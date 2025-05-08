Dünya panik halinde! The Guardian'dan dikkat çeken anket: 5 yıl içerisinde 3. Dünya Savaşı bekleniyor
Son yıllarda artan savaşlar dünya genelinde tedirginlikle izlenirken bir yandan da 3. Dünya Savaşı konuşuluyor. İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Suriye'de 14 yılı aşan devrik Esed rejiminin baskıları, ABD ve Yemen arasındaki çekişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki nükleer enerji gerginliklerine son olarak Asya'daki saldırılar eklendi. Hindistan ve Pakistan arasındaki 6 Mayıs gecesinde başlayan bombardımanların ardından İngiliz gazetesi The Guardian dünya savaşı anketi gerçekleştirdi. 5 Avrupa ülkesi ve ABD'nin yer aldığı ankette 'Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde yeni bir dünya savaşı çıkma olasılığı nedir? sorusunu soruldu. Ortaya çıkan sonuçlarda ise ABD ve Avrupa'nın 5 yıl içerisinde 3. Dünya Savaşı'nı beklediği görüldü. Konuya ilişkin Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ve Araştırmacı Hilmi Daşdemir anket sonuçlarının ardından değerlendirmelerde bulundu.
İngiliz gazetesi The Guardian, Avrupa ve ABD'de Dünya Savaşı anketinde 'Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde yeni bir dünya savaşı çıkma olasılığı nedir?' sorusunu yönelterek bir çalışması yaptı. Bu ankette dünya ülkelerinin birçoğunda savaş beklendiği belirtirken ortaya çıkan yanıtlar oldukça dikkat çekti. Avrupa ve ABD halkının 5 yıl içerisinde 3. Dünya Savaşı çıkacağı yönünde yanıt verdi.
"5 YIL İÇİNDE 3. DÜNYA SAVAŞI"
Fransa, İspanya, İtalya, ABD, İngiltere ve Almanya'nın yer aldığı ankette "Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde yeni bir dünya savaşı çıkma olasılığı nedir?" sorusuna savaş beklentisinin oldukça yüksek olduğu sonuçları çıktı.
Buna göre Fransa yüzde 42, İspanya yüzde 40, İtalya yüzde 37, ABD yüzde 31, İngiltere yüzde 33 ve Almanya yüzde 32 oranında büyük ihtimal yanıtını verirken düşük ihtimal seçeneğinde ise ilginç oranlar dikkat çekti. Fransa olası bir dünya savaşı ihtimalinin düşük olduğunu belirtirken ülkeler arasında bu oran yüzde 34 ile 22 arasında değişkenlik gösterdi.
AVRUPALILAR GÜVENSİZ
'Ordunun 3. Dünya Savaşı'nda ülkenizi savunabileceğinize inanıyor musunuz?' sorusuna ise Avrupa ve ABD'li ülkelerin vatandaşlarından 'Güvenmiyorum' yanıtı çıktı.
Buna göre anket sonuçlarında Almanya yüzde 74, İtalya yüzde 68, İspanya yüzde 54, İngiltere yüzde 52, Fransa yüzde 43 oranında ülkelerine savaş durumunda güvenmediklerini belirtti. Ankette yer alan ABD'liler ise Başkan Trump'a olası bir savaş durumunda güvendikleri ifade ederken yüzde 71 oranında 'Güveniyorum' oyunu kullandığı görüldü.
Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ve Araştırmacı Hilmi Daşdemir anket sonuçlarının ardından önemli açıklamalarda bulundu.
"DÜNYA SAVAŞLARI ÖNCESİNDE BENZER SONUÇLAR ÇIKABİLİRDİ"
Doç. Dr. Kemal Olçar: "Yapılan savaşla bir önceki savaşlara model oluyor. 1. ve 2. Dünya Savaşları öncesi bu anketleri yapsaydık benzer bir sonuç çıkabilirdi. O zamanda halklarda çok savaş beklentisi yoktu. 1. Dünya Savaşı öncesi 1815-1914 arasında Marksist dönemi vardır. Avusturya Başbakanı'nın çizdiği Avrupa projesidir ve AB'nin kökü oradadır. Dolayısıyla çok güzel bir Avrupa Birliği fikri oluşmuş. Sonrasında savaş çıktı çünkü krallar o dönemdeki imparatorluklar halklardan oldukça kopuktu.
"AVRUPA BİRLİĞİ ÇATIRDIYOR"
Otoriterleşme lider tercihleri ayrıca bir emaredir. Dünyaya baktığımız zaman Rusya, Çin, ABD değişik tipte otoriter liderlidir. Şuan otoriter liderliği olmayan Avrupa Birliği çatırdıyor. Halkların özellikle tercihleri liberal liderler, fakat Avrupa Parlamentosu'na gönderdikleri milletvekilleri genellikle sağ kanattadır. Le Pen'in dünya kadar milletvekili var Avrupa Parlamentosu'nda. Sağ kanat gittikçe yükseliyor. Otoriter liderlik tercih edilir hale geliyor. "
"TÜRKİYE'Yİ ÜYE YAPMAYARAK İSTİFADE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"
Araştırmacı Hilmi Daşdemir: "Avrupa özellikle liberal politikalar ve silahsızlanma diğer yandan buna benzer ne var pompaladılar. Avrupa şuan hala burunlarından kıl aldırmıyorlar ve Türkiye'yi üye yapmayarak diğer taraftan da savunma sanayiinde de ülkemizden istifade etmeye çalışıyorlar. Bununla da kalmayıp GKRY'den farklı bir şekilde Türkiye'yi kuşatmaya çalışıyorlar. Ukrayna ile farklı bir iletişim kurmaya çalışıyorlar. Fakat Avrupa Birliği artık çöküyor ve Türkiye güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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