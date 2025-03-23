Milyarlık vurgunlar paravan şirketler... İmamoğlu’nun kasası Nuhoğlu’ndan skandal savunma: Yeteneklerine güvendim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başında olduğu 560 milyar liralık yolsuzluk ve kirli para organizasyonunu deşifre etti. İmamoğlu, rüşvetten, kara para aklamaya ve dolandırıcılığa uzanan suçlamaların baş şüphelisi olarak tutuklandı. Soruşturma kapsamında Ali Nuhoğlu hakkında da tutuklama kararı verildi.

BALYA BALYA PARALAR!

Ali Nuhoğlu'nun ofisinde 40 milyon lira yakalandığının görüntülerinin ardından, yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Ali Nuhoğlu'nun Trend İnşaat adlı kendi adına kayıtlı firmasında yapılan aramalarda balya balya paralar görüntülenmişti.

Ali Nuhoğlu, daha önce değeri 50 milyon lira olan üç villayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 15 milyon liraya devretmesiyle gündeme gelmişti.