"Alışveriş Merkezi" ifadesi artık her yerde kullanılamayacak: AVM kavramı değişiyor

Alışveriş Merkezi adını taşımak için çeşitli şartlar getirildi (AA)

BAZI YÜKÜMLÜLÜKLERDEN MUAF TUTULABİLECEKLER



Halihazırda faaliyette bulunan, satış alanı nispeten düşük olan alışveriş merkezlerinin ekonomik açıdan sürdürülebilirliklerinin sağlanması için yönetmelikte öngörülen bazı yükümlülüklerden Bakanlık tarafından muaf tutulabilecekler.

İSTİSNALAR BELİRLENDİ



Malik ve yönetimlerle alışveriş merkezi içinde bulunan perakende işletmeler arasındaki ilişkilerde şeffaflığın ve Bakanlıkça yürütülen denetimlerde etkinliğin artırılması için, ortak gelir ve gider raporlarıyla bu husustaki muhtelif bilgi, belge ve hazırlanan belgelerin denetlenmesi amacıyla bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanan bağımsız denetim raporlarının Bakanlığın kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine de iletilmesi gerekecek.



Ayrıca, ortak gider katılım payı tahsil edilmeyen perakende işletmeler bakımından, malik ve yönetimlerce alınan hizmetlerin sözleşmeleri gibi çeşitli belgelerin perakende işletmelere gönderilmesiyle bağımsız denetim raporu hazırlanması ve gönderimine ilişkin istisnalar da belirlendi.