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CHP'nin Ekrem İmamoğlu kampanyasında "sahte imza" iddiası: Bir kişiden 10 imza

Yolsuzluk ve terör soruşturmasının ardından tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tahliye edilmesi için imza kampanyası başlatan CHP'de toplanan imzalardaki sayılar şaştı. İmza atmaya giden birçok kişinin akraba ve tanıdıkları adına da "sahte imza" vermeye zorlandığı iddia edilirken, özellikle büyükşehirlerde bazı kişilerin 5'er 10'ar imza attığı öne sürüldü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.05.2025 07:12 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 07:12
CHP’nin Ekrem İmamoğlu kampanyasında sahte imza iddiası: Bir kişiden 10 imza

Ön seçim sürecinde İmamoğlu için 15,5 milyon kişinin sandık başına gittiğini savunarak yeni bir tartışma başlatan CHP'de bu kez imza kampanyası sürecine dönük şaşırtıcı iddialar ortaya çıktı.

CHP’nin Ekrem İmamoğlu kampanyasında sahte imza iddiası: Bir kişiden 10 imza

Son bilgilere göre 13 milyonu aştığı öne sürülen imza sayılarını 19 Mayıs'a kadar ikiye katlamaya çalışan parti örgütünün, vatandaşları birden fazla imza atmaya teşvik ettiği bildirildi.

CHP’nin Ekrem İmamoğlu kampanyasında sahte imza iddiası: Bir kişiden 10 imza

CHP'NİN İMZA HESABI TUTMADI
Sabah'ın haberine göre 23 Nisan'a kadar 28 milyon imza toplamayı hedefleyen parti yönetimi, bu konuda büyük bir hayal kırıklığı yaşayarak imza kampanyasını 19 Mayıs'a dek uzatmak zorunda kaldı.

CHP’nin Ekrem İmamoğlu kampanyasında sahte imza iddiası: Bir kişiden 10 imza

Ancak 2 haftalık süreç içerisinde '28 milyon imza' hedefine ulaşılmasının yine zor gözüktüğü, bu sebeple sürenin yeniden uzatılabileceği aktarıldı.

CHP’nin Ekrem İmamoğlu kampanyasında sahte imza iddiası: Bir kişiden 10 imza

Hedeflenen imza sayısına bir an önce erişebilmek için de, özellikle nüfusun yoğun olduğu büyükşehirlerde parti örgütleri tarafından vatandaşlara şaşırtıcı öneriler gelmeye başladı.

CHP’nin Ekrem İmamoğlu kampanyasında sahte imza iddiası: Bir kişiden 10 imza

TAKLİT İMZA İLE SAYI ŞİŞİRİLİYOR
Partili kaynakların aktardığına göre, il ve ilçelerde kurulan stantlardaki bazı örgüt üyeleri, imza için gelen vatandaşları birden fazla imza atmaya teşvik ediyor. Vatandaşlara yalnızca kendileri için değil, akrabaları ve yakın komşuları için de 'taklit imza' atabilecekleri söyleniyor.

CHP’nin Ekrem İmamoğlu kampanyasında sahte imza iddiası: Bir kişiden 10 imza

Bu kapsamda birçok kişinin bugüne kadar 5'er, 10'ar imza attığı, halihazırda erişilen imza sayısının ise gerçeklikten oldukça uzak bir hal aldığı öğrenildi.

CHP’nin Ekrem İmamoğlu kampanyasında sahte imza iddiası: Bir kişiden 10 imza

Genel merkez tarafından hazırlanan imza formlarında vatandaşın yalnızca isim-soyisim bilgileri ve imzası isteniyor. Telefon numarası ise 'isteğe bağlı' olarak talep ediliyor. Formlarda başka bir bilgi zorunluluğu bulunmuyor.

CHP’nin Ekrem İmamoğlu kampanyasında sahte imza iddiası: Bir kişiden 10 imza

ÇOĞU KİŞİNİN VARLIĞI BİLE MEÇHUL
Öte yandan imza kampanyası kapsamında parti tarafından bir de internet sitesi açılmıştı. Vatandaşlar, buradan imza formlarını indirerek, isim ve imzaları doldurduktan sonra formun fotoğrafını partinin e-mail adresine gönderebiliyor.

CHP’nin Ekrem İmamoğlu kampanyasında sahte imza iddiası: Bir kişiden 10 imza

İstenildiği kadar isim ve imza doldurulabilen formlar da herhangi bir denetim süreci olmadan parti yönetimi tarafından kabul ediliyor. Ancak söz konusu imzaların kaçının gerçek, kaçının hayali kişilere ait olduğu dahi bilinmiyor.