Boğaziçi Elektrik Dağıtım’dan CHP mitinginde elektrik kesintisi iddialarına açıklama!

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Boğaziçi Elektrik Dağıtım'ın açıklamaları şöyle: 7 Mayıs Çarşamba akşamı bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Beyazıt Meydanı'nda gerçekleştirdiği miting sırasında "elektrik kesintisi" olduğuna ilişkin haberlerle ilgili açıklama yapma gereği doğmuştur.

Mitingin başladığı andan itibaren ve halen Beyazıt Meydanı'nda herhangi bir "elektrik arızası veya kesintisi", "aydınlatma arızası veya kesintisi" bulunmamaktadır.

Elektrik dağıtım hizmetimizi, görev ve yetki sınırlarımız çerçevesinde, kesintisiz ve güvenli bir şekilde sürdürdüğümüzü belirtir durumu kamuoyunun bilgisine sunarız