Dünya panik halinde! The Guardian’dan dikkat çeken anket: 5 yıl içerisinde 3. Dünya Savaşı bekleniyor

İngiliz gazetesi The Guardian, Avrupa ve ABD'de Dünya Savaşı anketinde 'Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde yeni bir dünya savaşı çıkma olasılığı nedir?' sorusunu yönelterek bir çalışması yaptı. Bu ankette dünya ülkelerinin birçoğunda savaş beklendiği belirtirken ortaya çıkan yanıtlar oldukça dikkat çekti. Avrupa ve ABD halkının 5 yıl içerisinde 3. Dünya Savaşı çıkacağı yönünde yanıt verdi.



"5 YIL İÇİNDE 3. DÜNYA SAVAŞI"

Fransa, İspanya, İtalya, ABD, İngiltere ve Almanya'nın yer aldığı ankette "Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde yeni bir dünya savaşı çıkma olasılığı nedir?" sorusuna savaş beklentisinin oldukça yüksek olduğu sonuçları çıktı.

Buna göre Fransa yüzde 42, İspanya yüzde 40, İtalya yüzde 37, ABD yüzde 31, İngiltere yüzde 33 ve Almanya yüzde 32 oranında büyük ihtimal yanıtını verirken düşük ihtimal seçeneğinde ise ilginç oranlar dikkat çekti. Fransa olası bir dünya savaşı ihtimalinin düşük olduğunu belirtirken ülkeler arasında bu oran yüzde 34 ile 22 arasında değişkenlik gösterdi.