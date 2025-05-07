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Emine Erdoğan Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nın açılışına katıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.05.2025 22:24
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Emine Erdoğan Uluslararası İslam Sanatları Fuarı’nın açılışına katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nın açılış törenine katıldı. Erdoğan fuarın açılışını yaparken sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak 'Diyanet İşleri Başkanlığımızın düzenlediği Uluslararası İslam Sanatları Fuarı’nın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nın açılışına katıldı. Erdoğan fuarın açılış törenini gerçekleştirirken sosyal medya hesabından açılışa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Emine Erdoğan yaptığı açıklamasında "Diyanet İşleri Başkanlığımızın düzenlediği Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İslam sanatları, güzelliği sadece görmek değil, hissetmek; Yaradan'ı hatırlamak, O'na yaklaşmak için bir yoldur."

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'ndaki konuşmasında ʺÜlkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.ʺ ifadelerini kullandı. (ahaber.com.tr)Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'ndaki konuşmasında ʺÜlkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.ʺ ifadelerini kullandı. (ahaber.com.tr)

"YENİ NESİLLERE UMUTLA AKTARMAYI TEMENNİ EDİYORUM"

Erdoğan açıklamalarının devamında "Bir çinide sabır, bir hat eserinde teslimiyet, bir ebruda huşu gizlidir. Geleneksel sanatlarımız; bu toprakların hikmetle yoğrulmuş sesi, gönül gözüyle yazılmış mektubudur. Hep birlikte bu kadim mirası korumayı, yeni nesillere umutla aktarmayı temenni ediyorum. Fuarın hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan törenin ardından fuar alanını gezerek eserleri yakından inceledi. (ahaber.com.tr) Emine Erdoğan törenin ardından fuar alanını gezerek eserleri yakından inceledi. (ahaber.com.tr)

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, açılış töreninin ardından Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'ndaki çalışmaları inceledi.

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Emine Erdoğan Uluslararası İslam Sanatları Fuarı’nın açılışına katıldı Emine Erdoğan Uluslararası İslam Sanatları Fuarı’nın açılışına katıldı Emine Erdoğan Uluslararası İslam Sanatları Fuarı’nın açılışına katıldı
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