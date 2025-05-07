Emine Erdoğan Uluslararası İslam Sanatları Fuarı’nın açılışına katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nın açılışına katıldı. Erdoğan fuarın açılış törenini gerçekleştirirken sosyal medya hesabından açılışa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Emine Erdoğan yaptığı açıklamasında "Diyanet İşleri Başkanlığımızın düzenlediği Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İslam sanatları, güzelliği sadece görmek değil, hissetmek; Yaradan'ı hatırlamak, O'na yaklaşmak için bir yoldur."