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Resmi Gazete’de yayımlandı! Irak Özel Temsilciliği’ne Veysel Eroğlu atandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.05.2025 00:09 Güncelleme: 08.05.2025 00:29
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Resmi Gazete’de yayımlandı! Irak Özel Temsilciliği’ne Veysel Eroğlu atandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, Irak Özel Temsilciliği’ne Veysel Eroğlu atandı. Peki, Veysel Eroğlu kimdir? İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4'üncü ve 161'inci maddeleri gereğince Veysel Eroğlu, Irak Cumhuriyeti Nezdinde Özel Temsilci olarak görevlendirildi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

VEYSEL EROĞLU KİMDİR?
Veysel Eroğlu, 18 Ağustos 1948 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu.

1966 yılında Afyon Lisesi'nden mezun olan Eroğlu, 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nde profesör oldu.

Akademik hayatının ardından 1994 senesinde, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) başına geçen Eroğlu, hizmet ettiği süre içerisinde 600 tesisi hizmete alarak İstanbul'da su kesintilerini bir yıl gibi kısa bir sürede sona erdirdi.

Bu çalışmalarının ardından 2003 yılında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Genel müdürlüğü döneminde Eroğlu, duran inşaatları yeniden başlattı, 366 adet tesisi hizmete açtı ve yaklaşık 10 milyar TL'lik yatırımı tamamladı.

SİYASİ KARİYERİ
Veysel Eroğlu ilk defa 2007 Türkiye Genel Seçimlerinde AK Parti Afyonkarahisar milletvekili olarak meclise girdi.

2015 Türkiye Genel Seçimlerinde de tekrar Afyonkarahisar milletvekili olarak meclise girdi.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
2007 senesinde, Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 60. Türkiye Hükümeti'nde Çevre ve Orman Bakanlığı görevinde yer aldı.

Görevi sırasında Türkiye'deki bütün şehirler için içme suyu eylem planları hazırlanması ve ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri kurulması gibi çalışmalar yaptı. Görev süresi 6 Temmuz 2011 tarihinde sona erdi.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Hükümette Bakanlıkların yeniden yapılandırılmasının ardından 2011 senesinde Orman ve Su İşleri Bakanı olarak görevlendirildi. Bu dönemde 3.107 tesis hizmete alındı. Mavi Tünelin tamamlanması, Melen Projesi ile kıtadan kıtaya su verilmesi ve 1.450 adet meteorolojik gözlem istasyonu kurulması gibi birçok proje hayata geçirildi.

Veysel Eroğlu iyi düzeyde İngilizce bilmektedir ve 4 çocuk babasıdır.

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Resmi Gazete’de yayımlandı! Irak Özel Temsilciliği’ne Veysel Eroğlu atandı Resmi Gazete’de yayımlandı! Irak Özel Temsilciliği’ne Veysel Eroğlu atandı Resmi Gazete’de yayımlandı! Irak Özel Temsilciliği’ne Veysel Eroğlu atandı
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