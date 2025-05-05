CHP'nin Ekrem İmamoğlu kampanyasında "sahte imza" iddiası: Bir kişiden 10 imza

TAKLİT İMZA İLE SAYI ŞİŞİRİLİYOR

Partili kaynakların aktardığına göre, il ve ilçelerde kurulan stantlardaki bazı örgüt üyeleri, imza için gelen vatandaşları birden fazla imza atmaya teşvik ediyor. Vatandaşlara yalnızca kendileri için değil, akrabaları ve yakın komşuları için de 'taklit imza' atabilecekleri söyleniyor.