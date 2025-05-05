05 Mayıs 2025, Pazartesi
CHP'nin Ekrem İmamoğlu kampanyasında "sahte imza" iddiası: Bir kişiden 10 imza
Yolsuzluk ve terör soruşturmasının ardından tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tahliye edilmesi için imza kampanyası başlatan CHP'de toplanan imzalardaki sayılar şaştı. İmza atmaya giden birçok kişinin akraba ve tanıdıkları adına da "sahte imza" vermeye zorlandığı iddia edilirken, özellikle büyükşehirlerde bazı kişilerin 5'er 10'ar imza attığı öne sürüldü.
Giriş Tarihi: 05.05.2025 07:12 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 07:12