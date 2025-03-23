Milyarlık vurgunlar paravan şirketler... İmamoğlu'nun kasası Nuhoğlu'ndan skandal savunma: Yeteneklerine güvendim
İBB’ye yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Ali Nuhoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Nuhoğlu'nun şirketinde elektrikçi olarak çalışırken, 2023 yılında ISTCON İnşaat Şirketi'nde yönetim kurulu başkanı olan Furkan Remzi Ceylan'ın, yeterliliği olmadığı halde metro inşaatları dahil yılda onlarca ihale aldığı ortaya çıktı. Nuhoğlu, elektrikçisi Ceylan için, “Yeteneklerine güvendiğim bir elemanımdı. Akıl hocası bendim” ifadelerini kullanarak skandal bir savunmaya imza attı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başında olduğu 560 milyar liralık yolsuzluk ve kirli para organizasyonunu deşifre etti. İmamoğlu, rüşvetten, kara para aklamaya ve dolandırıcılığa uzanan suçlamaların baş şüphelisi olarak tutuklandı. Soruşturma kapsamında Ali Nuhoğlu hakkında da tutuklama kararı verildi.
BALYA BALYA PARALAR!
Ali Nuhoğlu'nun ofisinde 40 milyon lira yakalandığının görüntülerinin ardından, yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Ali Nuhoğlu'nun Trend İnşaat adlı kendi adına kayıtlı firmasında yapılan aramalarda balya balya paralar görüntülenmişti.
Ali Nuhoğlu, daha önce değeri 50 milyon lira olan üç villayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 15 milyon liraya devretmesiyle gündeme gelmişti.
VİLLALARI SATIN ALDI
İmamoğlu İnşaat'ın sahibi Ekrem İmamoğlu. Güllüce Tarımcılık A.Ş, 2021 yılında, kamuoyunda İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Florya Akvaryum AVM'nin sahibi Ali Nuhoğlu tarafından kuruldu. Şirket kurulduktan sonra villaları satın aldı. Hiçbir ticari faaliyette bulunmadı.
PARAVAN ŞİRKET!
Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. A.Ş.'yi kuran Nuhoğlu, yeğeninin üzerine olan İSTCON İnşaat A.Ş.'yi 2023 yılında yanında elektrikçi olarak çalışan Furkan Remzi Ceylan'a devretti. Ancak şirket kayıtlarda bağımsız gibi görünse de aslında Nuhoğlu'nun yönlendirdiği paravan bir şirketti.
Elektrikçi Ceylan'ın İSTCON'un yönetim kurulu başkanlığına oturmasıyla; şirket hiçbir yeterliliği olmamasına rağmen adeta İBB'nin ihaleleriyle ihya edildi.
KAÇAK İŞLER!
Elektrikçi Şirket ilk ihalesini 02.02.2024 tarihinde belediye iştiraki KİPTAŞ'tan aldı. Şirket, Eyüpsultan'da 12 adet ticaret, 1 adet kreş kentsel dönüp yapım işi için 13.02.2024 tarihinde 2 milyar 100 milyon bedelle sözleşme imzaladı. Bununla da sınırlı kalmayan şirket bir yıl içerisinde İBB'den Avrupa Bölgesi Arıtma Tesisi İnşaatı, İstanbul Geneli 1. Kısım yollarda kullanılmak üzere Plentaltı asfalt uygulaması temini, nakli ve serimi işi, İstanbul geneli kar ve buzlanma ile mücadele çalışmaları, İstanbul Geneli asfalt yama yapılma işi, İstanbul metrosu haliç, metro geçiş köprüsü yapım işi, İstanbul Metrosu Taksim-Yenikapı arası elektro mekanik sistemleri temin montaj ve işletmeye alma işi, İstanbul Metrosu Yenikapı-Unkapanı arası metro inşaatı işi, İstanbul Otogar Bağcılar toplu taşıma sistemi inşaatı, elektro mekanik işlerinin yapımı ve araç temini işi ve Kadıköy Kartal Metrosu ikmal inşaatı ve elektromekanik sistemler temin, montaj ve işletme alma işlerini aldı.
İBB'den onlarca ihale kazanan elektrik tesisatçısı Ceylan, İBB'den kasasına giren milyarlarca lirayı ise asıl patron Ali Nuhoğlu'nun diğer şirketlerine aktardı.
"YETENEKLERİNE GÜVENDİM"
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ali Nuhoğlu ifadesinde yanında elektrikçi olarak çalışan Ceylan'ı İSTCON'u satın alması için kendisinin teklif götürdüğü ileri sürdü. Nuhoğlu, "İSTCON yeğenim Kaan Nuhoğlu'na ait bir firmaydı. Kaan taahhüt işlerinden çok yap sat işlerini seviyordu. Şirketi devretmek isteyince bende daha önceden çalıştığım güvendiğim gelecek vaat eden Furkan Remzi Ceylan'a bu şirketi alması için teklifte bulundum. Süreç böyle başladı" dedi.
ELEKTRİKÇİSİNDEN BORÇ ALIRMIŞ
İfadesinde İSTCON'dan şirketine aktarılan 320 milyon tl'nin neden gönderildiğini tam hatırlamadığını belirten Nuhoğlu, "Furkan girişimci bir delikanlıdır, aynı zamanda köylümdür. Ona bir nevi akıl hocalığı yapardım. Ticari deneyimlerimi ona aktarırdım. Bazen o bana borç verirdi bazen ben ona borç verirdim" dedi.
"SİLAHI SEVERDİ"
1 ay içerisinde hesabından çekilen 16.3 milyon için de ifade veren Nuhoğlu, "Bu paraları Furkan'ın çekmesinin tek nedeni silahının olmasıdır. Yanımda çalışan onlarca elemanım silah taşır ve bu paraları genel de onlar taşır" dedi.
EVİNDE 6 SİLAH BULUNDU
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan elektrik tesisatçısı Ceylan'ın iş yerinde yapılan aramada ise 6 adet silah, çok sayıda mermi ve milyonlarca lira ele geçirildi.
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