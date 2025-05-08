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"Alışveriş Merkezi" ifadesi artık her yerde kullanılamayacak: AVM kavramı değişiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.05.2025 10:46 Güncelleme: 08.05.2025 10:52
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Alışveriş Merkezi ifadesi artık her yerde kullanılamayacak: AVM kavramı değişiyor

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeyle birlikte, AVM’lerle ilgili tanım ve uygulamalarda netlik sağlanması amaçlanıyor. Bundan böyle, yönetmelikte belirtilen kriterleri taşımayan perakende işletmeler 'alışveriş merkezi' ibaresini kullanamayacak. Böylece isimlendirmede oluşan karışıklıkların önüne geçilecek. Ayrıca yeni projelerde, alışveriş merkezlerine özgü ortak kullanım alanları (mescit, tuvalet, bebek bakım odası, oyun alanı gibi) bulunmuyorsa yapı ruhsatı verilmeyecek.

"Alışveriş merkezi" ibaresinin kullanımına ilişkin karışıklıkların ortadan kaldırılması amacıyla belirlenen nitelikleri taşımayan perakende işletmeleri bu ibareyi kullanamayacak.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, söz konusu yönetmeliğin uygulamasına yönelik tereddütlerin giderilmesi ve ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla alışveriş merkezi maliki, yönetimi ve tanımlarda çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Türkiye'de AVM kavramı değişiyor (AA)Türkiye'de AVM kavramı değişiyor (AA)

NİTELİKLERİ TAŞIMAYAN İBAREYİ KULLANAMAYACAK

Bu kapsamda, "alışveriş merkezi" ibaresinin kullanımına ilişkin karışıklıkların ortadan kaldırılması amacıyla söz konusu yönetmelikte belirlenen nitelikleri taşımayan perakende işletmeleri bu ibareyi kullanamayacak.

Yönetmeliğin çeşitli hükümlerinde yer alan "ortak kullanım alanı" kavramının netleştirilmesi amacıyla da tanımı yapıldı.

ORTAK KULLANIM ALANI OLMAYAN PROJELERE YAPI RUHSATI VERİLMEYECEK

Altyapısı uygun olmayan projelerin ruhsat aşamasından itibaren yönetmeliğe uygunluğunun sağlanması amacıyla alışveriş merkezi olarak adlandırılan projelerde, buraların sahip olması gereken ortak kullanım alanlarına yer verilmeden yapı ruhsatı düzenlenemeyecek.

Yönetmelikte ortak kullanım alanı, "Alışveriş merkezinde konaklama, depolama ve üretim alanları ile iş yerlerinin dışında kalan sosyal ve kültürel etkinlik alanı, acil tıbbi müdahale ünitesi, mescit ibadet yeri, bebek bakım odası, çocuk oyun alanı, tuvalet ve dinlenme alanı gibi doğrudan ve ortaklaşa kullanılabilen alanlar" olarak belirtiliyor.

Alışveriş Merkezi adını taşımak için çeşitli şartlar getirildi (AA)Alışveriş Merkezi adını taşımak için çeşitli şartlar getirildi (AA)

BAZI YÜKÜMLÜLÜKLERDEN MUAF TUTULABİLECEKLER

Halihazırda faaliyette bulunan, satış alanı nispeten düşük olan alışveriş merkezlerinin ekonomik açıdan sürdürülebilirliklerinin sağlanması için yönetmelikte öngörülen bazı yükümlülüklerden Bakanlık tarafından muaf tutulabilecekler.

İSTİSNALAR BELİRLENDİ

Malik ve yönetimlerle alışveriş merkezi içinde bulunan perakende işletmeler arasındaki ilişkilerde şeffaflığın ve Bakanlıkça yürütülen denetimlerde etkinliğin artırılması için, ortak gelir ve gider raporlarıyla bu husustaki muhtelif bilgi, belge ve hazırlanan belgelerin denetlenmesi amacıyla bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanan bağımsız denetim raporlarının Bakanlığın kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine de iletilmesi gerekecek.

Ayrıca, ortak gider katılım payı tahsil edilmeyen perakende işletmeler bakımından, malik ve yönetimlerce alınan hizmetlerin sözleşmeleri gibi çeşitli belgelerin perakende işletmelere gönderilmesiyle bağımsız denetim raporu hazırlanması ve gönderimine ilişkin istisnalar da belirlendi.

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Alışveriş Merkezi ifadesi artık her yerde kullanılamayacak: AVM kavramı değişiyor Alışveriş Merkezi ifadesi artık her yerde kullanılamayacak: AVM kavramı değişiyor Alışveriş Merkezi ifadesi artık her yerde kullanılamayacak: AVM kavramı değişiyor

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