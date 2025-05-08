08 Mayıs 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Hindistan için en büyük problem Müslümanlık mı? A Haber'de çarpıcı yorum!
Hindistan için en büyük problem Müslümanlık mı? A Haber’de çarpıcı yorum!

Hindistan için en büyük problem Müslümanlık mı? A Haber'de çarpıcı yorum!

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.05.2025 00:41
Hindistan ile Pakistan arasında başlayan sıcak çatışmalar, tarafların karşılıklı füze saldırılarıyla tırmanıyor. A Haber canlı yayınına katılan uzmanlar, krizin arka planında yatan derin nedenleri masaya yatırdı. A News Kıdemli Editörü Umar Tasleem'e göre, Hindistan’ın saldırgan tutumunun temelinde Müslüman kimliğine karşı yürütülen sistematik bir politika var.
Hindistan için en büyük problem Müslümanlık mı? A Haber’de çarpıcı yorum!
Hindistan için en büyük problem Müslümanlık mı?
Hindistan için en büyük problem Müslümanlık mı?
Asya’daki savaş krizi! Dünya tedirgin
Asya’daki savaş krizi! Dünya tedirgin
Savaşın şifreleri A Haber’de!
Savaşın şifreleri A Haber’de!
Akkuyu ile farklı lige yükseldik
"Akkuyu ile farklı lige yükseldik"
THY ve Rolls-Royce ortaklığı!
THY ve Rolls-Royce ortaklığı!
Önder için TBMM’de anma töreni!
Önder için TBMM’de anma töreni!
PKK’nın feshi mayıs sonu mu?
PKK’nın feshi mayıs sonu mu?
3. Dünya Savaşı Asya’da mı çıkacak?
3. Dünya Savaşı Asya'da mı çıkacak?
Terör örgütü PKK silah bırakmalıdır
"Terör örgütü PKK silah bırakmalıdır"
Bahçeli Önder’i anma töreninde!
Bahçeli Önder’i anma töreninde!
Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
Başkan Erdoğan bakanlar ve milletvekilleriyle buluştu
Başkan Erdoğan bakanlar ve milletvekilleriyle buluştu
Daha Fazla Video Göster