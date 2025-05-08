Hindistan için en büyük problem Müslümanlık mı? A Haber’de çarpıcı yorum!

Hindistan ile Pakistan arasında başlayan sıcak çatışmalar, tarafların karşılıklı füze saldırılarıyla tırmanıyor. A Haber canlı yayınına katılan uzmanlar, krizin arka planında yatan derin nedenleri masaya yatırdı. A News Kıdemli Editörü Umar Tasleem'e göre, Hindistan’ın saldırgan tutumunun temelinde Müslüman kimliğine karşı yürütülen sistematik bir politika var.